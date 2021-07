Fast & Furious 9 supera i 500 milioni d’incasso nel mondo

Dopo un esordio col botto a livello nazionale, Fast & Furious 9 – The Fast Saga con oltre 500 milioni di dollari d’incasso a livello globale è diventato il maggior incasso “made in Hollywood” registrato durante il periodo della pandemia di Covid-19.

Secondo quanto riferito dal sito Deadline, “Fast & Furious 9” è anche il primo film di Hollywood uscito dal 2019 a raggiungere questo obiettivo. A livello globale, è il terzo film ad aver superato i 500 milioni di dollari insieme a due pellicole cinesi, la commedia fantasy Hi, Mom e la commedia d’azione Detective Chinatown 3.

In “Fast & Furious 9”, il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad). Tornano a recitare nel film Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, al fianco delle attrici premiate con l’ Oscar Helen Mirren e Charlize Theron. Fanno parte del cast di “Fast & Furious 9” anche la superstar premio Grammy, Cardi B, nei panni del nuovo personaggio del franchise Leysa, una donna legata al passato di Dom, e il re del Reggaeton, Ozuna, in un ruolo cameo.

Il franchise nel frattempo è in piena attività con altri due film in lavorazione per concludere la “Fast Saga” in arrivo dopo “Fast & Furious 9”, portando il numero totale di film a 11. Inoltre sono in sviluppo un sequel di Hobbs & Shaw con il ritorno di Dwayne Johnson e Jason Statham e due spinoff al femminile, uno con la Cipher di Charlize Theron e un secondo che dovrebbe coinvolgere Michelle Rodriguez.