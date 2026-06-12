“Faccio molta fatica”: Alberto Matano devastato, l’ammissione pubblica

La storia della piccola Beatrice continua a scuotere l’opinione pubblica. La bambina di appena due anni, trovata morta lo scorso febbraio a Bordighera.La vicenda è tornata al centro dell’attenzione nella puntata di Vita in Diretta del 10 giugno, dove sono stati affrontati gli ultimi sviluppi di un’inchiesta che, giorno dopo giorno, sta rivelando un quadro

La storia della piccola Beatrice continua a scuotere l’opinione pubblica. La bambina di appena due anni, trovata morta lo scorso febbraio a Bordighera.

La vicenda è tornata al centro dell’attenzione nella puntata di Vita in Diretta del 10 giugno, dove sono stati affrontati gli ultimi sviluppi di un’inchiesta che, giorno dopo giorno, sta rivelando un quadro sempre più drammatico.

Secondo la Procura di Imperia, la bambina sarebbe stata vittima di ripetuti maltrattamenti. Per questo motivo la madre, Manuela Aiello, e il compagno Emanuel Iannuzzi sono accusati di aver sottoposto la piccola a violenze culminate nella sua morte. Le indagini, ancora in corso, stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio delle ultime settimane di vita della bambina.

Nel corso della trasmissione di Rai 1, Alberto Matano ha introdotto gli aggiornamenti sul caso con evidente commozione. Il conduttore ha raccontato che la madre della bambina, attualmente detenuta, ha ottenuto il permesso di partecipare ai funerali della figlia. Una decisione che ha inevitabilmente acceso il dibattito, considerando la gravità delle accuse che pendono sulla donna.

Durante il programma si è parlato anche delle voci circolate nelle ultime settimane riguardo a presunte aggressioni subite dalla donna in carcere. Secondo alcune indiscrezioni, una detenuta avrebbe colpito la madre della bambina provocandole gravi conseguenze fisiche. Una ricostruzione che però i legali della donna hanno smentito, spiegando che il problema sarebbe legato a un episodio avvenuto durante il sonno.

Il funerale e una famiglia spezzata

Uno degli aspetti più delicati riguarda l’organizzazione delle esequie della piccola Beatrice. La zia paterna avrebbe già acquistato un vestitino bianco per l’ultimo saluto alla bambina. Restano però da definire diversi aspetti, compresa la partecipazione delle due sorelle maggiori, oggi affidate ai servizi sociali. La decisione finale sarà presa dagli operatori che seguono le minori.

Inizialmente alcuni familiari avevano espresso il desiderio di procedere con la cremazione della bambina, ma successivamente si sarebbe optato per la sepoltura. Il funerale dovrebbe svolgersi in forma privata, lontano dai riflettori che da settimane accompagnano questa dolorosa vicenda.

Tra gli elementi che hanno contribuito alla svolta investigativa ci sono le dichiarazioni delle sorelle maggiori. Agli investigatori hanno raccontato episodi che descriverebbero una situazione di forte sofferenza vissuta dalla piccola nei giorni precedenti alla morte. Una testimonianza ritenuta particolarmente importante dagli inquirenti per comprendere cosa sia realmente accaduto all’interno dell’ambiente familiare.

Anche alcuni amici della coppia hanno riferito di aver visto la bambina in condizioni preoccupanti poco prima del decesso. Racconti che hanno alimentato ulteriormente i sospetti degli investigatori e rafforzato il quadro accusatorio già emerso dalle analisi svolte dagli inquirenti.

Un caso che continua a interrogare il Paese

La morte di Beatrice è diventata uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi mesi. Oltre alle responsabilità individuali che saranno accertate dalla magistratura, la vicenda ha aperto interrogativi più ampi sul contesto familiare e sulle eventuali omissioni che avrebbero permesso che la situazione degenerasse senza interventi tempestivi. Gli stessi magistrati hanno parlato di un clima di silenzio e omertà attorno alla bambina, un elemento che potrebbe aver avuto un ruolo determinante nella tragedia.

Mentre l’inchiesta prosegue e si attendono ulteriori sviluppi, resta il dolore per una storia che continua a colpire profondamente l’opinione pubblica e che ha trasformato il nome della piccola Beatrice nel simbolo di una tragedia che ancora cerca risposte.