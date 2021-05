Fast & Furious 9: nuovo trailer italiano “Il nostro ritorno al cinema”

Vin Diesel ci racconta di questo lungo periodo di cinema chiusi per la pandemia di Covid-19 e ci invita a tornare nelle sale nel nuovo trailer italiano di Fast & Furious 9 che arriverà finalmente nei cinema italiani il 18 agosto.

Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad).

Tornano a recitare nel film Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, al fianco delle attrici premiate con l’ Oscar Helen Mirren e Charlize Theron. Fanno parte del cast di Fast & Furious 9 anche la superstar premio Grammy, Cardi B, nei panni del nuovo personaggio del franchise Leysa, una donna legata al passato di Dom, e il re del Reggaeton, Ozuna, in un ruolo cameo.

L’attrice Jordana Brewster ha recentemente rivelato che il suo personaggio Mia condividerà finalmente una scena con la Letty di Michelle Rodriguez. In un’intervista con Insider, Brewster ha parlato della spinta della co-protagonista Michelle Rodriguez a rafforzare l’immagine dei loro personaggi come donne forti che possono relazionarsi l’una con l’altra. Brewster afferma anche che il regista, Justin Lin, è stato subito a favore di questa dinamica.

Michelle [Rodriguez] ha detto, “Amica, non abbiamo mai fatto una scena insieme. Siamo sempre secondari con i ragazzi. Non interagiamo. Abbiamo una sorellanza. Dobbiamo esplorare questo aspetto…Michelle è sempre stata molto schietta nel non fare nulla che non sia fedele al personaggio, e questo significa non cercare di placare i ragazzi, il che significa non essere messa in secondo piano rispetto ai ragazzi.

Durante una recente intervista con EW, un altro membro del cast, Ludacris alias Tej Parker, ha rivelato che il regista Justin Lin gli ha ripetutamente detto che “Fast & Furious 9” secondo lui è il miglior film dell’intero franchise.

Justin non dice cose del genere, ma lo constaterete quando parlate con lui. A volte le persone dicono solo cose preconfezionate. Non con questo film. Sto dicendo in generale. Saranno tipo “Yo, questo è il mio miglior album”, perché stai cercando di promuovere quell’album e vuoi che venga venduto. Justin mi ha guardato negli occhi due volte e ha detto: “Fast 9 è il migliore dell’intero franchise”.

“Fast & Furious 9” è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent.