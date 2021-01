Falling for Figaro: trailer della commedia romantica con Danielle Macdonald

Disponibili un trailer e un poster di Falling for Figaro, una vivace commedia indipendente di produzione britannica diretta dall’acclamato regista Ben Lewin (The Sessions – Gli Incontri). “Falling for Figaro” è una commedia romantica ambientata nel feroce mondo dei concorsi di canto lirico e vede protagoniste Danielle Macdonald (Lady Bird, Patti Cake$, Voglio una vita a forma di me ) e Joanna Lumley (Paddington 2, The Wolf of Wall Street, Un’occasione da Dio).

La trama ufficiale:

Millie (Danielle Macdonald) è una giovane e brillante gestore di fondi, che lascia il suo lavoro insoddisfacente e il fidanzato di lunga data per inseguire il suo sogno di una vita, diventare una cantante lirica…nelle Highlands scozzesi! Inizia intense lezioni di formazione vocale con la famosa ma temibile insegnante di canto ed ex diva dell’opera Meghan Geoffrey-Bishop (Joanna Lumley). È lì che incontra Max (Hugh Skinner), un altro degli studenti di Meghan che si sta allenando anche per il concorso “Singer of Renown”. Quella che inizia come una brutale competizione tra Millie e Max si trasforma lentamente in qualcosa di più…

Il cast del film include anche Shazad Latif (L’uomo sul treno), Gary Lewis (The Vanishing – Il mistero del faro), Rebecca Benson (The White Princess), Bhav Joshi (Deadwater Fell), Margaret Fraser (Outlaw King – Il re fuorilegge), Jo Cameron Brown (Nei panni di una principessa), Saskia Ashdown, Vanessa Borrini, Mark Weinman, Christina Bennington, Alasdair Braxton ed Emily Mwila.

“Falling for Figaro” è diretto dal regista polaccco Ben Lewin i cui crediti includono Un pesce color rosa, La misteriosa morte di Georgia White, The Sessions – Gli incontri, Tutto ciò che voglio e il dramma biografico The Catcher Was a Spy con Paul Rudd nei pannni di Morris “Moe” Berg, giocatore di baseball e agente segreto statunitense. Lewin dirige “Falling for Figaro” da una sua sceneggiatura scritta con l’esordiente Allen Palmer. Attualmente non è stata fissata una data di uscita ufficiale, ma il film debutterà nel Regno Unito entro la prima parte dell’anno.