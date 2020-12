Evil Dead: Bruce Campbell annuncia il nuovo videogioco (trailer)

L’icona horror Bruce Campbell meglio noto come l’ammazzademoni Ash Williams è tornato al suo personaggio in veste di doppiatore per un nuovo videogioco di Evil Dead in arrivo nel 2021.

https://t.co/N50mSjixTM Evil Dead: The Game is gonna be groovy – Come Get Some in ‘21! pic.twitter.com/AHz1SRbGCL — Bruce Campbell (@GroovyBruce) December 11, 2020

Durante l’evento The Game Awards, Boss Team Games e Sabre Interactive hanno svelato un trailer ufficiale di Evil Dead: The Game in cui il giocatore potrà vestire i panni Bruce Campbell mentre sconfigge le forze del male. Nel videogioco, i giocatori si uniranno a squadre di quattro per “sigillare la breccia tra i mondi”, mentre altri “prenderanno il controllo del potente Demone Kandariano per dare la caccia ad Ash e ai suoi amici mentre possiede Deadites, l’ambiente e persino i sopravvissuti stessi”.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il gioco conterrà più mappe, inclusa la famigerata capanna nel bosco e oltre due dozzine di armi, inclusa l’iconica motosega di Ash.

Bruce Campbell: Sono entusiasta di allacciare la motosega ancora una volta. Boss Team e Sabre Interactive stanno pianificando un enorme affare coinvolgente, e sapevo che dovevo tornare. Sarai in grado di metterti nei miei panni e prendere i Deadite a calci in culo!”

Nel frattempo il regista Lee Cronin (Hole – L’abisso) sta sviluppando il reboot Evil Dead Rise con una storia ambientata ai giorni nostri che vedrà protagonista un’eroina femminile alle prese con demoni aka Deadites sguinzagliati in un ambiente urbano, probabilmente in un grattacielo. Cronin descrivendo l’approccio al reboot ha parlato di un ritorno ai toni prettamente horror dell’Evil Dead originale. Il reboot vedrà a bordo Sam Raimi e Bruce Campbell in veste di produttori, ma Raimi nonostante Campbell si sia ufficialmente ritirato dal ruolo di Ash, spera ancora di poter concludere la trilogia originale con un Evil Dead 4.

Evil Dead: The Game arriverà nel 2021 per Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.