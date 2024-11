Stasera in tv: “Falla girare” su Rai 2

Falla Girare – The Last Joint, su Rai 2 la commedia d’azione diretta da Giampaolo Morelli alla sua seconda prova da regista. Il cast oltre allo stesso Morrelli include Laura Adriani, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei “The Jackal”, Giovanni Esposito, Michele Placido e la partecipazione straordinaria di Leopoldo Mastelloni.

Falla girare – Cast e personaggi

Giampaolo Morelli: Ferdinando “Natan” Tancredi

Laura Adriani: Sara Nicoletti

Ciro Priello: Guglielmo Bonetti

Fabio Balsamo: Oreste Scherillo

Giovanni Esposito: Arturo

Michele Placido: Diego

Leopoldo Mastelloni: 100Watt

Jun Ichikawa: boss cinese

Taiyo Yamanouchi: spadaccino cinese

Shi Yang Shi: autista cinese

Barbara D’Urso: se stessa

Antonio Friello: commissario

Gianni Parisi: direttore editoriale

Viet Daniele Nguyen Hung: cinese tatuato

Quoc Riccardo Bao: uomo d’affari cinese

Chiara Bassermann: Jennifer

Falla girare – Trama e trailer

In un futuro non troppo lontano, un grave attentato alla libertà è stato messo in atto: un virus ha attaccato le piantagioni di canapa di tutto il mondo. La cannabis non esiste più. E con essa anche la libertà e la felicità sembrano essersi estinte. Ma un giorno accade l’impensabile: Natan (Morelli), un vanesio influencer, trova per caso un esemplare maschio e, deciso a diventare ricco, mette su una scalcagnata banda per raggiungere l’ultima piantina femmina sopravvissuta, e produrre semi e venderli a un narcotrafficante. Un’action-comedy condita da situazioni esilaranti e rocambolesche, guidata da due personaggi agli antipodi, un influencer e un intellettuale, che ben rappresentano la complessità del mondo moderno.

Giampaolo Morelli dirige e interpreta una spassosa e bizzarra commedia d’azione distopica con messaggio “antiproibizionista”. Il film ci mostra un futuro in cui la cannabis è stata eradicata dal pianeta, con il risultato di far dilagare le droghe pesanti, tra cui quelle “chimiche” e creare un’ondata di infelicità in crescendo.

In “Falla Girare”, Morelli gioca con la moderna mania dei social media, interpretando un egocentrico influencer un po’ “cazzaro”, una parodia nella parodia che strizza l’occhio al Ben Stiller “modello” di Zoolander. La brillante sceneggiatura scritta in leggerezza maneggia con estrema cura il “politicamente scorretto”, mette in scena una rapina il Vaticano come Tom Cruise in Mission:Impossible III, trasforma Leopoldo Mastelloni in un boss della camorra non dimenticando la parte più “dinamica” con una regia puntuale, sparatorie alla Gomorra e combattimenti con improbabili “cattivissimi” della mala cinese.

“Falla girare” ha nella sua sgangherata banda di adorabili cialtroni il vero punto di forza, per una “commedia con rapina” leggera al punto giusto che schiva la volgarità gratuita, cita “I soliti ignoti” e mette in scena un film che rievoca per suggestioni il filone americano cosiddetto “stoner”, quello di Strafumati e dei film di “Harold & Kumar” tanto per intenderci, pellicole incentrate sull’uso di cannabis a scopo ricreativo. Morelli però non allestisce uno “strafatti” all’italiana, ma gioca con il genere non mostrando null’altro che un paio di piantine, per poi ricordarci puntualmente di cosa stavamo realmente parlando in una scena sui titoli di coda (una sorta di promemoria per i meno attenti).

Curiosità

Giampaolo Morelli è alla sua seconda prova dietro la macchina da presa dopo 7 ore per farti innamorare (2020). Morelli ha diretto anche il sequel Falla girare 2 – Offline (2024) e L’amore e altre seghe mentali (2024).

Il soggetto e la sceneggiatura del film sono di Giampaolo Morelli, Gianluca Ansanelli, Tito Buffulini.

Il cast tecnico: Davide Manca (fotografia) / Luciana Pandolfelli (montaggio) / Carlo De Marino (scenografia) / Rossella Aprea (costumi) / Guia Loffredo (Produttore artistico) / Giulio Steve (Produttore esecutivo).

Note di regia

In un mondo distopico dove le piante di marijuana sono ufficialmente estinte, un influencer in caduta libera, Natan, trova per caso l’ultimo esemplare superstite. Quindi, deciso a restituire al mondo il “prezioso” vegetale, mette su una scalcagnata banda di looser e decide di tentare il tutto per tutto. Questo è l’incipit di un’action-comedy in cui gli ingredienti tipici della commedia nostrana si fondono con il genere poliziesco per dar vita a una miscela fatta di risate, sentimento e azione. Amalgamare elementi così diversi fra loro impone una regia attenta e ponderata: la linea sentimentale, che per sua natura richiede un approccio più realistico, è antitetica rispetto alla comicità, che spesso predilige un’espressione decisamente più sopra le righe. A bilanciare i due elementi è proprio l’action, che si posiziona nel mezzo fra un’ambientazione verosimile, come quella della camorra o della mafia cinese, e una messinscena che riserva alcuni momenti di puro divertimento, come i combattimenti con i malviventi asiatici o l’insolita connotazione del capo dei camorristi. Dal punto di vista tecnico a comandare è invece senza dubbio il “genere”: montaggio, musiche, fotografia e movimenti della macchina da presa sono quelli tipici del film d’azione anche se ad incarnare i classici eroi, qui troviamo un gruppo di protagonisti decisamente inadeguato allo scopo. Ed è proprio questa loro diversità a scaldare il racconto umano per rendere dapprima divertente, poi via via sempre più emozionante, tutta la storia. Dietro l’apparente superficialità, Natan nasconde un’indole malinconica e generosa che si manifesta maggiormente nel suo rapporto con il fratello che ha un ritardo mentale. Sarà proprio questo aspetto a far infatuare Sara, la bella poliziotta infiltrata nella banda, creando l’ulteriore linea romantica nel variegato racconto. Una commedia insolita e multiforme che, pur ambientandosi a Napoli, di cui mantiene viva una spiccata identità, vuole strizzare l’occhio al cinema internazionale attraverso una mescolanza di generi e un uso sapiente della parte tecnica. [Giampaolo Morelli]

Falla girare – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dei compositori Francesco Cerasi (Mollo Tutto e Apro un Chiringuito, Rosanero, Una Notte da Dottore, Altrimenti ci Arrabbiamo) & Roberto Vallicelli (Labbra Blu, Il Sindaco Petroselli, A Mao e a Luva, H.O.T. – Human Organ Traffic).

Altri brani inclusi nella colonna sonora: Blue (Da Ba Dee) di Gabry Ponte Ice Pop Radio / Dragostea Din Tei di O-Zone / Take On Me degli A-Ha / The Night We Met di Lord Huron / Be Water e Heist di Taiyo Yamanouchi

1. Il Drago rosso 2:37

2. Duel of Selfie Stick (Roberto Vallicelli) 1:00

3. Last Joint (Francesco Cerasi) 3:07

4. Il Telefono del Papa (Francesco Cerasi) 0:31

5. Hard Negotiate (Roberto Vallicelli). 3:49

6. Quasi un bacio (Francesco Cerasi) 0:41

7. Dark Moon (Roberto Vallicelli) 1:38

La colonna sonora di “Falla girare” è disponibile su Amazon.