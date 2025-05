Emanuela Fanelli, le curiosità sull’attrice di C’è ancora domani: gli studi e l’amicizia (vera) con la Cortellesi

Emanuela Fanelli è tra le attrici più affermate del panorama televisivo italiano e ha raggiunto il successo soprattutto grazie a programmi tv come Una pezza di Lundini e I magnifici 4 della Risata. Nata a Roma nel 1986, si è appassionata alla recitazione sin da quando era solo un’adolescente. In quel periodo si è infatti avvicinata al teatro e ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

Di recente l’attrice ha ottenuto una grande popolarità con il film C’è ancora domani, in cui ha recitato insieme a Paola Cortellesi, con cui ha tra l’altro stretto un rapporto di amicizia.

La carriera di Emanuela Fanelli: le origini e il successo

Il suo primo debutto al cinema è avvenuto nel 2015, quando ha preso parte ai film Non essere cattivo e Gli ultimi saranno ultimi. L’anno successivo ha invece esordito anche in tv prendendo parte alla serie tv Dov’è Mario? di Corrado Guzzanti, in cui ha saputo distinguersi per le sue doti comiche. Nel 2017 è arrivata l’opportunità di recitare insieme a Marco Giallini e Alessandro Gassman nel film Beata Ignoranza e con Lino Guanciale in La casa di famiglia. La Fanelli ha partecipato anche al programma La Tv delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018, collaborato con artisti come Serena Dandini, Angela Finocchiaro e Sabina Guzzanti.

Emanuela Fanelli ha inoltre condotto, insieme a Valerio Lundini, il varietà di Rai 2 Una pezza di Lundini, il programma anti-comedy che le ha conferito un grande successo. Nel 2023 si è invece aggiudicata il David di Donatello come Migliore attrice non protagonista per il film Siccità, diretto dal regista Paolo Virzì. Tra i progetti più recenti della Fanelli ci sono le serie tv Sono Lillo e Call My Agent – Italia, oltre che il programma I Magnifici 4 della Risata. L’attrice è stata un personaggio importante del film di successo C’è ancora domani, in cui ha recitato insieme a Paola Cortellesi.

La vita privata e l’amicizia con Cortellesi

Emanuela Fanelli è sempre stata molto riservata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Di lei non si conoscono relazioni sentimentali passate o presenti. In più occasioni, l’attrice ha parlato però della sua amicizia con Paola Cortellesi, la collega con cui ha lavorato sul set di C’è ancora domani. Nel corso di un’intervista rilasciata per La Stampa, ha infatti svelato di essersi in realtà conosciute nel 2015 sul set del film Gli ultimi saranno ultimi di Massimiliano Bruno. “Ci siamo state subito simpatiche” – ha ammesso lei – “l’amicizia è iniziata un paio di anni dopo, ma non voglio dare il rapporto in pasto ai social“. D’altronde, nella sua vita l’amicizia è sempre stata molto importante. “Gli amici più stretti sono quelli di quando avevo 14 anni“, ha concluso.