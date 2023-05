La Casa: Il risveglio del Male: superati i 100 milioni al box-office globale per l’horror Evil Dead Rise

Bruce Campbell ha utilizzato Twitter per annunciare la tappa superata al box-office globale dei 100 milioni di dollari per La Casa: Il risveglio del Male aka Evil Dead Rise e per ringraziare i fan di “Evil Dead” per aver reso il film un grande successo nelle sale.

“Evil Dead Rise” è ora ufficialmente il film di maggior incasso dell’intero franchise di Evil Dead, con il remake La Casa – Evil Dead del 2013 che si era fermato a 97,5 milioni. Questi 100 milioni appaiono ulteriormente un grande successo se si calcola il budget investito di 19 milioni, molto vicino a quello del remake era di circa 17 milioni.

La scelta di non far uscire il film direttamente in streaming su HBO Max, dopo alcune entusiastiche proiezioni di prova, ha dato i suoi frutti e si quindi rivelato un ottimo investimento per New Line / Warner Bros. che hanno distribuito il film nel mondo.

Sam Raimi, Bruce Campbell e Robert Tapert hanno prodotto “La Casa: Il risveglio del Male” e secondo Campbell i tre sono stati “molto coinvolti” nel progetto in ogni fase del percorso, e i risultati sono evidenti.

Per quanto riguarda le critiche, in generale sono state positive tranne che per qualche immancabile voce fuori dal coro, in gran parte “fan” e youtuber italiani che non conoscono bene il franchise o ancor peggio non avvezzi al genere horror nelle sue molteplici digressioni, in questo caso sarebbe meglio evitare di recensire pellicole che non andrebbero approcciate con il consueto e farlocco metodo “generalista”.

Per un weekend da paura. 💣#IlRisveglioDelMale ti aspetta al cinema!

🍿 Biglietti disponibili qui → https://t.co/vzezGVc4z7🍿 pic.twitter.com/GhrQiewS87 — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) May 5, 2023

A differenza dei precedenti film, ambientati in una baita nel bosco, il film fruisce per la prima volta una inedita location urbana, utilizzata in precedenza solamente nel videogioco Evil Dead: A Fistful of Boomstick del 2003 e il protagonista non sarà l’icona horror Ash Williams di Bruce Campbell.

Una Beth stanca della strada fa una visita in ritardo a sua sorella maggiore Ellie, che sta crescendo tre figli da sola in un angusto appartamento di Los Angeles. La riunione delle sorelle viene interrotta dalla scoperta di un libro misterioso nelle viscere dell’edificio di Ellie, che dà origine a demoni in grado di possedere la carne e spinge Beth in una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre si trova ad affrontare la versione più da incubo della maternità immaginabile…

Lily Sullivan e Alyssa Sutherland interpretano le sorelle separate al centro della storia. Gabrielle Echols, Morgan Davies e Nell Fisher interpretano i tre figli di Ellie. Mia Challis interpreta Jessica, “una ragazza di 18 anni, ossessionata dalla moda e da Instagram. Jessica ama essere al centro dell’attenzione, anche se è più intelligente di quanto lascia intendere”.