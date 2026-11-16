Luca Argentero, attore torinese nato il 12 aprile 1978 e cresciuto a Moncalieri, non aveva messo in conto una vita davanti alla macchina da presa.

Luca Argentero si è laureato in Economia prima del successo in TV: cosa faceva prima di diventare attore

Prima delle fiction e dei set, la sua strada sembrava portare altrove: studi economici, lavori notturni, l’idea di costruirsi un futuro lontano dallo spettacolo. Oggi il pubblico lo riconosce per Doc – Nelle tue mani e Avvocato Ligas, ma il suo percorso è partito da Torino ed è passato anche dal Grande Fratello e dal primo ruolo in Carabinieri.

Prima di diventare uno dei volti più noti della fiction italiana, Luca Argentero ha studiato al Collegio San Giuseppe di Torino, dove si è diplomato, vivendo gli anni della formazione tra il capoluogo piemontese e Moncalieri. Nei suoi racconti pubblici non c’era un piano preciso legato al cinema. Da ragazzo immaginava piuttosto un futuro concreto, vicino all’economia, all’università e magari a qualche progetto d’impresa.

Il primo passo fu Ingegneria delle telecomunicazioni al Politecnico di Torino, scelta poi lasciata dopo un periodo di ripensamento. Arrivò quindi il passaggio a Economia e Commercio, corso che avrebbe concluso nel 2004 all’Università degli Studi di Torino. Un cambio di direzione, certo, ma non ancora verso i riflettori: l’idea, in quel momento, era costruirsi una vita stabile, lontana dal mondo dello spettacolo.

Prima della fama: barman di notte, studente di giorno

Negli anni dell’università, Argentero non faceva soltanto lo studente. Per mantenersi lavorava soprattutto di notte, come barman in una discoteca. In più interviste ha raccontato turni duri, anche cinque sere alla settimana, con la chiusura alle sei del mattino e poche ore di sonno prima di ricominciare. Lezioni, esami, allenamenti, lavoro. Una routine faticosa, senza molte pause.

Un giovane studia all’alba tra libri e strumenti da bar, richiamando il contrasto tra università e lavoro notturno raccontato nell’articolo.

Non fu l’unico mestiere prima della popolarità. Nel suo percorso ci sono anche lavori da lavapiatti, da addetto al check-in in aeroporto e da steward nei congressi. Occupazioni diverse, ma utili per garantirsi una certa autonomia. “Volevo mantenermi”, ha spiegato più volte. Non era una fase vissuta aspettando la fama, ma un modo normale, molto pratico, per diventare indipendente. Poco glamour, molta fatica. E una disciplina che più avanti gli sarebbe servita anche sui set.

Il Grande Fratello, poi Carabinieri: la svolta inattesa

La svolta arrivò nel 2003, quando Luca Argentero partecipò alla terza edizione del Grande Fratello, il reality di Canale 5 che in quegli anni pesava moltissimo nella televisione italiana. A spingerlo verso i provini, come ha raccontato lui stesso, fu la cugina Alessia Ventura, già nel mondo dello spettacolo. Argentero entrò nella Casa senza presentarsi come aspirante attore: vedeva quell’occasione soprattutto come una possibilità concreta di guadagno e di nuove opportunità.

L’esperienza si chiuse con il terzo posto, abbastanza per farlo conoscere al grande pubblico. Dopo il reality arrivarono passaggi in tv, lavori da modello e un calendario per la rivista Max, tappe comuni per molti volti usciti dalla televisione dei primi anni Duemila. Il vero cambio di passo, però, arrivò nel 2005 con Carabinieri, fiction in cui interpretò Marco Tosi. Come ha raccontato a Torino Magazine, al momento della scelta chiarì di non essere un attore formato. Sul set gli fu affiancato un insegnante, qualcuno che lo aiutasse con battute, tempi e macchina da presa.

Fu lì che la prospettiva cambiò. Argentero ha detto di aver capito già dal primo giorno di riprese che la recitazione poteva diventare il suo lavoro. Non un episodio nato dal reality, ma una professione vera. Una scoperta fatta sul campo, davanti alla troupe, più che un sogno coltivato fin da bambino.

Da Saturno contro a Doc e Avvocato Ligas: nasce un protagonista

Dopo Carabinieri, la carriera di Luca Argentero prese una strada più netta, tra cinema e televisione. Nel 2006 debuttò sul grande schermo con A casa nostra, diretto da Francesca Comencini. L’anno dopo lavorò in Saturno contro di Ferzan Özpetek e in Lezioni di cioccolato, costruendo una presenza ormai non più legata solo alla notorietà televisiva. Ruolo dopo ruolo, riuscì a spostare l’attenzione dal concorrente del reality all’attore.

Negli anni successivi ha alternato commedie, produzioni televisive e film d’autore, partecipando anche a progetti internazionali come Mangia, prega, ama, accanto a Julia Roberts. Il grande pubblico, però, lo ha ritrovato con forza in Doc – Nelle tue mani, la serie Rai in cui interpreta il dottor Andrea Fanti, ruolo che gli ha dato una popolarità ampia e trasversale. Nel 2026 è tornato al centro della scena televisiva con Avvocato Ligas, nei panni di un penalista milanese.

Il percorso resta uno degli aspetti più curiosi della sua storia professionale: laurea in Economia, notti dietro il bancone, un reality accettato senza troppe illusioni e poi la scoperta del set. Una carriera che Argentero non aveva previsto, ma che ha costruito con continuità, trasformando un’occasione inattesa in un mestiere riconosciuto.