Stasera in tv: “Feliz Navidad” su Rai 2

Cast e personaggi

Mario Lopez: David

AnnaLynne McCord: Sophie

Paulina Chávez: Noel

Marycarmen Lopez: Marissa Morales

Frankie Quinones: Frankie Quinones

Cheryl Freeman: Helen

Rick Najera: Walt

Angel Alvarado: Kevin

Melissa Bolona: Stacy

Valentino Lanus: Tiago

La trama

Il preside del liceo dell’Arizona e padre single David Morales ha perso lo spirito natalizio alcuni anni fa dopo aver perso sua moglie durante le festività natalizie. Ora David farà di tutto per evitare il Natale, quindi lavora come fattorino durante le vacanze. Ma quest’anno, sua figlia di 14 anni Noel e sua sorella Marissa sono determinate a riportare lo spirito natalizio in famiglia e, con un po’ di fortuna, anche ad aiutare David a ritrovare l’amore tramite appuntamenti online. Quindi, quando Sophie, un’arguta musicista e cliente sul percorso di consegna di David, fa scorrere il dito verso di lui, accade qualcosa di magico tra loro.

Curiosità

“Feliz Navidad” è stato girato principalmente nella capitale del Nevada (Carson City) durante la pandemia di COVID.

Il film è diretto dall’attrice e regista Melissa Joan Hart i cui crediti di regia includono il film per la tv Il mistero di Aylwood House ed episodi di serie tv Sabrina, vita da strega, The Goldbergs e Young Sheldon.

Melissa Joan Hart dirige “Feliz Navidad” da una sceneggiatura scritta da Peter Murrieta con l’esordiente Aliza Murrieta. I crediti di Peter Murrieta includono episodi per Giorno per giorno, I maghi di Waverly, Hope & Faith e Mr. Iglesias.

Il protagonista Mario López è un attore e conduttore televisivo noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di A.C. Slater nella serie tv Bayside School.

La scena di apertura è stata girata a Wickenburg in Arizona.

La regista di questo film, Melissa Joan Hart, interpreta uno degli appuntamenti di David.

Kit Hoover interpreta uno degli appuntamenti di David, la ragazza che fa ginnastica. Kit e Mario conducono insieme spettacoli come All Access, Access Hollywood Live e Access Hollywood.

La colonna sonora