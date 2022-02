Everything Everywhere All At Once: trailer e tutte le anticipazioni sull’avventura sci-fi con Michelle Yeoh

Il 25 marzo 2022 debutta negli Stati Uniti Everything Everywhere All At Once, un galvanizzante mix di commedia, azione, fantascienza e arti marziali con protagonista una strepitosa Michelle Yeoh (La tigre e il dragone). La diva cinese è affiancata per l’occasione da Jamie Lee Curtis (Halloween Kills) e udite udite da Ke Huy Quan! Ricordate il simpatico ragazzino asiatico dei Goonies e Indiana Jones? Beh ora quel ragazzino ha 51 anni ed è recentemente tornato alla recitazione dopo venti anni di assenza dallo schermo.

Trama e cast

La trama ufficiale: “Everything Everywhere All At Once” vede Michelle Yeoh nei panni di Evelyn Wang, un’immigrata cinese sulla cinquantina, attualmente impegnata in una lezione noiosa e condiscendente impartita da una impiegata dell’ufficio delle imposte. La signora Wang ha un marito, una figlia e un padre anziano a cui tiene molto. Sepolta sotto una pila di ricevute e lottando per archiviare accuratamente le sue tasse, Evelyn è monotonamente bloccata con le spalle al muro dalle mostruose banalità e lentezze del quotidiano. Cioè, finché non si ritrova effettivamente inchiodata al muro, in un ripostiglio delle scope, da una versione di suo marito, interpretato da Ke Huy Quan, proveniente da un universo alternativo.

Il cast include anche Jenny Slate, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, James Hong, Harry Shum Jr., Andy Le, Audrey Wasilewski, Anthony Molinari, Peter Banifaz, Brian Le, Amanda, D.Y. Sao, Pablo Ramos e Emmett Ferguson.

Everything Everywhere All At Once – trailer e video

Primo trailer in lingua originale pubblicato il 14 dicembre 2021

Curiosità

“Everything Everywhere All At Once” è diretto dal duo di registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, noti collettivamente come “Daniels”. Il film segna la seconda grande collaborazione cinematografica dei “Daniels” dopo Swiss Army Man – Un amico multiuso (2016) del 2016. Nel 2019, Scheinert ha diretto in solitaria The Death of Dick Long.

Il team che ha supporato i Daniels dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Larkin Seiple (Bleed – Più forte del destino, Swiss Army Man – Un amico multiuso), il montatore Paul Rogers (The Death of Dick Long, Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story) e lo scenografo Jason Kisvarday (Sorry to Bother You, Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani).

“Everything Everywhere All At Once” è prodotto dai Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) con l’altro noto duo di cineasti Anthony Russo e Joe Russo (Avengers: Endgame) e Jonathan Wang. Michelle Yeoh, Tim Headington, Josh Rudnick, Todd Makurath e Theresa Steele Page sono i produttori esecutivi.

Interviste e dichiarazioni di cast e registi

Il regista Daniel Kwan e l’attore Ke Huy Quan, noto per aver interpretato negli anni ottanta Short Round in Indiana Jones e il tempio maledetto e Data nel classico I Goonies, hanno raccontato a EW come è nata la collaborazione per “Everything Everywhere All At Once”.

KWAN: Con questo personaggio, avevamo bisogno di qualcuno che potesse fare il dramma, fare la commedia, [essere] bilingue, forse anche trilingue, un artista marziale, e poi per di più, essere in grado di essere convincente e dolce. Un sacco delle persone che praticano arti marziali tendono a inclinarsi nella direzione opposta e quindi abbiamo faticato per un po’.

Un giorno Kwan stava scorrendo Twitter quando si è imbattuto in una gif dell’attore bambino Ke Huy Quan nei panni del personaggio Short Round in Indiana Jones e il tempio maledetto del 1984. L’attore dopo venti anni di assenza era tornato a reciatre lo scorso anno in un piccolo ruolo nell’avventura per famiglie Alla scoperta di ‘Ohana di Netflix.

KWAN: Ho iniziato a fare i calcoli nella mia testa. Aveva, tipo, avrebbe avuto l’età giusta. Che cosa stava combinando quel ragazzo? Sono andato nella tana del coniglio e ho scoperto che aveva smesso di recitare perché non c’erano molti ruoli per lui. Così è stato coinvolto. QUAN: Due settimane dopo, ho ricevuto questa telefonata per questo progetto che è stato scritto e diretto dai Daniels e interpretato da Michelle Yeoh. Ero tipo, oh mio Dio! Voglio dire, Michelle è la ragione principale per cui sto anche pensando di tornare a recitare. KWAN: È stata la prima persona a cui abbiamo fatto il provino per il ruolo ed è diventato immediatamente il nostro preferito. Perché è Waymond, è un tesoro che è semplicemente pieno di gioia, che vuole solo recitare, che vuole solo accoglierti in quell’energia. Questa è la persona che abbiamo immaginato quando stavamo scrivendo questo ruolo. QUAN: Non posso dirti quanto sono felice. Per avere Everything Everywhere… come mio film di ritorno, sono senza parole. Sono davvero felice, e sono davvero eccitato, e non vedo l’ora di vedere cosa accadrà dopo.

Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis hanno parlato a EW (via Collider) della loro collaborazione in Everything Everywhere All At Once:

YEOH: [Jamie] adora fare tutto da sola, sai? Gli ho detto: “Per favore, non saltare giù per le scale con il cavo.” Lei mi ha guardato come per dire “Perché no?”. Recita come me. La gente dirà non farlo! E io rispondo “Perché no?”. CURTIS: [Michelle] è stata l’intera ragione per cui ho detto “Sì” a questo film, è stata la prima di tre, quattro caselle spuntate. Puoi combattere con Michelle Yeoh. Spuntata. Ti innamori di Michelle Yeoh. Spuntata. Puoi fare un ballo di accoppiamento con le dita di hot dog. Spuntata!”

Immagini e video dai social media

Novas imagens oficiais de 'Everything Everywhere All at Once', novo filme da A24 estrelado por Michelle Yeoh. (2/2) pic.twitter.com/JYAT71jlI4 — Multiverso Geek (@muItiversogeek) February 24, 2022

How Michelle Yeoh and an Epic New Role Brought GOONIES and INDIANA JONES Star Ke Huy Quan Back to Acting Link: https://t.co/bRUbPMnHfh pic.twitter.com/ExzN7yzsH8 — GeekTyrant (@GeekTyrant) February 25, 2022

Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis em #EverythingEverywhereAllAtOnce pic.twitter.com/ltHIGSpBKl — Miguel (@mpmorales) February 24, 2022

Um dos críticos que já assistiu 'Everything Everywhere All at Once' disse que o filme supera o multiverso da Marvel e que Michelle Yeoh tem uma presença muito forte. 👀 pic.twitter.com/9RtAl6d8Fb — A24 BRASIL (@A24Brasil) February 25, 2022

La colonna sonora