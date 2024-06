Al cinema anche in estate con l’iniziativa “The Space Cinema” dedicata agli abbonati di Sky Extra

Due biglietti omaggio per tutti gli abbonati Sky Extra per vedere un film nelle sale di The Space Cinema.

Torna l’iniziativa di Sky per far vivere le emozioni del grande schermo e a sostegno dell’industria cinematografica. Dopo un anno straordinario per il cinema italiano con grandi numeri al box office, ancora una volta Sky offre a tutti gli abbonati due biglietti per godersi direttamente in sala un grande film italiano o internazionale.

L’iniziativa – promossa da Sky Extra – prende il via oggi ed è rivolta a tutti gli abbonati Sky, che potranno richiedere i biglietti omaggio fino al 7 luglio e utilizzarli entro il 31 luglio presso tutte le sale del circuito The Space Cinema distribuite sul territorio nazionale.

L’iter per richiedere i biglietti: Accedi con il tuo Sky iD e, se non l’hai già fatto, attiva gratuitamente Sky Extra; – clicca su “Vai al sito” per raggiungere la pagina dedicata all’acquisto dei biglietti; – seleziona regione e provincia; – indica in quale cinema desideri acquistare i biglietti.

I biglietti saranno validi tutti i giorni della settimana, weekend inclusi, per la visione di qualsiasi film in 2D e 3D, nazionale, europeo ed internazionale, su uno degli oltre 350 schermi dei 35 multiplex The Space Cinema.

Per richiedere questo omaggio e tutte le altre sorprese che Sky Extra dedica ai propri clienti, basta accedere all’app My Sky o collegarsi al sito sky.it/extra.

“Hear My Voice” – Inside Out in versione originale nei The Space Cinema

I The Space Cinema di tutta Italia sono pronti ad accogliere dal 19 giugno “Inside Out 2” (sequel del film del 2015 vincitore di un Premio Oscar, Golden Globe, Premio BAFTA, tutti come Miglior Film d’Animazione) in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Grazie all’iniziativa “Hear My Voice”, infatti, gli spettatori potranno immergersi in maniera ancora più autentica nelle storie dei grandi film del momento.

Le proiezioni in lingua originale sono disponibili la domenica mattina in tutti i multisala del circuito, mentre verrà proiettato uno spettacolo in tutti i giorni della settimana nei The Space Cinema di Cerro Maggiore (Milano), Parma – Centro, Trieste, Firenze, Bologna, Livorno, Quartucciu (Cagliari), Genova, Pradamano (Udine), Silea (Treviso), Rozzano (Milano), Limena (Padova), Vicenza e Vimercate (Monza e Brianza).

Al The Space Cinema di Bari Casamassima, oltre al consueto spettacolo della domenica, è in programma una proiezione tutti i giovedì.

Per acquistare i biglietti di questa speciale programmazione basta visitare il sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link: https://www.thespacecinema.it/iniziative/hear-my-voice-film-versione-originale-sottotitolata. Oppure utilizzare l’App ufficiale The Space Cinema.

Le sorprese dedicate a “Inside Out 2” non sono finite qui! Mercoledì 18 giugno, infatti, sarà possibile vedere il nuovo capolavoro Pixar in anteprima in tutte le sale The Space Cinema e tutti coloro che acquisteranno il biglietto online riceveranno in regalo il character ticket con i simpatici personaggi del film. Il biglietto può essere acquistato sul sito di The Space Cinema al seguente link: https://www.thespacecinema.it/film/inside-out-2. Per vivere appieno l’esperienza cinematografica in compagnia della famiglia, inoltre, sarà disponibile nell’area ristorazione un menù dedicato presso le aree ristoro dei cinema. Infine, sarà possibile vedere il film anche nella versione in 3D.

“Inside Out 2” si svolge nella complessa rete delle emozioni di Riley, il quartier generale che subisce un’inattesa trasformazione accogliendo nuove emozioni, tra cui Ansia. Le ben consolidate Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto sono chiamate a gestire questa novità, aprendo la strada a nuove dinamiche e avventure emotive.

Per consultare la programmazione e acquistare i biglietti visitare il sito https://www.thespacecinema.it/, oppure l’App ufficiale The Space Cinema.