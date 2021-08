Fast & Furious 9: curiosità e colonna sonora di “F9 – The Fast Saga”

A 20 anni dall’originale “Fast & Furious” ha recentemente debuttato nei cinema d’Italia Fast & Furious 9 – The Fast Saga, che vede il ritorno al franchise di Justin Lin che ha esordito con il terzo film della saga, la trasferta giapponese “Tokio Drift”, tornato per il quarto, il reboot “Solo parti originali” che ha trasformato la saga nel franchise blockbuster che conosciamo oggi e che ha visto Lin al timone anche del quinto e il sesto capitolo della saga.

Per questo nono capitolo l’azione sfreccia in tutto il mondo, da Londra a Tokyo, dall’America centrale a Edimburgo, e da un bunker segreto in Azerbaigian alle strade brulicanti di Tblisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta, e il vero significato della famiglia verrà messo alla prova come mai prima d’ora. In “Fast & Furious 9” il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad).

Curiosità su Fast & Furious 9

Tyrese Gibson ha annunciato il 1° novembre 2017 che non sarebbe stato in questo film se ci fosse stato Dwayne Johnson. I due non andavano d’accordo e Tyrese si rifiutava di lavorare con lui. Quando Johnson ha annunciato che avrebbe rinunciato a questo film per girare lo spin-off Fast & Furious – Hobbs & Shaw, la partecipazione di Gibson è stata nuovamente assicurata.

Con 145 minuti (2 ore e 25 minuti) di durata, questo è il film di “Fast & Furious” più lungo ad essere distribuito. Questo record era precedentemente detenuto da Fast & Furious 7 (2015) e “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (2019), entrambi di 137 minuti (2 ore e 17 minuti).

Fast & Furious 9 è stato il primo film della serie da Fast & Furious 6 (2013) ad essere girato principalmente su pellicola Super 35mm.

Inizialmente “Fast & Furious 9” doveva debuttare il 22 maggio 2020, ma il 12 marzo 2020 è stato posticipato di un anno a causa della pandemia di COVID-19. La nuova data di uscita è stata poi fissata al 2 aprile 2021 prendendo la data di uscita Fast & Furious 10. All’inizio di ottobre 2020 è stato nuovamente posticipato al 28 maggio 2021, al fine di evitare la concorrenza con No Time to Die (che è stato poi rinviato da novembre 2020 a causa della pandemia).

Le riprese principali hanno preso il via il 27 giugno 2019 si sono concluse l’11 novembre 2019.

Questo è il primo film di Fast & Furious dai tempi di Fast & Furious 5 (2011) a non presentare il personaggio di Luke Hobbs (Dwayne Johnson).

Il giornalista sportivo e podcaster Bill Simmons ha un cameo come membro del team ai box nella sequenza di gara di apertura.

Il film segna il ritorno di Jordana Brewster (Mia Toretto), apparsa per l’ultima volta in Fast & Furious 7 (2015). Il marito di Mia, Brian O’Conner (Paul Walker) non apparirà, l’attore è scomparso nel 2013.

“Fast & Furious 9” è il primo film di Fast & Furious ad avere esattamente lo stesso antagonista del suo predecessore.

“Fast & Furious 9” è il primo film della serie dopo Fast & Furious 5 (2011) girato con macchine da presa Panavision Panaflex.

Lucas Black torna nei panni di Sean Boswell nel film. In precedenza ha interpretato il personaggio in Fast and Furious: Tokyo Drift (2006) e come breve cameo in Fast & Furious 7 (2015).

Sung Kang ritorna come Han per la prima volta da Fast & Furious 6 (2013), anche se è apparso in Fast & Furious 7 (2015) in un flashback e filmati d’archivio. Kang interpreta il personaggio di Han Seoul-Oh. Il cognome del personaggio è stato rivelato in Fast & Furious 5 (2011) a seguito di una corrispondenza del software di riconoscimento facciale. Questo è un riferimento a Star Wars e ai suoi sequel che presentano un personaggio di nome Han Solo, interpretato da Harrison Ford. Tuttavia, sia l’attore Sung Kang che il regista Justin Lin, che è stato anche produttore di alcuni dei film “Fast and Furious”, hanno affermato che “Seoul-Oh” era un alias. Il vero nome completo di Han è apparentemente Han Lue. Han Lue è stato interpretato da Sung Kang in Better Luck Tomorrow (2002). Il film è stato diretto da Justin Lin. Pertanto, Better Luck Tomorrow è un prequel della serie Fast & Furious, come rivelato in un’intervista dal regista Justin Lin.

Durante la scena del barbecue alla fine del film, Brian O’Connor può essere visto avvicinarsi alla casa di Toretto in una Nissan Skyline blu bayside [la stessa che ha guidato in Fast and Furious – Solo parti originali]. Prima di morire, Paul Walker possedeva davvero una Nissan Skyline R34 blu bayside del valore di circa $ 1,37 milioni di dollari.

Fast & Furious 9 rappresenta la prima volta che assistiamo al tragico incidente tra il padre di Dominic Toretto e Kenny Linder. Toretto ha fatto riferimento per la prima volta a questo incidente nell’originale Fast and Furious (2001). Secondo Dom in Fast and Furious Kenny Linder ha lasciato il circuito e attualmente lavora come inserviente.

Il giovane Dom (Vinnie Bennett) picchia quasi a morte Kenny Linder (Jim Parrack) con una chiave inglese. Questa scena è un richiamo a Fast and Furious (2001), quando Dom (Vin Diesel) menziona a Brian (Paul Walker) che ha picchiato Kenny con una chiave inglese ed è andato in prigione per questo. In un’altra scena (00:55:07) il capo di Brian, il sergente Tanner (Ted Levine) specifica che Linder è stato colpito con una chiave dinamometrica da 3/4″.

La rapper Cardi B è la terza artista musicale femminile ad apparire nella serie, dopo Rita Ora in Fast & Furious 6 (2013) e Iggy Azalea in Fast & Furious 7 (2015).

La colonna sonora di Fast & Furious 9

Le musiche originali

Le musiche originali del film sono del compositore americano Brian Tyler (Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, John Rambo, mercenari – The Expendables). Tyler in precedenza ha musicato altri quattro capitoli della saga (The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious – Solo parti originali, Fast & Furious 5, Fast & Furious 8).

TRACK LISTINGS:

1. Fast 9 2:48

2. Fallen 2:24

3. Visions of the Past 3:51

4. Upward Movement 2:44

5. Tracking Nobody 2:53

6. Neela Drifts (from Tokyo Drift) 3:30

7. Reconciliation 2:23

8. Diamonds and Emeralds 2:43

9. Awakened 2:27

10. The Race 2:43

11. Innuendo of Character 2:07

12. Peligro Minas 5:37

13. Tracking a Ghost 4:00

14. Faith 1:47

15. Broken Allegiance 3:53

16. Brother 1:46

17. Transitions 2:41

18. Plans Within Plans Within Plans 4:12

19. The Next Chapter 5:18

20. Peace in the Chaos 1:52

21. Turning the Screws 3:12

22. Twinkie, Ding Dong, and Snowball 1:27

23. This Is My World 3:24

24. Car vs. Jet 1:00

25. Security Breach 3:54

26. Risk 1:16

27. I Got Next 1:54

28. Minions 0:56

29. Student Driver 2:43

30. Hope for the Future 2:49

31. Simple Words 2:33

32. Seeking Jakob 1:11

33. Double Crossed 2:28

34. Reunion 1:20

35. Numbers Don’t Lie 3:02

36. Belly Up 2:54

37. Promises 0:51

38. Math and Science 0:48

39. Connections 2:48

40. Punching Bag 1:10

41. Magneticism 3:02

42. Project Aries 2:22

43. Dom vs. Cipher 3:25

44. Toretto 2:14

Le canzoni del film

F9: The Fast Saga è la compilation ufficiale con i brani del film. L’album è stata pubblicato da Atlantic Records e Universal Studios il 17 giugno 2021, nove giorni prima dell’uscita nelle sale di “Fast & Furious 9″. Per promuovere la colonna sonora sono stati pubblicati due primi singoli:”I Won” di Ty Dolla $ign, Jack Harlow & 24kGoldn e “Bussin Bussin” di Lil Tecca.

TRACK LISTINGS:

1. Fast Lane (Don Toliver, Lil Durk & Latto) 2:52

2. Lane Switcha (feat. A$AP Rocky, Juicy J & Project Pat) (Skepta & Pop Smoke) 2:48

3. Hit Em Hard (Offset, Trippie Redd, Kevin Gates, Lil Durk & King Von) 2:43

4. I Won (Ty Dolla $ign, Jack Harlow & 24kGoldn) 2:55

5. Rapido (Amenazzy, Farruko, Myke Towers & Rochy RD) 2:33

6. Breathe (feat. RZA) [Liam H and Rene LaVice Re-Amp] (The Prodigy) 2:29

7. Real (Justin Quiles, Dalex & Konshens) 3:47

8. Bussin Bussin (Lil Tecca) 2:20

9. Furiosa (Anitta) 2:33

10. Ride Da Night (feat. Polo G & TeeJay3k) (Kevin Gates) 2:48

11. Bushido (Good Gas & JP THE WAVY) 3:13

12. Speed It Up (feat. Rico Nasty) (NLE Choppa) 2:23

13. Mala (Jarina De Marco) 2:20

14. Exotic Race (feat. Sean Paul & Dixson Waz) (Murci) 3:21

