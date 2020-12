Encanto: Lin-Manuel Miranda rivela dettagli sul nuovo film animato Disney

Disney ha recentemente rivelato un primo trailer di Encanto, un nuovo progetto originale targato Disney Animation che uscirà a novembre 2021. La trama di “Encanto” è ambientata in Colombia e segue una giovane ragazza nata in una famiglia che vive in una casa magica in cui tutti possiedono poteri magici, tutti tranne la ragazza in questione.

Durante una recente intervista con il sito io9, Lin-Manuel Miranda che ha scritto musica e canzoni per il film ha condiviso alcuni dettagli sulla trama spiegando che “ti porta in Colombia, dove una famiglia magica vive in una casa magica”. Uno degli aspetti unici della storia è che è incentrato su una “famiglia intergenerazionale”, non solo su uno o due personaggi che lasciano le loro famiglie per intraprendere un’avventura. Miranda ha detto che l’obiettivo del team era quello di creare una storia per famiglie che in realtà riguardasse una famiglia, e ha detto che è stato un vero spasso da scrivere. “Una delle cose di cui abbiamo parlato con tutti i creatori – Charise e Byron e Jared ed io – riguarda il raccontare davvero di una famiglia, una storia di famiglia intergenerazionale con tutta la complessità che porta”, ha detto Miranda. “Molto spesso, quando entri in modalità storia, si trasforma nell’eroe e nella ricerca – e perdi i personaggi, poi perdi la complessità perché tutto diventa la ricerca. E penso che ciò che è stato emozionante questa volta, dato che è stata la nostra dichiarazione di intenti, è che è stato davvero divertente scrivere, di dinamiche familiari musicali in un modo davvero divertente e complicato. Sono davvero entusiasta che il mondo possa finalmente vederlo.”

La creazione di “Encanto” è in essere dal 2016 e Miranda ha spiegato la differenza tra questo progetto, che lo ha visto coinvolto sin dalle primissime fasi di sviluppo, e altri progetti come Oceania.”La più grande differenza è che sono stato in grado di esserci in un certo senso sin dal piano terra. Con Moana, ero una specie di ultimo ragazzo assunto. E ci sono voluti davvero un paio d’anni nello sviluppo della storia prima che iniziassi a lavorarci”.

Encanto sarà il sessantesimo film d’animazione della Disney e uscirà nelle sale il 24 novembre 2021.