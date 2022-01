Evil Dead Rise: nuovo video ufficiale del reboot Evil Dead 4

Il franchise Evil Dead aka La Casa fruirà di un quinto film dopo la trilogia di Sam Raimi e il remake del 2013 diretto da Fede Alvarez. Evil Dead Rise, questo il titolo ufficiale del nuovo film diretto da Lee Cronin, si discosterà dall’ambientazione classica del franchise ambientando l’invasione di demoni in uno scenario urbano. Con il film attualmente in post-produzione è stato confermato che il film uscirà quest’anno e sarà un’esclusiva streaming di HBO Max.

Trama e cast

La sinossi ufficiale: Una storia contorta di due sorelle separate il cui ricongiungimento viene interrotto dall’ascesa di demoni in grado di possedere corpi, che le spinge in una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano la versione più da incubo immaginabile della famiglia.

Il cast del film include Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Morgan Davies, Gabrielle Echols, Nell Fisher, Billy Reynolds-McCarthy e Tai Wano.

Curiosità

A differenza dei precedenti film, ambientati in una baita nel bosco, il film fruirà per la prima volta una inedita location urbana, utilizzata in precedenza solamente nel videogioco Evil Dead: A Fistful of Boomstick del 2003 e il protagonista non sarà l’Ash Williams di Bruce Campbell.

“Evil Dead Rise” è diretto dall’irlandese Lee Cronin che ha anche scritto la sceneggiatura. Ronin ha esordito nel 2019 con il suggestivo horror Hole – L’abisso.

Bruce Campbell è a bordo del reboot come produttore insieme a Sam Raimi e Robert Tapert, il team che ha realizzato la serie tv Ash vs Evil Dead.

Alyssa Sutherland meglio nota come la Principessa Aslaug della serie tv Vikings e Lily Sullivan, la Miranda Reid della miniserie tv Picnic at Hanging Rock interpretano due sorelle.

Le riprese sono iniziate il 6 giugno 2021 in Nuova Zelanda e si sono concluse ufficialmente il 27 ottobre 2021. Il film è stato girato a Auckland dove sono stati girati anche la trilogia Il Signore degli Anelli, il film Il potere del cane e la serie tv Cowboy Bepop.

Si spera che il reboot riproponga grottesche mutazioni e massicce dosi splatter a cui ci ha abituati il franchise, a questo proposito è stato confermato dal regista Lee Cronin che durante le riprese sono stati utilizzato 6.500 litri di sangue finto.

Per il make-up speciale i realizzatori hanno reclutato Vanessa Hurley e Hannah Wilson, un duo che che insieme ha curato il trucco della serie tv “Ash vs Evil Dead”, mentre in solitaria Hurley ha collaborato anche alla spassosa commedia horror Deathgasm e al vampire-movie 30 giorni di buio, mentre i crediti di Wilson includono il live-action Mulan di Disney e l’horror d’azione Underworld – La ribellione dei Lycans.

Durante una chiacchierata con il podcast di The Boo Crew, Cronin ha parlato di un ritorno ai toni prettamente horror dell’Evil Dead originale: “Sono fiducioso che farò qualcosa che sia familiare e rinfrescante. Consegnerò un ottovolante di orrore. Questo è l’obiettivo. Implacabile. Senza fermarsi a spiegare troppo. Deve essere estremamente viscerale, molto divertente, adeguatamente spaventoso. Spingere i confini, anche questo è importante.”

Bruce Campbell, in un’intervista con il sito AL.com, ha detto che la storia si concentra “su un’eroina, una donna al comando che cercherà di salvare la sua famiglia.” e che il sequel è un altro film rispetto a quelli con Ash con “quel libro che va in giro, molte persone lo incontrano dando il via ad un’altra storia…In sostanza parla di persone comuni che superano situazioni straordinariamente terrificanti. Non vedo l’ora che Alyssa e Lily riempiano le scarpe intrise di sangue di coloro che sono venuti prima di loro e portino avanti quella tradizione.

Immagini e video dai social media

8 months, 1 Covid Lockdown, 6,500 litres of blood, and more memories than my brain can even process. That is a wrap on #EvilDeadRise. Thank you New Zealand, it’s been a blast. Time to head home and cut this beast together. pic.twitter.com/iyah4vEEqL — Lee Cronin (@curleecronin) October 26, 2021

The world shall implode. https://t.co/Ba8lHQNC8Z — Lee Cronin (@curleecronin) September 3, 2021

Nuovo video dal set pubblicato l’11 gennaio 2022

Alcuni suoni inquietanti provenienti dalla suite di montaggio #EvilDeadRise a Dublino questo sabato sera.

Il franchise di Evil Dead – La Casa

Tutto è iniziato nel lontano 1981 con La casa (Evil Dead), un perfetto connubio di horror low-budget e film di culto. Questo gioiellino splatter basato sul corto Within Woods racconta le vicissitudini di un quartetto di amici in vacanza in un’isolata baita che per errore evocano spaventosi demoni lovecraftiani, viene girato da un giovanissimo ed entusiasta Sam Raimi e alcuni compagni d’università con un budget tra i 350.000 e 375.000 dollari. Nato dal cortometraggio Within the woods, in seguito ampliato e poi pompato in 16 mm, Evil Dead, questo il titolo originale, omaggia i grandi cult horror degli anni’70 e lo scrittore Lovecraft con la sua personalissima mitologia demoniaca fatta di mostruose e invisibili divinità che nel film di Raimi, omaggiando anche il filone della possessione demoniaca, deformano mostruosamente i corpi di cui prendono possesso. Qui entrano in gioco gli effetti speciali in questo caso eccessivi, estremi e barocchi, curati dallo stesso Raimi e dall’amico Bart Pierce. i due riempiono lo schermo e i poveri attori con litri di lattice e sangue finto, oltre a sciorinare arti amputati e teste mozzate. Da antologia la performance dell’attore Bruce Campbell che diverrà inseparabile attore feticcio del Raimi hollywoodiano. Con La casa 2 Raimi cambia marcia, spinge l’acceleratore sul demenziale, con bulbi oculari lanciati in aria che finiscono in bocca ai protagonisti, mani amputate e possedute che prendono vita mostrando il dito medio al terrorizzato protagonista, teste di cervo impagliate che sghignazzano e via discorrendo, un preambolo di quella che diventerà una fumettosa incursione nel fantasy del terzo capitolo, L’armata delle tenebre, che se collegato a doppio filo al secondo film, prende con decisione ulteriore distanza dall’efferato capitolo del 1981, che di comico non aveva nulla. Nel 2013 Fede Alvarez ha realizzato un dignitoso remake La casa – Evil Dead prodotto da Sam Raimi e dallo stesso Bruce Campbell. la serie tv Ash vs. Evil Dead si è invece conclusa con la terza stagione e l’annuncio da parte di Campbell del pensionamento di Ash Williams, almeno per quanto riguarda film e tv, con la sola eccezione per il doppiaggio del personaggio nei videogiochi.

I videogiochi di Evil Dead

L’icona horror Bruce Campbell meglio noto come l’ammazzademoni Ash Williams è tornato al suo personaggio in veste di doppiatore per un nuovo videogioco di Evil Dead in arrivo a febbraio 2022. Durante l’evento The Game Awards, Boss Team Games e Sabre Interactive hanno svelato un trailer ufficiale di Evil Dead: The Game in cui il giocatore potrà vestire i panni Bruce Campbell mentre sconfigge le forze del male. Nel videogioco, i giocatori si uniranno a squadre di quattro per “sigillare la breccia tra i mondi”, mentre altri “prenderanno il controllo del potente Demone Kandariano per dare la caccia ad Ash e ai suoi amici mentre possiede Deadites, l’ambiente e persino i sopravvissuti stessi”. Il gioco conterrà più mappe, inclusa la famigerata capanna nel bosco e oltre due dozzine di armi, inclusa l’iconica motosega di Ash. Bruce Campbell sul gioco: “Sono entusiasta di allacciare la motosega ancora una volta. Boss Team e Sabre Interactive stanno pianificando un enorme affare coinvolgente, e sapevo che dovevo tornare. Sarai in grado di metterti nei miei panni e prendere i Deadite a calci in culo!”

The Evil Dead (1984) per Commodore 64 e ZX Spectrum

Evil Dead: Hail to the King (2000) per PlayStation, Dreamcast e PC

Evil Dead: A Fistful of Boomstick (2003) per PlayStation 2 e Xbox

Evil Dead Pinball (2003) per cellulari

Evil Dead: Regeneration (2005) per PlayStation 2, Xbox e PC

Army of Darkness: Defense (2011) per iOS e Android

Evil Dead: The Game (2011) for iOS

Evil Dead: Endless Nightmare (2016) per iOS e Android

Evil Dead: Virtual Nightmare (2018) per Oculus Go

Evil Dead: The Game (2022) per PlayStation 4 & 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC

Ash Williams appare anche come personaggio giocabile, insieme a Kelly e Pablo della serie tv Ash Vs. Evil Dead, in Deploy and Destroy, un FPS multiplayer disponibile per iOS e Android, e anche come personaggio non giocabile nel gioco di Telltale Games Poker Night 2 e come personaggio giocabile nel gioco horror Dead by Daylight.