Film Blu: nuovo trailer italiano per il ritorno al cinema in 4K della trilogia di Kieślowski (11-13 settembre)

A trent’anni dalla sua realizzazione, Lucky Red riporta in sala la trilogia dei colori di Krzysztof Kieślowski: Film Blu, Film Bianco, Film Rosso. Primo capitolo e primo appuntamento al cinema è con “Film Blu”, nelle sale italiane dall’ 11 al 13 settembre.

La trilogia di Kieślowski

Realizzati tra il 1993 e il 1994, per i tre film, che nell’insieme costituiscono l’ultima opera prima della scomparsa del suo autore a soli 54 anni, Kieślowski prende ispirazione dai tre colori della bandiera francese e dai tre ideali rivoluzionari che essa rappresenta: libertà, uguaglianza, fratellanza.

Vincitrice di numerosi riconoscimenti a partire dai tre premi alla Mostra di Venezia da Film Blu (Leone d’oro per il Miglior Film, Coppa Volpi per la migliore attrice a Juliette Binoche e Osella per la migliore Fotografia a Slawomir Idziak), la Trilogia dei colori è considerata un capolavoro dai cinefili di tutto il mondo e tornerà nelle sale italiane in versione restaurata in 4k.

Nei tre film interpretati da Juliette Binoche, Zbigniew Zamachowski e July Delpy, Jean-Louis Trintignant e Irène Jacob, nulla è lasciato al caso: Kieślowski mette in atto una profonda indagine sull’esistenza umana, un’analisi accurata dei sentimenti di risposta al dolore e all’indifferenza.

Film Blu – (11-13 settembre)

FILM BLU – LA TRAMA

Un viaggio interiore intenso e profondo in cui la libertà della sua superba protagonista, Juliette Binoche, è quella di sentirsi emotivamente libera dal mondo per resistere al vuoto e reagire alla straziante perdita della sua famiglia.

FILM BLU – IL NUOVO TRAILER

FILM BLU – LA COLONNA SONORA

Le musiche originali di “Film Blu”, condotte da Wojciech Michniewski ed eseguite dalla Sinfonia Varsovia,sono del compositore polacco Zbigniew Preisner, che per il regista Krzysztof Kieślowski ha musicato anche Film Bianco, Film Rosso, Senza fine, Breve film sull’uccidere, Non desiderare la donna d’altri, Decalogo e La doppia vita di Veronica.

FILM BLU – IL NUOVO POSTER