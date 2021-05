Disponibili via Twitter le prime immagini e il titolo ufficiale del sequel Escape Room 2: Tournament of Champions, foto che Sony e Columbia Pictures hanno fornito insieme ad lacuni dettagli sulla trama e un video che annuncia una data di rilascio di un primo trailer per mercoledì 26 maggio.

Primeras imágenes de #EscapeRoom2: Mueres Por Salir. Solo en cines el 30 de julio. pic.twitter.com/8M4m5erish — Sony Pictures España (@sonypictures_es) May 24, 2021

“Escape Room 2” è il sequel del l’ottimo thriller del 2019 incentrato su sei persone che ricevono misteriosi inviti a partecipare ad un’esperienza di escape room, solo per ritrovarsi intrappolati in un gioco con conseguenze mortali. Il cast originale comprendeva Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Jay Ellis, Tyler Labine e Nik Dodani.

Il thriller di Sony Pictures si è rivelato piuttosto godibile miscelando suggestioni da tutta una serie di videogiochi horror ricchi d’atmosfera con l’aggiunta di un tocco di SAW e una strizzatina d’occhio a Quella casa nel bosco. Il film originale ha incassato 155 milioni contro un budget di 9 milioni.

Sony ha rivelato la sinossi ufficiale del sequel che vede il ritorno del regista Adam Robitel, che dirige dal duo di sceneggiatori Bragi Schut e Maria Melnik, e anticipa l’arrivo dei nuovi personaggi del film, vedi la Brianna di Indya Moore e la Rachel di Holland Roden, il loro precedente coinvolgimento con la misteriosa organizzazione Minosse dietro i giochi.

La sinossi ufficiale:

Escape Room: Tournament of Champions è il sequel del thriller psicologico di successo al botteghino che ha terrorizzato il pubblico di tutto il mondo. In questa puntata, sei persone si trovano involontariamente rinchiuse in un’altra serie di Escape Room, scoprendo lentamente ciò che hanno in comune per sopravvivere … e scoprendo che tutti hanno già giocato al gioco.

Il cast del film include anche Logan Miller, Thomas Cocquerel, Holland Roden, Carlito Olivero, Jay Erving, James Frain, Tanya van Graan, Jaymes Butler, Anton David Jeftha, Derek Siow, Corin Silva, Evan Hengst, Md Azimul Islam Sheblu e Renee Harbek. “Escape Room 2” debutterà nei cinema americani il 16 luglio 2021.