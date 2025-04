Esce il film dedicato a Morvillo. Francesca e Giovanni

Sta per uscire al cinema Francesca e Giovanni, il film dedicato alla storia d’amore tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone.

Un grande amore in una terra – la Sicilia – ghermita dall’antiamore della mafia. È la storia raccontata in Francesca e Giovanni. Una storia d’amore e di mafia, il nuovo film di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. I due protagonisti della pellicola in arrivo nelle sale cinematografiche italiane sono, neanche a dirlo, Francesco Morvillo e Giovanni Falconi. Lei, la prima donna magistrato assassinata dalla mafia, lui il giudice diventato simbolo della lotta giudiziaria alle organizzazione mafiose.

Uniti in vita, Francesca e Giovanni lo sono stati anche in morte. Le loro esistenze, insieme a quelle degli uomini della scorta (Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani), furono spazzate via dalla carica esplosiva (equivalente alla potenza di 300 chili di tritolo) piazzata dai sicari di Cosa Nostra sulla A29, all’altezza di Capaci. Tutto successe quel sabato 23 maggio 1992 rimasto una delle date più nere della storia d’Italia.

Il film è stato prodotto da Orange Pictures, Adler Entertainment, in associazione con Virtuoses Pictures con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – Ministero della Cultura e della Sicilia Film Commission. A interpretare i due sposi e colleghi magistrati sono Ester Pantano (Francesca Morvillo) e Primo Reggiani (Giovanni Falcone).

Quando esce nelle sale Francesca e Giovanni

Francesca e Giovanni uscirà al cinema il 15 maggio, distribuito da Adler Entertainment. Il film, scritto da Simona Izzo insieme a Felice Cavallaro e Domitilla Di Pietro, racconta la storia d’amore tra Giovanni Falcone e la moglie Francesca e arriva dopo il film del 1993 di Giuseppe Ferrara (Giovanni Falcone, con Michele Placido nei panni del magistrato ucciso nella strage di Capaci e Giancarlo Giannini nella parte di Paolo; Borsellino) e la miniserie del 2006 con Massimo Dapporto (Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra) trasmessa su Rai 1.

Nel film in uscita nelle sale tutto parte dal 1979, in una Palermo nel pieno di una guerra di mafia. Francesca Morvillo, sostituto procuratore al Tribunale dei minori di Palermo (Malaspina), vive insieme al marito Giuseppe. A un certo punto si trova a seguire un caso di parricidio: quello di Dino, un quindicenne cresciuto in un contesto segnato dal degrado sociale e dalla delinquenza, che uccide il padre davanti alla madre.

Francesca si spende nella lotta contro un sistema giudiziario che non sembra ammettere altro orizzonte se non quello repressivo-punitivo nei confronti dei minori, trascurando ogni tentativo di educarli e offrire loro alternative alla vita dei propri padri. Poi avviene l’incontro che cambierà per sempre la sua vita: quello con Giovanni Falcone, sposato dopo la fine del primo matrimonio.

La pellicola di Simona Izzo e Ricky Tognazzi – coppia artistica e nella vita – racconta la vita di due sposi uniti anche dalla condivisione di un forte sistema valoriale. «Raccontare Francesca, far conoscere il suo amore per Giovanni e la sua vita per la giustizia ci ha spinti a questo progetto», hanno dichiarato all’ANSA Simona Izzo e Ricky Tognazzi durante le riprese.

Francesca e Giovanni, la storia di due sposi uniti dall’amore per la giustizia

La storia, hanno ricordato i due artisti, nasce non soltanto da un’ispirazione individuale, ma da un appello che potremmo dire proveniente dalla coscienza: un vero e proprio «obbligo morale e civile di ricordare chi è condannato alla damnatio memoriae, come Francesca Morvillo». Non bisogna dimenticare che parliamo di una delle prime donne di legge a essersi occupata di minori, oltre che della prima consigliera della Corte d’Appello di Palermo.

Questo film ne ripercorre il percorso umano e professionale e cerca di riprodurre, quasi esclusivamente attraverso il punto di vista di Francesca, il contesto di una Palermo in assetto di guerra. Con discrezione e rispetto, gli autori hanno cercato, spiega sempre ad ANSA Simona Izzo, di addentrarsi «nell’intimità del rapporto tra Francesca e Giovanni».

La loro è stata, prosegue Izzo, «una grande storia d’amore e di condivisione degli stessi ideali di giustizia»: quella di due sposi e colleghi che hanno combattuto insieme, sostenendosi reciprocamente, la battaglia contro la mafia e che insieme sono morti. In nome di un amore per la giustizia che nessuna mano assassina potrà mai cancellare.