Fast & Furious 9: nuovo spot tv per il Super Bowl 2021

Ogni anno il Super Bowl fornisce una panoramica delle uscite cinematografiche dell’anno e anche quest’anno il Super Bowl 2021 nonostante rinvii, slittamenti e uscite in streaming di titoli di alto profilo causa pandemia, ha proposto una serie di nuovi spot tv tra cui uno per l’atteso Fast and Furious 9 – The Fast Saga che il 28 maggio vedrà il ritorno di Vin Diesel come Dom Toretto e l’arrivo di John Cena come il fratello di Dom, Jakob Toretto.

La trama ufficiale:

Non importa quanto tu sia veloce, nessuno supera il proprio passato. Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dagli schemi con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato sul loro orizzonte pacifico. Questa volta, quella minaccia costringerà Dom ad affrontare i peccati del suo passato se intende salvare coloro che ama di più. Il suo equipaggio si unisce per fermare un complotto sconvolgente guidato dall’assassino più abile e dal pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: un uomo che è anche il fratello abbandonato di Dom, Jakob (John Cena, The Suicide Squad del prossimo anno).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Fast and Furious 9” vede il ritorno del regista Justin Lin che ha diretto il terzo, quarto, quinto e sesto capitolo della serie nel percorso che l’ha trasformata in un franchise blockbuster. L’azione sfreccia in tutto il mondo: da Londra a Tokyo, dal Centro America a Edimburgo, da un bunker segreto in Azerbaigian alle brulicanti strade di Tblisi. Lungo la strada, i vecchi amici risorgeranno, i vecchi nemici torneranno, la storia verrà riscritta e il vero significato della famiglia sarà messo alla prova come mai prima d’ora.

“Fast and Furious 9” vede anche il ritorno di Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, con la vincitrice dell’Oscar Helen Mirren e la vincitrice dell’Oscar Charlize Theron. Il cast include anche anche la superstar vincitrice del Grammy Cardi B come nuovo personaggio del franchise Leysa, una donna con un legame con il passato di Dom e un cameo del fenomeno Reggaeton Ozuna.

Fonte: YouTube