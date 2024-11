EFA 2024, nomination: in lizza “La stanza accanto” di Almodóvar, “Emilia Pérez” di Audiard e l’italiano “Vermiglio”

Annunciate le candidature agli EFA 2024, in lizza per gli Oscar Europei La stanza accanto, Emilia Pérez, The Substance, Vermiglio, No Other Land, e Flow.

Annunciate le candidature agli EFA 2024, riconoscimento assegnato ogni anno dall’Accademia europea del cinema per celebrare l’eccellenza della produzione cinematografica europea.

A rappresentare quest’anno l’Italia agli l’European Film Awards, considerati gli Oscar europei, c’è l’acclamato e pluripremiato film Vermiglio di Maura Delpero candidato come Miglior Film e Miglior Regia. Presentato in anteprima a Venezia 81, il film si è aggiudicato il Leone d’argento ed è stato selezionato per rappresentare l’Italia ai Premi Oscar 2025 nella sezione del miglior film internazionale.

La stanza accanto di Pedro Almodóvar (Leone d’oro a Venezia 81) ed Emilia Pérez di Jacques Audiard guidano la classifica delle nomination con 4 candidature a testa. I due film sono in lizza nelle categorie miglior film, regia, sceneggiatura e migliori attrici, nomination andate rispettivamente a Tilda Swinton e Karla Sofía Gascón.

In lizza ci sono anche l’acclamato horror The Substance (Miglior Film e Miglior Sceneggiatura a Coralie Fargeat) e ci sono anche nomination al miglior attore per Daniel Craig e Ralph Fiennes, rispettivamente per il Queer di Luca Guadagnino e il Conclave di Edward Berger.

I premi saranno consegnati il prossimo 7 dicembre.

EFA 2024 – Tutte le nomination

MIGLIOR FILM

Bye Bye Tiberias (Francia, Belgio, Palestina, Qatar) di Lina Soualem

Dahomey (Francia, Senegal) di Mati Diop

Emilia Pérez (France) di Jacques Audiard

Flow – Un mondo da salvare (Lettonia, Francia, Belgia) di Gints Zilbalodis

In Limbo (Polonia) di Alina Maksimenko

Living Large (Repubblica Ceca, Francia, Slovacchia) di Kristina Dufková

No Other Land (Palestina, Norvegia) di Yuval Abraham, Rachel Szor, Basel Adra & Hamdan Ballal

Sauvages (Svizzera, France, Belgium) di Claude Barras

Soundtrack to a Coup d’Etat (Francia, Belgio, Paesi Bassi) di Johan Grimonprez

Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof

La stanza accanto (Spagna) di Pedro Almodóvar

Sultana’s Dream (Spagna, Germania, India) di Isabel Herguera

The Substance (GB, USA, Francia) di Coralie Fargeat

Dispararon al Pianista (Spagna, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Peru) di Fernando Trueba, Javier Mariscal

Vermiglio (Italia, Francia, Belgio) di Maura Delpero

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Bye Bye Tiberias (Francia, Belgio, Palestina, Qatar) di Lina Soualem

Dahomey (Francia, Senegal) di Mati Diop

In Limbo (Polonia) di Alina Maksimenko

No Other Land (Palestina, Norvegia) di Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor

Soundtrack to a Coup d’Etat (Francia, Belgio, Paesi Bassi) di Johan Grimonprez

MIGLIOR REGIA

Andrea Arnold – Bird

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Pedro Almodóvar – La stanza accanto

Mohammad Rasoulof – Il seme del fico sacro

Maura Delpero – Vermiglio

MIGLIOR ATTRICE

Renate Reinsve – Armand

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Trine Dyrholm – The Girl with the Needle

Vic Carmen Sonne – The Girl with the Needle

Tilda Swinton – La stanza accanto

MIGLIOR ATTORE

Franz Rogowski – Bird

Ralph Fiennes – Conclave

Lars Eidinger – Dying

Daniel Craig – Queer

Abou Sangare – La storia di Souleymane

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Magnus von Horn & Line Langebek – The Girl with the Needle

Pedro Almodóvar – La stanza accanto

Mohammad Rasoulof – Il seme del fico sacro

Coralie Fargeat – The Substance

MIGLIOR SCOPERTA – PRIX FIPRESCI

Armand (Norvegia, Paesi Bassi, Germania, Svezia) di Halfdan Ullmann Tøndel

Hoard (GB) di Luna Carmoon

Kneecap (Irlanda, GB) di Rich Peppiatt

Santosh (GB, Francia, Germania) di Sandhya Suri

The New Year That Never Came (Romania, Serbia) di Bogdan Muresanu

Toxic (Lituania) di Saule Bliuvaite

EUROPEAN YOUNG AUDIENCE AWARD

Lars is Lol (Norvegia, Danimarca) di Eirik Sæter Stordahl

Ibelin (Norvegia) di Benjamin Ree

Winners (Germania) di Soleen Yusef

Fonte: EFA