Per le feste del 2026, Netflix, Prime Video, Disney+ e HBO Max offrono film di Natale in streaming per serate in famiglia o tra amici.

La prima scelta è il tono della serata. Per chi cerca una commedia romantica ci sono un ranch innevato e due treni presi al momento sbagliato. Per una visione in famiglia, Kevin McCallister è ancora alle prese con i ladri. E chi preferisce un Natale con qualche brivido può puntare su Gremlins. Prima di mettere tutti d’accordo, conviene guardare la scheda italiana del film, soprattutto quando compare la possibilità di noleggiarlo.

Netflix e Prime Video, le commedie per le feste

Su Netflix, il titolo del 2026 da cui partire è Guarding Stars. Leighton Meester interpreta una guardia del corpo che accompagna un attore d’azione, interpretato da Jared Padalecki, in un ranch del Montana. Fingere di stare insieme durante le feste è il piccolo imbroglio da cui parte la storia. Per una serata con i bambini, Klaus – I segreti del Natale cambia registro: un postino e un falegname finiscono per trasformare le abitudini di un paese che vive di rancori.

Su Prime Video, Il tuo Natale o il mio? scambia le destinazioni di due fidanzati. Entrambi vogliono sorprendere l’altro e partono in treno. Quando la neve li blocca, ciascuno si ritrova a trascorrere le feste con la famiglia del partner. La commedia con Asa Butterfield e Cora Kirk funziona anche per chi preferisce gli equivoci familiari alle dichiarazioni d’amore. Per gli altri titoli che trovi su Prime Video, verifica se la scheda indica la visione inclusa o un pagamento a parte.

La scelta del film sul tablet

Disney+ tra classici in famiglia e una novità

Mamma, ho perso l’aereo è la scelta più immediata quando davanti alla TV si ritrovano generazioni diverse. Lasciato a casa per errore, Kevin McCallister passa dalla gioia di avere il salotto tutto per sé alla necessità di difenderlo. Il seguito, Mamma ho riperso l’aereo, trasferisce le trappole a New York e fa tornare Harry e Marv. Il primo è quello da scegliere se la famiglia vuole rivedere la storia da cui è partito tutto.

Disney+ indica il 27 novembre per l’arrivo di Topolino, ho perso l’aereo. Stavolta sono Topolino e Pluto a restare a casa da soli alla Vigilia. A essere presa di mira è la cena di Natale. È una variazione sul classico da tenere a mente per una seconda serata, soprattutto se in casa qualcuno conosce già a memoria le trappole di Kevin.

HBO Max, il Natale con i brividi di Gremlins

Per un pubblico che apprezza il gusto di Joe Dante per il grottesco, Gremlins è la scelta da cercare su HBO Max. La scheda italiana di Prime Video lo propone anche tramite il canale HBO Max. Tutto inizia con un regalo di Natale, Gizmo, e con poche regole che sembrano facili da rispettare. Una volta infrante, la cittadina diventa teatro di una commedia horror. La neve e le luci delle feste rendono il caos ancora più divertente.

Se stai organizzando una serata con bambini piccoli, controlla la classificazione del film prima di scegliere. Se invece cerchi proprio una commedia horror, questo è il titolo della selezione che cambia di più il tono della serata. Sul catalogo italiano ricontrolla le condizioni di visione quando sei pronto a premere play.