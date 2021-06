Evil Dead Rise: foto dal set conferma riprese in corso di Evil Dead 4

Una nuova foto dal set di Evil Dead 4 pubblicata via Twitter conferma riprese in corso in Nuova Zelanda per il nuovo capitolo della saga horror La Casa. L’immagine ritrae un ciak con il titolo ufficiale Evil Dead Rise, il nome del regista Lee Cronin (The Hole- L’abisso) e del direttore della fotografia Dave Garbett (Ash vs Evil Dead).

Bruce Campbell a bordo del reboot come produttore insieme a Sam Raini e Robert Tapert, il team di Ash vs Evil Dead al gran completo, ha confermato per primo il cambio di location del franchise che da questo quarto film, quinto se si considera anche il remake del 2013 di Fede Alvarez, avrà per la prima volta una inedita location urbana, utilizzata solamente nel videogioco Evil Dead: A Fistful of Boomstick del 2003, ma più specificamente la nuova storia, che sarà sia un sequel che un reboot, ci porterà in un palazzo infestato di demoni aka deadite, vedi l’italiano Demoni 2, e coinvolgerà due sorelle interpretate da Alyssa Sutherland meglio nota come la Principessa Aslaug della serie tv Vikings e Lily Sullivan, la Miranda Reid della miniserie tv Picnic at Hanging Rock.

Si spera che il reboot riproponga grottesche mutazioni e massicce dosi splatter a cui ci ha abituati il franchise, anche se la censura sul grande schermo è molto più severa rispetto alla tv. Al riguardo per il make-up speciale i realizzatori hanno reclutato Vanessa Hurley e Hannah Wilson, un duo che che insieme ha curato il trucco della serie tv “Ash vs Evil Dead”, mentre in solitaria Hurley ha collaborato anche alla spassosa commedia horror Deathgasm e al vampire-movie 30 giorni di buio, mentre i crediti di Wilson includono il live-action Mulan di Disney e l’horror d’azione Underworld – La ribellione dei Lycans.

È stato confermato che l’icona horror Ash Williams di Bruce Campbell non sarà presente nel film, tranne forse in un cameo e che il film uscirà su HBO Max saltando la tappa nei cinema. Una data di uscita per “Evil Dead Rise” non è ancora stata rivelata, ma con le riprese ufficialmente in corso, è solo questione di tempo prima che ne venga comunicata una.