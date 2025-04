Eric sta morendo, le anticipazioni (drammatiche) di Beautiful

Le anticipazioni di Beautiful suggeriscono che la malattia di Eric è in via di peggioramento. Cosa sta succedendo

Beautiful è una delle soap opere più viste al mondo e ci accompagna ormai da decenni. È andata in onda per la prima volta nel 1987 e, da quell’anno in poi, i successi sono stati davvero innumerevoli. Non si tratta solamente di una questione di numeri, ma anche e soprattutto del seguito affettivo che è stata in grado di generare in tutto il mondo.

I personaggi sono diventati vere e proprie icone. In Italia, la soap va in onda su Canale 5 e sono tantissimi i telespettatori che, durante la pausa pranzo, si sintonizzano per quello che ormai da anni, è diventato un appuntamento fisso.

Tra successi, storie d’amore, tradimenti, pentimenti, liti e riappacificazioni, ogni episodio riesce a tenere alta la suspence e porta a voler sapere cosa accadrà negli episodi successivi. E proprio nelle prossime puntate, uno dei personaggi cult della soap, Eric Forrester, susciterà una serie di preoccupazioni.

Il patriarca della Forrester Creations in bilico tra la vita e la morte: le anticipazioni dei prossimi episodi

Ecco cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, in onda da domenica 27 aprile a sabato 3 maggio, su Canale 5.

Donna, in preda all’ansia, ha scoperto che le condizioni di Eric sono ben più critiche di quanto confidato finora. Disperata, cercherà in ogni modo di far desistere Eric dal partecipare alla sfilata, consapevole che uno sforzo simile potrebbe essergli fatale. Ma lui, spinto dalla passione e dal senso di sfida verso Ridge, non intende cedere.

Ignara di tutto, Katie coglierà di soppiatto un frammento di conversazione dei due, e apprenderà la gravità della situazione. A quel punto, Donna non potrà più tenere il segreto: sceglierà di rivelare alla sorella la verità sul destino del loro caro. Katie si dirà pronta a coinvolgere Ridge, sperando in un supporto familiare, ma sarà lo stesso Eric a implorare di mantenere il riserbo. Vuole correre la sua ultima sfida senza impedimenti.

Nel frattempo RJ, prometterà a Eric di non rivelare il suo segreto. Al suo fianco troverà Luna, informata dei drammatici sviluppi e pronta a offrire tutto il suo sostegno.

Sul versante opposto, Ridge è ormai in dirittura d’arrivo con la sua linea, convinto di superare il padre. La passerella si anima: la contessa Von Frankfurt, la celebre Fanny Greyson e Lauren con l’amica Esther prendono posto in prima fila, rapite dalla proposta di Ridge, mentre Brooke combatte con un’insolita gelosia.

Thomas e Hope, riflettendo sull’eredità di Stephanie, si domandano se lei avrebbe approvato questo confronto tra padre e figlio. E la risposta, unanime, è “No”. I due, peraltro, sognano di rimettere in pista la Hope For The Future, momentaneamente accantonata per concentrare energie sul duello Forrester.

Mentre la sfida ha inizio, Donna, Katie, RJ e Luna si stringono l’un l’altra, sperando che questo gran finale di moda si concluda in fretta, affinché l’attenzione torni alla vera priorità: salvare Eric.