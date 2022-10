Emancipation – Oltre la libertà: trailer e anticipazioni del dramma sulla schiavitù con Will Smith

Dal 9 dicembre disponibile su Apple TV+ Emancipation – Oltre la libertà, dramma con Will Smith nei panni di uno schiavo in fuga. Apple ha preso la decisione di distribuire questo film a dicembre, proprio nel bel mezzo della corsa alle candidature agli Oscar 2023, nonostante l’espulsione di Smith dall’Academy a seguito dell’ormai famigerato schiaffo, dato dall’attore al comico Chris rock durante la cerimonia di premiazione degli Oscar.

Trama e cast

La trama ufficiale: Will Smith interpreta Peter uno schiavo in fuga, che è fuggito nell’esercito dell’Unione durante la guerra civile e ha ingannato i cacciatori di taglie per oltre 10 giorni attraverso le paludi della Louisiana, mascherando il suo odore con le cipolle. Le foto dell’esercito scattate a Peter che mostravano le cicatrici sulla schiena dopo essere stato frustato furono pubblicate nel 1863 e che divennero note come le foto di “Peter il fustigato”, divennero un mezzo per illustrare la crudeltà della schiavitù”.

Il cast del film include anche Ben Foster, Charmaine Bingwa, Gilbert Owuor, Mustafa Shakir, Steven Ogg, Grant Harvey, Jabbar Lewis, Jayson Warner Smith, Ronnie Gene Bivens, Michael Luwoye, Aaron Moten e Imani Pullum.

Emancipation – trailer e video

Curiosità

“Emancipation” è diretto da Antoine Fuqua (I Magnifici 7) e scritto da Bill Collage (Exodus: Dei e re).

Il film è ispirato al 1863 foto di “Peter il fustigato”, scattate durante una visita medica dell’Union Army.

All’assedio di Port Hudson, c’erano quattro diversi reggimenti di truppe con soldati di colore statunitensi; 1a Louisiana Native Guards (73a USCT), 3a Louisiana Native Guards (75a USCT), 4a Louisiana Native Guards (76a USCT) e 1a Louisiana Engineers (successivamente divisa in 95a e 97a USCT). Di questi reggimenti l’unico che avesse un sergente con i nomi di “Peter” o “Gordon” era il 1° Louisiana Engineers. Ce n’erano tre; Peter Jones, della compagnia M che disertò il 19 giugno 1863; William Gordon della compagnia A morto di scorbuto l’11 settembre 1864; e Peter Simms della compagnia I che completò il suo arruolamento di 3 anni e si ritirò dal servizio con la 97a USCT il 6 aprile 1866, come parte della forza di occupazione a Mobile, in Alabama. Per coincidenza, c’erano anche tre “Will Smith” nella 97a USCT; uno di loro si arruolò nell’aprile del 1863 e sarebbe salito anche al grado di sergente.

Il capitano James Ingraham e Louis Snear furono gli ultimi due “ufficiali di colore” rimasti nel 1° reggimento Louisiana Native Guards (73° USCT) fino a quando il capitano Ingraham si dimise il 22 marzo 1864, lasciando il capitano Louis Snear ad essere l’unico ufficiale di colore sul campo di battaglia all’assalto di Fort Blakeley, 9 aprile 1865.

Will Smith è anche produttore di “Emancipation” insieme ai suoi partner dei Westbrook Studios James Lassiter e Jon Mone, oltre a Joey McFarland di McFarland Entertainment e Todd Black of Escape Artists. Antoine Fuqua sarà produttore esecutivo con la sua società di produzione Fuqua Films insieme a Cliff Roberts.

La storia vera

Il film ambientato nel 1863 si basa sulla storia vera di Peter, uno schiavo di una piantagione della Louisiana di proprietà di John e Bridget Lyons, che dopo aver subito una brutale fustigazione da uno dei sorveglianti della piantagione che lo ha quasi ucciso, decide di fuggire a nord dove si unirà all’esercito dell’Unione. Quando i medici dell’esercito scoprirono le lesioni sulla schiena di Peter durante una visita medica, scattarono foto delle sue cicatrici e una di queste scioccanti foto, pubblicata da importanti giornali dell’epoca, fece il giro del mondo diventando la prova della crudeltà della schiavitù in America, dando uno slancio al movimento abolizionista.

Gordon conosciuto anche come “Peter il fustigato”, era uno schiavo americano fuggito che divenne noto come soggetto di fotografie che documentavano le estese cicatrici cheloidi sulla sua schiena a causa delle frustate ricevute in schiavitù. La foto delle “fustigazioni” divenne una delle foto più diffuse del movimento abolizionista durante la guerra civile americana e rimane una delle foto più famose di quell’epoca. Lo scrittore del New York Times Joan Paulson Gage, ha osservato: “Le immagini di Wilson Chinn in catene, come quella di Gordon e della sua schiena sfregiata, sono inquietanti oggi come lo erano nel 1863. Sono due delle prime e più drammatiche esempi di come il mezzo appena nato della fotografia potrebbe cambiare il corso della storia.” La maggior parte degli storici ha accettato come documentazione un articolo di Harper’s Weekly del 1863, che consisteva in un trittico di illustrazioni (si dice che fossero tutte di Gordon) e un racconto che descriveva la fuga di Gordon dalla schiavitù e dall’arruolamento nell’esercito dell’Unione. Gordon si arruolò poi nelle United States Colored Troops poco dopo la loro istituzione e servì per l’Unione durante la guerra di secessione.

Una testimonianza udita dai presenti alla visita medica di Gordon sostenuta dopo il suo arrivo nell’accampamento nordista.

Ho lasciato la piantagione dieci giorni fa. Il guardiano Artayou Carrier mi aveva frustato. Ho passato due mesi a letto, dolorante per la fustigazione. Il mio padrone è venuto a vedermi dopo che ero stato così seviziato e ha sollevato il guardiano da ogni colpa. Il mio padrone non era presente. Non ricordo il momento della fustigazione. Sono rimasto a letto due mesi dolorante e la mia mente ha cominciato a vacillare – ero come impazzito. Ho provato a colpire tutti. Così mi hanno detto loro, io non ricordo. Non so se io abbia davvero provato a colpire tutti, loro mi hanno detto così. Ho bruciato tutti i miei vestiti, ma non me ne ricordo. Non ero mai stato così (pazzo) prima. Non so cosa mi abbia fatto diventare così (pazzo). Il mio padrone è venuto dopo che ero stato frustato; mi ha visto a letto; ha sollevato da ogni responsabilità il guardiano. Mi hanno detto che ho provato a colpire mia moglie per prima; io non ho colpito nessuno; io non ho ferito nessuno. Il mio padrone è il capitano John Lyon, proprietario di una piantagione di cotone, nel bacino dell’Atchafalaya, vicino a Washington, in Louisiana. Sono stato frustato due mesi prima di Natale.

Il commento del 2011 sulle fotografia di James Bennet, direttore della rivista The Atlantic:

Penso che parte dell’incredibile potenza di quest’immagine derivi dalla dignità di quell’uomo. Lui sta posando. La sua espressione è quasi indifferente. La trovo una cosa degna di nota; sta fondamentalmente dicendo: “Questo è un fatto”.

In una lettera inviata al dottor William Johnson Dale, chirurgo generale dello Stato del Massachusetts, nell’aprile del 1863, il dottor Samuel Knapp Towle, chirurgo del XXX reggimento dei volontari del Massachusetts in servizio all’ospedale di Baton Rouge, scrisse:

Accludo una fotografia scattata da un artista qui, nella vita quotidiana, della schiena di un Negro recante le cicatrici frutto di una vecchia fustigazione. Pochi scrittori hanno mai descritto punizioni peggiori di quelle che deve aver ricevuto quest’uomo, sebbene niente, nel suo comportamento abituale indichi una sua tale depravazione, anzi, egli sembra al contrario INTELLIGENTE ed EDUCATO.

In un articolo apparso il 12 giugno 1863 sul quotidiano The Liberator, di Boston, si legge:

Negli ultimi giorni ci è pervenuta da Baton Rouge la fotografia di quello che prima era uno schiavo e oggi, grazie all’esercito dell’Unione, è un uomo libero. Essa ritrae quest’uomo in una posa seduta, con il fiero corpo nudo dalla vita in su, con la bella testa e l’intelligente faccia girate di profilo, con il braccio sinistro piegato, appoggiato sul fianco, e con la schiena nuda e volta a favore di obbiettivo. Su quella schiena, una scena orribile da contemplare! rappresenta una testimonianza contro la schiavitù più eloquente di ogni parola. Sfregiata, scavata, raggrumata in grandi creste, corrugata, incisa, la povera carne torturata mostra la spaventosa opera della frusta del guardiano degli schiavi. Mesi sono ormai trascorsi da quando è avvenuto tale martirio e le ferite sono guarite, ma, finché la carne vivrà, così farà la terribile impressione che essa restituisce. È un’immagine toccante, un appello così muto e potente che nessuno se non chi ha un cuore di pietra può guardare senza sentirsi muovere la coscienza. Nonostante molte persone abbiano definito false queste immagini, il sole non mentirà. Da una prova come questa non si scappa, e vedere è credere. In molti, quindi, hanno desiderato una copia della fotografia, e dall’originale sono state fatte numerose copie.

Il chirurgo del I reggimento della Guardia Nativa della Louisiana, scrivendo a suo fratello rimasto in città, ha accluso questa fotografia con queste parole:

Ti invio la fotografia di uno schiavo, di come egli appare dopo una fustigazione. Durante il periodo in cui ho visitato uomini per il mio e per altri reggimenti, ho visto centinaia di queste situazioni – quindi non mi sono nuove; ma potrebbero essere nuove per te. Se conosci qualcuno che parla dei modi umani in cui gli schiavi sono trattati, per favore, mostragli questa fotografia. Essa costituisce una predica già da sé stessa.

In un articolo apparso il 28 maggio 1863 sul settimanale The Independent, di New York, e poi ripreso dal The Liberator il 19 giugno, si legge:

Abbiamo ricevuto da Baton Rouge il ritratto fotografico della schiena nuda di uno schiavo, lacerata dalla frusta […] Guardiamo questa immagine con uno stupore che non possiamo esprimere a parole. Stupore di fronte alla crudeltà di chi può aver compiuto un oltraggio come questo; alla brutale follia, alla stupida ignoranza che può aver permesso un simile accanimento; all’assenza non solo di sentimenti umani, ma di un comune raziocinio, di una qualunque intelligenza, che risulta evidente in una simile, frenetica, sconsideratezza. In mezzo a quale tipo di persone è possibile che accada una cosa come questa? […] Questa fotografia dovrebbe essere moltiplicata centinaia di migliaia di volte e diffusa in tutti gli Stati. Essa racconta la storia in un modo che nemmeno Mrs. Stowe potrebbe avvicinare; perché racconta la storia all’occhio delle persone. Se vedere è credere — e ciò è vero nella stragrande maggioranza dei casi — vedere questa immagine sarà prendere coscienza di cose che accadono negli Stati schiavisti e che gli uomini e le donne nordisti farebbero ogni cosa per abolire!

Fonte: Wikipedia / Foto: Library of Congress

Dichiarazioni e interviste

Fuqua ha parlato del film e della sua vicinanza alle proteste per la morte di George Floyd in un’intervista al sito Deadline:

La sceneggiatura ha colpito il mio cuore e la mia anima in tanti modi che sono impossibili da trasmettere ma penso che tu capisca. Stiamo osservando alcune delle sensazioni che ho avuto, per le strade in questo momento. C’è tristezza, c’è rabbia, ma c’è anche amore, fede e speranza a causa di ciò che vedo fare ai giovani oggi. Stanno facendo tutto il lavoro pesante ora. Nero, bianco, marrone, giallo, comunque lo chiami. Sono fuori per strada, sono giovani e si battono per il loro futuro…quando ho letto la sceneggiatura, ho pensato, che viaggio fantastico – un film straziante e da batticuore, un’opportunità da realizzare. È raro avere un film che, per quanto riguarda l’intrattenimento, ha un’azione che non ho mai visto prima, una vera azione, un ragazzo che attraversa le paludi per la sua vita, alle prese con alligatori e serpenti, inseguito da cani, quindi si unisce alla Guerra civile, lotta contro l’esercito confederato. Non per vendetta – non è un film di vendetta – ma solo per tornare a casa dalla sua famiglia, e stava combattendo per la libertà. Solo su quella base, ho pensato che il film dovesse essere realizzato su scala epica. Non ho mai visto prima un film come questo o un personaggio come questo.

Fuqua ha anche parlato del suo protagonista Will Smith e di quanto sia adatto al ruolo.

Will Smith è perfetto per questo. Ha tutte le qualità per farlo. È in un posto della sua vita in cui, conosciamo l’attore affascinante e di talento che è Will, che è fisico, e lo abbiamo visto approfondire questo in altri film. Quando mi sono seduto con Will, entrambi abbiamo parlato di portare i nostri set di abilità ad un altro livello per questo, e di darci completamente ad esso in un modo onesto ed equo, vero. È concentrato ed è un attore e produttore serio. Will si prende cura di ogni aspetto, dagli storyboard ai personaggi e alla tecnica. Will è un produttore solido, il che aiuta. E avere un attore che dà il cuore a un progetto come questo … c’è un piccolo gruppo di ragazzi che lavora così. Denzel [Washington], Tom Cruise, Leonardo DiCaprio e Will, ragazzi che si tuffano con te fino in fondo. Come regista, non puoi chiedere altro che avere ragazzi così con te. Per me, sarà probabilmente uno dei film più importanti che realizzerò nella mia vita. È così che mi sento davvero al riguardo. Mi resta impresso, ci penso sempre. Ho guardato tranquillamente le notizie per vedere cosa sta succedendo nel mondo. Guardo, prima di parlare di molte di queste cose. L’arma migliore che ho, e che hanno quelli nella nostra attività, è la nostra forma d’arte. Abbiamo la possibilità di intrattenere, illuminare ed educare attraverso la nostra forma d’arte. Questo dice tutto. Dovrebbe essere senza tempo, un film che è più appropriato oggi che mai, e necessario.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore brasiliano Marcelo Zavos (Barriere, Il traditore tipo, Cattive acque, Migliori nemici, Wonder, Hollywoodland).

Foto e poster