A Modena, nel secondo dopoguerra, la famiglia Panini partì da un’edicola aperta da Benito e Giuseppe Panini e arrivò a legare il proprio nome alle figurine dei calciatori.

Una storia nata tra giornali, pacchi da consegnare e bambini in fila davanti alle rivendite. Come ricostruito anche da fonti enciclopediche come Treccani, tutto comincia lontano dai grandi stabilimenti e dai mercati stranieri: una città emiliana, una famiglia numerosa, una bustina da aprire con le dita impazienti. Poche lire, il sogno del campione mancante. Da lì al mito, però, il passo fu meno breve di quanto sembri.

Nel 1945, con l’Italia appena uscita dalla guerra e ancora in cerca di normalità, Benito e Giuseppe Panini aprirono a Modena una piccola edicola. Non era ancora il marchio conosciuto da milioni di collezionisti. Era, prima di tutto, un lavoro di famiglia: giornali da vendere, consegne all’alba, clienti abituali che si fermavano sul marciapiede per comprare il quotidiano e scambiare due parole.

Da lì nacque poi un’attività più ampia di distribuzione di giornali, con i fratelli impegnati a far arrivare quotidiani e periodici nelle rivendite. Un mestiere concreto, fatto di orari stretti e rapporti diretti con gli editori. In mezzo a quel mondo di carta, copertine, fascicoli e supplementi, i Panini impararono a conoscere bene il mercato popolare dell’immagine stampata. Una conoscenza che, qualche anno dopo, sarebbe stata decisiva.

L’intuizione del 1960: le bustine da 10 lire e le figurine invendute

La svolta arrivò nel 1960, quando Benito e Giuseppe Panini acquistarono alcune figurine invendute della casa editrice Nannina e decisero di rimetterle in vendita in bustine da 10 lire. L’idea era semplice, quasi da bottega: prendere materiale rimasto fermo, confezionarlo in modo accessibile e distribuirlo attraverso una rete che la famiglia conosceva già bene. Funzionò oltre le aspettative.

In un’edicola, il gesto di aprire una bustina e riempire l’album richiama le origini del mito delle figurine a Modena.

Quelle bustine di figurine cominciarono a girare rapidamente tra i bambini. Dentro non c’era soltanto un’immagine. C’era la sorpresa, l’attesa, la speranza di non trovare un doppione. “Vediamo chi esce”: una frase destinata a ripetersi per anni davanti alle edicole, con le monete in mano e l’album sotto il braccio. I Panini capirono allora che non stavano vendendo solo carta stampata, ma un piccolo rito collettivo.

Il primo album dei calciatori e il rito dello scambio

Nel 1961 arrivò il passaggio decisivo: la prima grande raccolta Panini dedicata ai calciatori. Il calcio, nell’Italia di quegli anni, era già una lingua comune. Si ascoltava alla radio, si discuteva nei bar, si giocava nei cortili. Portare i volti dei giocatori dentro un album voleva dire dare ai bambini la possibilità di tenere tra le mani un pezzo del campionato.

Il meccanismo era immediato: si comprava la bustina, la si apriva con attenzione, si controllavano i nomi. Poi partiva la trattativa: “ce l’ho”, “mi manca”, “te ne do due per una”. Davanti alle scuole, vicino alle edicole, sui muretti dei giardini, lo scambio delle figurine diventò una piccola economia parallela, con regole non scritte e valori che cambiavano da un giorno all’altro.

Il primo album dei calciatori Panini impose così un modello destinato a durare. Non bastava comprare. Bisognava cercare, aspettare, trattare. E spesso restava una casella vuota, proprio quella capace di tenere viva la caccia.

Da fenomeno italiano a marchio globale: perché Panini parla ancora a generazioni diverse

Negli anni successivi, la Panini allargò il catalogo ben oltre il calcio: cartoni animati, personaggi televisivi, animali, storia, sport internazionali. Le raccolte entrarono nelle case italiane con una continuità rara, passando dai bambini degli anni Sessanta e Settanta ai loro figli, poi ai nipoti.

Cambiavano le squadre, le grafiche, i campioni. Il gesto, però, restava lo stesso: aprire una bustina, controllare, cercare, scambiare. Il salto fuori dall’Italia arrivò anche con gli album dedicati ai Mondiali di calcio, diventati un appuntamento per collezionisti in molti Paesi. Non più soltanto un fenomeno italiano, quindi, ma un marchio capace di parlare lingue diverse mantenendo lo stesso codice: la bustina chiusa, l’attesa, lo scambio.

In un tempo dominato da videogiochi, smartphone e contenuti digitali, le figurine Panini conservano una forza particolare perché chiedono tempo, contatto, memoria. Da un’edicola di Modena è nata un’abitudine semplice, capace di trasformare un’immagine stampata in un ricordo condiviso.