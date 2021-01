Total Film ha pubblicato due cover e una nuova immagine ufficiale di Fast and Furious 9 – The Fast Saga che ritraggono Vin Diesel come Dom Toretto e John Cena come il fratello Jakob Toretto.

In una recente intervista con la rivista Total Film l’attore ha parlato del suo impegno affinché il film potesse essere fruito in sala.

Sono così impegnato nel promuovere l’esperienza in sala, ovviamente, ho dedicato la mia vita [al cinema]. È una sensazione meravigliosa sapere che saremo lì il 28 maggio con un film che tutti vorranno vedere insieme.

new look at #F9: THE FAST SAGA’ has been released. pic.twitter.com/FEqoNQC8k6 — Ciné Binger 📽 (@CineBinger) January 5, 2021

Been ready see this project come to audiences since I first stepped on set. Hope you’re as excited as we are! A new interview for @totalfilm hits UK newsstands THIS Friday, January 8th. #Fast9 #F9 pic.twitter.com/N8YiSw7MYU — John Cena (@JohnCena) January 4, 2021

Diesel ha anche parlato dell’introduzione nella saga del fratello di Dom interpretato da Cena.

So che il tema della famiglia è diventato un gioco di bevute per alcuni fan. Ma quando mi sono svegliato quella mattina e ho avuto l’idea di esplorare Dom e Jakob…quello era sempre il motivo per cui sarei tornato. E’ il più grande ostacolo che Dom e la sua famiglia abbiano mai affrontato. C’è un vecchio detto che dice che il sangue non è acqua. Per quanto mi riguarda, avendo quattro fratelli, posso dire di aver avuto le risse più grandi della mia vita con i parenti. È quasi come se fosse qualcosa di liberatorio.

“Fast and Furious 9” è interpretato anche da Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Cena, Helen Mirren, Charlize Theron, Cardi B e Ozuna.

La trama ufficiale:

Non importa quanto tu sia veloce, nessuno supera il proprio passato. Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dagli schemi con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato sul loro orizzonte pacifico. Questa volta, quella minaccia costringerà Dom ad affrontare i peccati del suo passato se intende salvare coloro che ama di più. Il suo equipaggio si unisce per fermare un complotto sconvolgente guidato dall’assassino più abile e dal pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: un uomo che è anche il fratello abbandonato di Dom, Jakob (John Cena, The Suicide Squad del prossimo anno).

“Fast and Furious 9” vede il ritorno del regista Justin Lin che ha diretto il terzo, quarto, quinto e sesto capitolo della serie nel percorso che l’ha trasformata in un franchise blockbuster. L’azione sfreccia in tutto il mondo: da Londra a Tokyo, dal Centro America a Edimburgo, da un bunker segreto in Azerbaigian alle brulicanti strade di Tblisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta e il vero significato della famiglia sarà messo alla prova come mai prima d’ora.

“Fast and Furious 9” doveva uscire lo scorso anno, ma a causa della pandemia i Covid-19 e della chiusura dei cinema, è stato posticipato al 28 maggio 2021.

