Meryl Streep, il ruolo che ha rifiutato e che avrebbe potuto cambiare la storia del cinema

Meryl Streep avrebbe potuto non interpretare Miranda Priestly ne Il diavolo veste Prada: il suo primo rifiuto nascondeva una trattativa decisiva per il film.

Nell’aprile 2026, durante un’intervista al Today Show negli Stati Uniti, l’attrice ha raccontato perché disse inizialmente di no alla produzione. Non era un problema di fiducia nella sceneggiatura: aveva riconosciuto il potenziale del personaggio, ma riteneva che il cachet offerto non fosse adeguato. Da quel rifiuto nacque una trattativa decisiva che avrebbe potuto cambiare il destino del film diretto da David Frankel e l’immagine stessa di Miranda nel cinema pop.

Dal primo no al copione: perché Streep capì subito il peso del film

Quando lesse la sceneggiatura tratta dal romanzo di Lauren Weisberger, Meryl Streep capì che Il diavolo veste Prada non era solo una commedia nel mondo della moda. C’erano il potere, l’ambizione, il lavoro vissuto come sacrificio quotidiano. E c’era lei, Miranda Priestly, la direttrice di Runway capace di gelare una stanza con poche parole. Streep, però, non accettò subito. Alla prima offerta rispose no, come ha poi spiegato in tv, pur avendo intuito che il film poteva parlare a un pubblico molto più ampio di quello interessato alle passerelle. Non era un rifiuto definitivo. Era una pausa, studiata.

Nel personaggio di Miranda Priestly, l’attrice vide una donna autoritaria ma non caricaturale, dura senza bisogno di alzare la voce, fatta di silenzi, sguardi di lato, frasi secche. “Pensavo che sarebbe andato bene”, ha detto in sostanza Streep. Ed è proprio quella convinzione, a quanto pare, a spingerla a non accontentarsi della prima proposta.

Il cachet raddoppiato e l’accordo: il retroscena svelato nel 2026

Il nodo fu il cachet. Secondo quanto raccontato da Meryl Streep al Today Show nel 2026, l’attrice rispose alla proposta iniziale chiedendo il doppio del compenso. Una mossa chiara, anche rischiosa: avrebbe potuto far saltare tutto prima ancora dell’inizio delle riprese. Invece la produzione accettò. Senza troppe resistenze, almeno stando alla ricostruzione della stessa Streep.

Quel sì cambiò il destino del film e consegnò a Hollywood una delle interpretazioni più famose della sua carriera. Per l’attrice, però, non era soltanto una questione di soldi. Voleva che il suo peso nel progetto fosse riconosciuto in modo netto. E la produzione, evidentemente, sapeva di avere davanti un’occasione.

Nel cast c’erano anche Anne Hathaway, nei panni di Andy Sachs, ed Emily Blunt, che con quel film sarebbe diventata una rivelazione. Ma tutto girava intorno a Miranda: il suo ufficio ovattato, i cappotti lasciati cadere sulla scrivania, quel “That’s all” entrato subito nella memoria collettiva.

L’eredità di Miranda Priestly: incassi, culto pop e il ritorno nel nuovo capitolo

Uscito nel 2006, Il diavolo veste Prada incassò circa 326,7 milioni di dollari nel mondo, secondo i dati di botteghino riportati dalle principali banche dati cinematografiche. Da lì diventò un titolo di culto, ben oltre il pubblico delle commedie da studio.

Il segreto era nell’equilibrio: il fascino della moda, certo, ma anche la fatica di entrare in un ambiente competitivo, l’ansia di dimostrare il proprio valore, il prezzo personale dell’ambizione professionale. Miranda Priestly è rimasta al centro di quell’eredità perché Streep evitò la strada più facile: farne una “cattiva” senza sfumature. La rese elegante, fredda, a tratti perfino vulnerabile.

Nel 2026, con il ritorno del franchise e l’attenzione sul nuovo capitolo, quel vecchio retroscena è tornato a circolare tra interviste, fan e social. Fa sorridere, oggi, pensare che tutto sia passato da una telefonata, da una richiesta raddoppiata, da un no che non era davvero un no. Senza Meryl Streep, probabilmente, Miranda sarebbe esistita lo stesso. Ma difficilmente avrebbe avuto lo stesso peso nell’immaginario.