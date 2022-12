Dopo la presentazione Fuori Concorso alla 40esima edizione del Torino Film Festival, dal 22 dicembre nei cinema italiani con Arthouse, label di I Wonder Pictures dedicato al cinema più autoriale e innovativo, EO film vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes. Il regista polacco Jerzy Skolimowski, già vincitore a Cannes del Premio alla Miglior Sceneggiatura con Moonlighting, e a Venezia del Gran Premio della Giuria con Essential Killing torna nei cinema italiani con un rilettura un classico di Bresson, “Au hasard Balthazar”, e mettendosi nella testa di un asino – animale intelligente e sensibile, costretto allo spettacolo dell’umana violenza e dell’umana insensatezza – ne visualizza i pensieri, i ricordi, i desideri. Attraverso gli occhi e le vicissitudini di EO, Skolimowski mette in scena un inedito ritratto delle relazioni sociali e dei cambiamenti culturali in atto nel mondo moderno.

EO – Trama e cast

La trama ufficiale: A distanza di sette anni dal suo ultimo film, il leggendario regista Jerzy Skolimowski (Deep End, Moonlighting) torna alla regia dirigendo uno dei suoi film più liberi e visivamente inventivi, seguendo i viaggi di un asino nomade di nome EO. Dopo essere stato liberato dal circo itinerante, che è l’unica vita che abbia mai conosciuto, EO inizia un viaggio attraverso la campagna polacca e italiana, sperimentando crudeltà e gentilezza in egual misura e osservando nel contempo le follie e i trionfi dell’umanità. Durante i suoi viaggi, EO viene aiutato – ma a volte anche ostacolato – da un variegato gruppo di personaggi che include un giovane prete italiano (Lorenzo Zurzolo), una contessa (Isabelle Huppert) e una turbolenta squadra di calcio polacca. Liberamente ispirato a Au hasard Balthazar di Robert Bresson, e caratterizzato dalla fotografia coinvolgente e sorprendente di Michal Dymek unita alla colonna sonora risonante di Pawel Mykietyn, il film di Skolimowski mette lo spettatore nella prospettiva del suo protagonista a quattro zampe. Il viaggio di EO parla del mondo che ci circonda e, durante il lungo percorso, l’eroe equino sottolinea coraggiosamente i mali della società e lancia un avvertimento sui pericoli dell’abbandono e dell’inazione, il tutto mentre è alla ricerca della libertà.

EO – Trailer e video

Curiosità sul film

L’asino protagonista EO è stato interpretato da sei diversi asini chiamati Tako, Ola, Marietta, Ettore, Rocco e Mela. Tako era l’asino principale e gli altri erano le sue controfigure.

Il regista Jerzy Skolimowski ha detto che l’unica volta che ha pianto mentre guardava un film è stato con Au hasard Balthazar (1966), che parla di un asino maltrattato. La storia ha fortemente influenzato EO (2022).

Il regista Jerzy Skolimowski ha affermato che dirigere un asino era molto diverso dal dirigere attori, poiché non capisce nessuna lingua e devi essere molto gentile con lui tutto il tempo, accarezzarlo e sussurrargli all’orecchio. Il suo comportamento è stato piuttosto sorprendente, poiché le scene che dovrebbero essere problematiche, come girare vicino a una cascata molto rumorosa, sarebbero andate bene, ma un cavo sul pavimento potrebbe essere un ostacolo insormontabile. A volte sarebbe più facile ripensare al blocco di una scena piuttosto che convincere l’asino a fare esattamente quello che voleva il regista.

Note di produzione – C’era una volta…EO

Dopo sette anni di assenza dalla regia, Jerzy Skolimowski torna in grande forma con una favola contemporanea, girata tra la Polonia e l’Italia, il cui eroe è un asino costretto a lasciare il circo in cui viveva felicemente al fianco della dolce giovane Kassandra. Ispirato dal cinema di Robert Bresson, Jerzy Skolimowski gli rende omaggio creando questo racconto moderno, il cui protagonista è un asino sardo:

Diversi decenni fa, dissi in un’intervista (credo fosse per Cahiers du Cinéma) che l’unico film che mi ha commosso fino alle lacrime fu Au Hasard Balthazar (1966) di Bresson. Penso di averlo scoperto poco dopo la sua uscita al cinema. Da allora, non ho più versato una sola lacrima al cinema. Quindi, ciò che devo a Robert Bresson è aver acquisito la forte convinzione che affidare a un animale il ruolo di personaggio protagonista di un film non solo è possibile, ma può anche essere fonte di emozione.

EO è un’opera poetica, offre una visione metaforica del mondo.

Volevo soprattutto fare un film emozionale, basare la narrazione sulle emozioni, molto più che in qualsiasi altro mio film precedente”.

Durante la sua carriera, Jerzy Skolimowski ha diretto molti grandi attori, tra cui Robert Duvall e Jeremy Irons – due degli esseri più generosi e meravigliosi con cui abbia mai lavorato – ma per dirigere un asino sullo schermo bisogna attingere ad altre risorse. I registi usano spesso argomenti intellettuali e un determinato linguaggio emotivo per provocare gli attori a mettere in scena ed esprimere certe emozioni e ottenere così l’effetto desiderato. Con il mio asinello, l’unico modo per convincerlo a fare qualcosa era usare la tenerezza: parole sussurrate all’orecchio e qualche carezza amichevole. Alzare la voce, o mostrare impazienza o nervosismo, sarebbe stata la strada più veloce per il disastro.

Ma secondo il regista c’è qualcosa di ancora più importante.

La differenza principale è che gli asini non sanno cosa sia la ‘recitazione’, non possono fingere nulla – semplicemente agiscono per quello che sono. Sono gentili, premurosi, rispettosi, educati e leali. Vivono al massimo il momento presente. Non mostrano mai narcisismo. Non lesinano sulle presunte intenzioni del loro personaggio, e non discutono mai la visione del loro regista. Sono attori eccellenti.

Per trovare il suo “attore”, Jerzy Skolimowski ha attraversato un lungo processo di casting.

Quando abbiamo visto le foto degli asini disponibili, mi sono subito piaciuti quelli appartenenti alla razza sarda. Sapevo che EO doveva essere grigio con delle macchie bianche intorno agli occhi. Mi sono recato in una stalla vicino a Varsavia per visitare l’animale che mi aveva ipnotizzato di più nelle foto. Il suo nome era Tako. Non appena l’ho visto, ho capito che sarebbe stato il protagonista del film”. Un secondo casting è stato poi effettuato per trovargli le migliori controfigure possibili. “Abbiamo usato sei asini in totale: Tako, Hola, Marietta, Ettore, Rocco e Mela”.

Jerzy Skolimowski dice di aver imparato molto da questa esperienza.

Gli asini hanno una natura sorprendentemente idiosincratica. Ognuno di quelli che abbiamo impiegato aveva un carattere molto diverso, il che rendeva l’esecuzione di ogni scena abbastanza imprevedibile. Ogni giorno era come cercare di risolvere un emozionante puzzle; cercando di scoprire cosa piacesse a questo o quell’asino, cosa odiasse, temesse o adorasse. Anche qualcosa di abbastanza innocuo, come un cavo lasciato a terra, sarebbe potuto diventare improvvisamente un ostacolo insormontabile per loro. E d’altra parte, qualcosa che pensavamo che li avrebbe certamente spaventati – come una cascata che sgorga da un’enorme diga – si è rivelato non essere affatto un problema per loro. Questa comprensione dell’animale ha portato il regista ad adattarsi ad esso più di quanto potesse immaginare. “Il luogo comune sugli asini – che sono testardi – è vero. A volte era più facile per noi riorganizzare la scena o un movimento di macchina pianificato in un determinato modo, piuttosto che cercare di convincere l’asino a fare qualcosa che non voleva fare”.

Jerzy Skolimowski ha lavorato con Ewa Piaskowska per scrivere la sceneggiatura, seguendo un metodo ormai consolidato.

“EO è la terza sceneggiatura che abbiamo scritto insieme. Il metodo è semplice: uno di noi ha un’idea (nel caso di EO, è stata Ewa; nel caso di Essential Killing, sono stato io), poi ci concediamo una buona sessione di brainstorming. Successivamente, Ewa si occupa della maggior parte della scrittura, mentre io faccio degli aggiustamenti che possono consistere in aggiunte o tagli. Di solito scriviamo in polacco, mentre Ewa si occupa successivamente della traduzione in inglese.

Come Vincent Gallo in Essential Killing (2010), anche EO cerca di fuggire da un mondo ostile.

“Non userei il verbo “fuggire”, non credo sia la parola giusta. Direi piuttosto “evitare”. Cerca di evitare di prendere parte alla banalità circostante, all’ingiustizia, alla violenza. Ho fatto questo film proprio per prendere le distanze dai drammi umani, per guardare il mondo in modo più ampio e da un punto di vista diverso”.

Fu a Cannes – alla Quinzaine des Réalisateurs – che Jerzy Skolimowski si fece un nome nel 1965 con Walkover, il suo secondo lungometraggio, celebrato per la sua forma innovativa.

“Ho sempre pensato che il peccato mortale di un regista sia quello di annoiare il suo pubblico. E quindi sì, cerco sempre di essere fantasioso per infondere la stessa ambizione nei miei collaboratori. All’epoca, un giovane attore americano venne a congratularsi con me dopo la proiezione di Walkover e, sebbene il mio inglese fosse limitato all’epoca, diventammo immediatamente amici. Era Jack Nicholson, attore emergente che stava scoprendo anche Cannes. Il ricordo di noi due che fumiamo uno spinello sulla spiaggia quella sera rimane uno dei miei ricordi più belli di Cannes”.

Questa è la settima volta nella sua carriera che Jerzy Skolimowski viene invitato in Concorso a Cannes.

“Tornare è un’esperienza agrodolce. Diverse persone che ho incontrato nel corso degli anni al festival non sono più di questo mondo, altre non possono venire. Anch’io sono diventato ormai un po’ un recluso, mi sento meglio nella mia casa nella foresta in mezzo al nulla. Il mondo di oggi non ispira molto ottimismo: in Europa infuria una guerra. Sembra assurdo celebrare l’uscita di un film, con la tragedia che si svolge ogni giorno in Ucraina”.

Nonostante la sua natura drammatica, EO è arricchito da momenti divertenti. Cosa fa ridere Jerzy Skolimowski?

“Credo di non aver riso di cuore per molto tempo. Ma a volte sorrido, specialmente a Bufon, il mio cane. Sorrido per la sua giocosità o per il modo in cui inclina la testa quando ascolta le conversazioni degli uomini, come se non volesse perdere una parola”.

EO è un film sull’innocenza, che porta a chiedersi se il regista abbia conservato la sua di innocenza.

“Nel nostro mondo cinico e spietato, l’innocenza può passare per ingenuità, o può essere presa per un segno di debolezza. Ma cerco ancora di coltivare ciò che resta dell’innocenza che ho in me”.

Note dell’addestratrice Agata Kordos

Fare film con gli animali

“Lavoriamo come addestratori di animali sui set cinematografici da oltre 30 anni e abbiamo esperienza con molte specie diverse. Tutti gli animali che prendono parte alla produzione cinematografica sono appositamente selezionati in base alle loro capacità fisiche e psicologiche. Prima di girare, gli animali vengono abituati alle condizioni presenti sul set e tutte le scene che coinvolgono animali vengono consultate con noi, il che ci consente di prepararle correttamente. La cosa più importante, oltre alla realizzazione delle scene, è la sicurezza degli animali e mantenere buone le loro condizioni fisiche e mentali”.

Il caso della volpe

“Lavorare con le specie selvatiche non è facile. La volpe che ha preso parte a una scena del film è stata salvata da un allevamento di animali da pelliccia e addestrata da noi fin dalla tenera infanzia, quindi ha piena fiducia in noi. Furia lavora volentieri con gli umani e ha molta esperienza davanti alla telecamera. Per svolgere il suo compito nella scena, che si svolge in condizioni naturali nella foresta, è stata motivata con le sue prelibatezze preferite”.

La legislazione

“In Polonia abbiamo una legge sulla protezione degli animali. Tutti gli animali, compresi gli asini, possono lavorare fino a un massimo otto ore sul set. Durante il nostro lavoro con gli animali ci sentiamo responsabili per loro, sono i nostri attori. Ci assicuriamo che gli animali non si sentano stressati durante le riprese, che si divertano a lavorare e ad avere contatti con la troupe cinematografica. Ci prendiamo cura del loro comfort durante il lavoro sul set. Gli animali erano sotto la costante cura di un veterinario, che ci ha dato ulteriore garanzia del loro essere sani e del sentirsi bene e a loro agio. Durante i preparativi e le riprese ci siamo presi cura di loro dettando delle pause e delle condizioni di riposo ottimali durante la notte”.

Scene interne/esterne

“I nostri asini hanno attraversato l’intero processo di preparazione per il film e sono stati preparati ad affrontare scene particolari. Anzitutto sono stati abituati a condizioni ambientali diverse tra loro: foresta, acqua, pioggia e a diversi tipi di terreno. Sono stati poi introdotti in differenti stanze, hanno imparato a lavorare indossando una sella o a lavorare utilizzando un carro, inoltre hanno conosciuto gli altri animali del film. A nostra volta abbiamo avuto l’opportunità di conoscere quali erano le loro predisposizioni personali a eseguire scene particolari. Questo ci ha permesso di eseguire agevolmente le scene con gli asini in ogni terreno e in set differenti”.

Jerzy Skolimowski – Note biografiche

Il regista polacco Jerzy Skolimowski è uno dei registi più acclamati del cinema europeo del dopoguerra. Con oltre venti film a suo nome, il lavoro di Skolimowski come regista include il vincitore dell’Orso d’oro di Berlino The Departure, il vincitore del Grand Prix di Cannes The Shout, il dramma politico Moonlighting e The Lightship, per il quale ha vinto il premio come miglior regista al Festival di Venezia. Ha anche ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Skolimowski è anche noto nel ruolo di scrittore con le opere Innocent Sorcerer (1960) e Knife in the Water (1962). Dopo una pausa dalla regia, Skolimowski è tornato a Cannes nel 2008 con il thriller acclamato dalla critica Quattro notti con Anna, che ha aperto la Quinzaine des Réalisateurs e ha vinto il Grand Prix de Jury al Tokyo International Film Festival. Nel 2010, Essential Killing di Skolimowski ha vinto il Premio Speciale della Giuria alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2016, Skolimowski ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera dalla Mostra del Cinema di Venezia. Come attore, Skolimowski è apparso in White Nights, Eastern Promises, Before Night Falls e The Avengers. Skolimowski è anche un pittore affermato, ha partecipato alla Biennale di Venezia ed esposto in Europa e negli Stati Uniti.

EO – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore e clarinettista polacco Pawel Mykietyn (The Other Lamb, 11 Minuti, Frost, Walesa – L’uomo della speranza, Elles).

(The Other Lamb, 11 Minuti, Frost, Walesa – L’uomo della speranza, Elles). Mykietyn è stato premiato al Festival di Cannes 2022 come Miglior compositore per la colonna sonora di EO.

TRACK LISTINGS:

1. The Beginning (2:38)

2. After the Circus (4:22)

3. Wolves, Lasers (5:11)

4. Tunnel (4:20)

5. White Horse (1:14)

6. Love Story (1:24)

7. Serpentine (3:01)

8. Kite (2:31)

9. Italia (1:06)

10. Robot (1:34)

11. Panting Donkey (1:22)

12. Isabelle 1 (1:03)

13. Fox (2:42)

14. Isabelle 2 (0:47)

15. Flashback (1:54)

16. Final (3:09)

17. The End (4:53)

18. Skier (1:21)

19. Tribute to Donkey (4:05)

EO – Foto e poster