Toho, iconica società di produzione giapponese nota nel mondo per essere la casa di produzione e distribuzione di tutti i film dedicati a Godzilla, incluso il recente e pluripremiato Godzilla Minus One, sta sviluppando un adattamento cinematografico live action del videogioco horror per Nintendo Switch The Exit 8.

Il gioco è un “breve simulatore di camminata ispirato ai passaggi sotterranei giapponesi, agli spazi liminali e alle stanze sul retro”. È come un labirinto da incubo ed è il secondo gioco Switch più scaricato dell’anno in Giappone.

Nel gioco, un giocatore è intrappolato in una stazione della metropolitana, in un passaggio sotterraneo che si snoda in un loop infinito. Per fuggire verso “Exit 8”, il giocatore deve continuare a camminare cercando attentamente qualsiasi anomalia che preannunci un pericolo.

Exit 8 – Il traielr di annuncio del film live-action di Toho

Il creatore del gioco Kotake Create ha annunciato la notizia sul sito web ufficiale del gioco:

Exit 8 diventerà un film live action! Non avevo idea che quando il gioco è uscito alla fine di novembre 2023, circa un anno dopo sarebbe stato annunciato un adattamento cinematografico, quindi sono pieno di sorpresa e gratitudine. Quando mi hanno contattato per il film, mi chiedevo come fare un film su un gioco senza una storia, ma penso che sarà interessante come film senza distruggere la visione del mondo e l’atmosfera di Exit 8! Ho anche visitato il sito delle riprese, ed è stato davvero incredibile vedere quei passaggi sotterranei di fronte a me! Speriamo non vediate l’ora! Anche io non vedo l’ora che esca!”

Kotake Create è in realtà è il nome di un singolo sviluppatore di giochi indie che ha lanciato il gioco su PC tramite Steam a novembre 2023. Il gioco è ora disponibile anche su PlayStation 4, PlayStation 5 e Switch, e MyDearest ha rilasciato una versione in realtà virtuale sul Meta Quest Store a luglio, e poi su Steam a settembre. I video del gioco hanno ottenuto oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Fonte: AnimeNewsNetwork

