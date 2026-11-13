Mercoledì, la scuola Nevermore esiste davvero: dove si trova il castello della serie

La Nevermore Academy di Mercoledì non è soltanto una scenografia digitale. Esiste un castello reale che ha conquistato i fan di Netflix: ecco la sua storia.

La scuola gotica di Mercoledì sembra uscita da un mondo fantastico, ma dietro le immagini della celebre serie Netflix si nasconde un luogo realmente visitabile.

L’edificio che ha ispirato la Nevermore Academy, frequentata dal personaggio interpretato da Jenna Ortega, conserva un fascino particolare anche lontano dalle telecamere. Tra architetture storiche, paesaggi montani e ambientazioni suggestive, la produzione ha trovato uno scenario perfetto per raccontare l’universo della famiglia Addams. E oggi quella location è diventata una meta turistica per gli appassionati della serie.

Da residenza di caccia a icona Netflix: la storia del castello di Bușteni

Il Castello di Cantacuzino fu completato nel 1911 su progetto dell’architetto Grigore Cerchez. Nacque come residenza di caccia del principe Gheorghe Grigore Cantacuzino, nome di peso della politica romena e due volte primo ministro del Paese. Si trova a Bușteni, nel distretto di Prahova, in Romania, località di montagna molto battuta dai turisti diretti verso la valle del Prahova e la zona di Sinaia.

Prima dell’arrivo della troupe di Netflix, il castello era già aperto al pubblico: sale visitabili, terrazze panoramiche, un parco affacciato sulle cime dei Carpazi. Dopo l’uscita di “Mercoledì”, però, molti visitatori hanno cominciato a cercarlo con un altro nome: Nevermore Academy.

“Sì, vengono anche solo per fare una foto all’ingresso”, raccontano spesso gli operatori turistici locali ai media romeni. Una svolta singolare: da dimora aristocratica a meta pop.

Perché la produzione ha scelto la Romania per ricreare l’universo gotico di Nevermore

La scelta della Romania non è arrivata per caso. I creatori della serie, con Tim Burton alla regia di alcuni episodi, cercavano luoghi reali capaci di restituire un immaginario scuro, elegante, un po’ sospeso nel tempo, senza affidarsi soltanto ai teatri di posa.

Il Castello di Cantacuzino, con le sue torri, i corridoi ampi e la posizione appartata rispetto alla città, offriva già una base ideale per la Nevermore Academy. Poi sono arrivati scenografie, ritocchi digitali e ambienti costruiti ad hoc per completare l’effetto visto nella serie. Il risultato è una scuola immaginaria, sì, ma legata a un luogo vero. E riconoscibile.

Il successo di “Mercoledì”, diventata uno dei titoli Netflix in lingua inglese più visti nella settimana di debutto secondo i dati diffusi dalla piattaforma, ha fatto il resto: reel, cosplay, video su TikTok e la celebre danza di Jenna Ortega hanno trasformato anche il castello in un piccolo fenomeno turistico.

Le altre location reali di “Mercoledì”: da Bucarest a Sinaia

Le riprese di “Mercoledì” non si sono fermate a Bușteni. La troupe ha usato diverse location romene, alternando palazzi storici, spazi universitari e scorci urbani.

Tra i set citati dalla produzione e dalla stampa specializzata ci sono l’Università Politecnica di Bucarest, la stazione ferroviaria di Sinaia, il Giardino Botanico di Bucarest, Casa Monteoru e la villa storica di Olga Greceanu, nella contea di Dâmbovița, scelta per rappresentare la villa dei Gates.

Luoghi diversi, ma con un tratto comune: danno alla serie una presenza fisica, meno patinata, più vissuta. Chi oggi vuole seguire le tracce di Mercoledì Addams può partire dal Castello di Cantacuzino e poi muoversi verso Bucarest e Sinaia, lungo una mappa che tiene insieme turismo, architettura e cultura pop. Non proprio una gita scolastica. Ma quasi.