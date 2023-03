Elemental: secondo trailer, locandine e anticipazioni del nuovo film d’animazione di Pixar

..Ho sposato qualcuno che non era coreano e nel mio mondo c’erano molti scontri culturali rispetto a questa scelta . E questo mi ha portato a questa idea di far trovare due opposti. E poi sorta la domanda su cosa sarebbe successo se il fuoco si fosse innamorato dell’acqua. Come animatore, quale potrebbe essere un mondo divertente con cui giocare… quindi il fuoco e l’acqua sono una cosa. Ma poi legarlo allo scontro culturale faceva parte di quella metafora. E poi in quel mondo, all’improvviso questa idea di sacrificio e la comprensione di ciò che i nostri genitori avevano dato hanno iniziato a fornire la base di ciò che poi è diventato questo film.