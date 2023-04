La Casa – Il risveglio del Male: Stephen King ha visto il film e Sam Raimi ha creato una “bibbia” di Evil Dead Rise

Stephen King ha recentemente assistito ad una proiezione di La Casa – Il risveglio del Male (Evil Dead Rise), uscito nei cinema italiani il 20 aprile, e come sua abitudine ha voluto condividere il suo parere sul film via Twitter.

King è un fan di lunga data del franchise La Casa – Evil Dead, tanto che nel lontano 1982 dopo una proiezione al Festival di Cannes scrisse una entusiastica recensione del debutto di Sam Raimi definendolo “Il film horror più ferocemente originale del 1982”. Tra quelli che pensano che la recensione di King all’epoca salvò il film dall’oblio c’è lo stesso Sam Raimi, la pellicola infatti per la sua estrema violenza e crudezza era stata rifiutata da diversi distributori, fino all’intervento di New Line Cinema che alla fine acquisì i diritti di distribuzione.

Raimi ha ricordato quel momento in un’intervista con il sito IGN: “Durante una di queste proiezioni di marketing al festival di Cannes, Stephen King che era tra il pubblico mi disse …’scriverò una recensione. Se c’è qualcosa nella recensione che vuoi usare come citazione, puoi farlo.’ Così ha scritto una recensione per Twilight Zone Magazine. È stato molto generoso da parte sua e abbiamo potuto usare la citazione molto positiva che ci ha dato…Senza il suo aiuto, il film poteva andare perduto, ma con l’approvazione di Stephen King, siamo stati in grado di realizzare le nostre prime vendite.

King ha scritto su Twitter che “La Casa – Il risveglio del Male” è raccapricciante e sanguinoso e ha citato anche un termine bizzarro che dovrebbe riguardare un combattimento con una motosega.

Mentre sono impegnato nella promozione, che ne dite di EVIL DEAD RISE? È raccapricciante, sanguinoso, ha persino un ascensore che vomita sangue. Per non parlare della chainsaw-fu.

While I'm busy promoting, how about EVIL DEAD RISE? It's gruesome, it's bloody, it's even got an elevator vomiting blood. Not to mention chainsaw-fu. — Stephen King (@StephenKing) April 19, 2023

Nel frattempo Bruce Campbell e Sam Raimi stanno lavorando per creare un futuro per il franchise di Evil Dead, secondo Campbell il piano è di far uscire un nuovo film di Evil Dead ogni due o tre anni. Per aiutarlo, Raimi sta attualmente sviluppando una “Bibbia” per il franchise, una dettagliata guida per i futuri registi che vorranno esplorare questo universo.

Durante una recente intervista con AV Club, a Campbell è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto vedere un film di Evil Dead su una scala più ampia, un po’ come aveva stuzzicato il finale della serie tv Ash vs Evil Dead che accennava ad potenziale un futuro distopico.

L’unico problema è che può sfuggire di mano e se entriamo in quel mondo troppo in fretta, è difficile tornare indietro. Penso che le storie progrediranno un po’ di più ora. Proveremo a farne uno ogni due o tre anni piuttosto che ogni 10 anni…È anche la prima volta che Sam lavora con suo fratello Ivan per creare una Bibbia complessiva che dia ai futuri scrittori e registi un’idea di dove dovrebbe andare questa cosa per legarsi potenzialmente ad alcune di queste storie. Quindi penso che diventerà un po’ più legato con il passare degli anni. Ma perché è tutta una questione di libri. Potrebbe essere un libro nel passato, un libro nel futuro. È ancora da definire”.

Spostando l’azione dai boschi alla città, “La Casa – Il Risveglio del Male” racconta l’intricata vicenda di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, interpretate da Sutherland e Sullivan, il cui ricongiungimento viene interrotto dall’ascesa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore.

“La Casa – Il risveglio del Male” è diretto da Lee Cronin e vede protagonisti Alyssa Sutherland (Vikings) e Lily Sullivan (Picnic At Hanging Rock), Gabrielle Echols (Reminiscence), Morgan Davies (The End) e Nell Fisher (Splendid Isolation).