Una storia piccola, di provincia, diventata un fenomeno popolare. Nel 1996 il pubblico si ritrovò in quella famiglia, i Quarini: un mondo storto e familiare, fatto di silenzi, battute asciutte, amori improvvisi e facce impossibili da dimenticare. Trent’anni dopo, gli attori hanno preso strade molto diverse: cinema, teatro, televisione, insegnamento, cavalli, vita privata. Ma quel casolare, in qualche modo, continua a tenerli insieme.

Per Leonardo Pieraccioni, nel film Levante Quarini, il ragioniere timido che si innamora della ballerina Caterina, Il Ciclone fu il salto definitivo dopo il successo de I Laureati. Da lì il regista e attore fiorentino ha firmato una lunga serie di commedie popolari: Fuochi d’artificio, Il pesce innamorato, Il Paradiso all’improvviso, Una moglie bellissima, Un fantastico via vai.

Ha continuato a scrivere, dirigere e recitare, fino ai titoli più recenti, come Il sesso degli angeli, uscito nel 2022, e Pare parecchio Parigi, arrivato al cinema nel 2024. Con quel film, però, il legame non si è mai spezzato. Il 16 maggio 2026, a Laterina, il paese aretino dove furono girate molte scene, Pieraccioni è tornato con parte del cast per una giornata di ricordi e incontri con il pubblico.

In quell’occasione ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria. Un omaggio che ha riportato Il Ciclone proprio nei luoghi dove, almeno sullo schermo, tutto era cominciato.

Da Ceccherini a Enrichi, quelli rimasti nel cinema italiano

Accanto a Pieraccioni c’era Massimo Ceccherini, il Libero Quarini del film: fratello pittore, scomposto, imprevedibile, autore di alcune delle battute rimaste più impresse. Dopo Il Ciclone, Ceccherini ha continuato a lavorare nel cinema, spesso ancora con Pieraccioni, in film come Fuochi d’artificio, Il pesce innamorato e Ti amo in tutte le lingue del mondo.

Un pullman arriva in un casolare di campagna toscana, richiamando l’atmosfera e l’ambientazione de Il Ciclone a 30 anni dall’uscita.

La televisione lo ha fatto conoscere anche a un pubblico diverso, anche grazie alla partecipazione a L’Isola dei famosi nel 2017. Ma il cinema è rimasto il suo filo principale: nel 2024 è stato tra gli sceneggiatori di Io capitano di Matteo Garrone, candidato all’Oscar come miglior film internazionale. Barbara Enrichi, che era Selvaggia Quarini, nel 1997 vinse il David di Donatello come migliore attrice non protagonista proprio per quel ruolo.

Poi ha continuato a recitare con Pieraccioni e in altre produzioni, fino a Pinocchio di Garrone, nel 2019. Negli anni si è dedicata anche alla regia di documentari e alla formazione, restando dentro il mestiere, magari più lontana dai riflettori ma con continuità. Anche lei, a Laterina, c’era. E non era un dettaglio.

Lorena Forteza e Natalia Estrada, lontane dai riflettori

La Caterina De Cantar di Lorena Forteza resta una delle immagini simbolo di Il Ciclone: la ballerina che entra nel casolare dei Quarini e cambia, quasi senza accorgersene, la vita di Levante. Modella colombiana, Forteza in Italia conobbe una popolarità improvvisa grazie al film di Pieraccioni. Poi lavorò in titoli come Facciamo fiesta e Colpo di stadio.

Quel successo, però, non diventò una lunga carriera al cinema. In un’intervista del 2018 raccontò di aver vissuto con fatica quella notorietà arrivata tutta insieme e di aver scelto di allontanarsi dai riflettori. Le informazioni pubbliche successive la indicano in Spagna, dove conduce una vita riservata. Diversa, ma altrettanto netta, la svolta di Natalia Estrada, che nel film interpretava Penelope, una delle ballerine della compagnia.

Dopo anni da volto popolare della televisione italiana, tra conduzione e intrattenimento, Estrada ha lasciato lo spettacolo per dedicarsi ai cavalli. Con il compagno Andrea Mischianti ha fondato la Ranch Academy, legata all’equitazione western. Dai set e dagli studi tv alle scuderie. Una scelta portata avanti nel tempo, lontano dai copioni.

Haber, D’Aquino, Hendel e gli altri dopo il 1996

Nel cast di Il Ciclone c’erano anche attori già ben avviati, a partire da Alessandro Haber, interprete di Sergio Naldone, l’amministratore della compagnia di flamenco che si innamora di Carlina. Haber aveva già una carriera importante alle spalle e dopo il film ha continuato a dividersi tra cinema, televisione e teatro, raccogliendo riconoscimenti come il David di Donatello e i Nastri d’Argento.

Tosca D’Aquino, la Carlina del film, ha proseguito su più fronti: fiction, programmi televisivi e palcoscenico, con ruoli in serie come La dottoressa Giò e I bastardi di Pizzofalcone. Paolo Hendel, nel ruolo di Pippo, ha continuato il suo percorso tra satira, teatro e televisione. Sergio Forconi, l’Osvaldo Quarini del film, è rimasto un volto caro al cinema toscano e a quello di Pieraccioni; anche lui era alla reunion di Laterina del maggio 2026.

Tra le ballerine, Ana Valeria Dini, interprete di Ines, ha poi scelto la traduzione e l’insegnamento della lingua e della letteratura spagnola e ispanoamericana. Benedetta Mazzini, Isabella nel film e figlia di Mina, si è dedicata invece al giornalismo, alla radio e ai viaggi, collaborando anche con testate come National Geographic e Vanity Fair. Strade diverse, alcune lontanissime dal set. Per il pubblico, però, restano ancora oggi quelli del pullman sbagliato arrivato nella campagna toscana.