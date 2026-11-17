Dietro le coreografie viste in diretta ci sono settimane di prove, accordi riservati e cifre che, in mancanza di dati ufficiali Rai, restano affidate a stime e ricostruzioni giornalistiche.Quando si parla dei maestri di Ballando con le Stelle, la cifra che torna più spesso è quella dei 4.000 euro a puntata. Un importo citato negli

Dietro le coreografie viste in diretta ci sono settimane di prove, accordi riservati e cifre che, in mancanza di dati ufficiali Rai, restano affidate a stime e ricostruzioni giornalistiche.

Quando si parla dei maestri di Ballando con le Stelle, la cifra che torna più spesso è quella dei 4.000 euro a puntata. Un importo citato negli anni da diverse ricostruzioni sul mondo della tv, ma mai comparso in un tariffario ufficiale né confermato dalla Rai per i singoli professionisti. E non è un dettaglio da poco. Nel mondo dello spettacolo, una media stimata non è un compenso certo, uguale per tutti e valido per ogni edizione.

Il nodo, spiegano fonti del settore televisivo, è che i cachet Rai vengono stabiliti con accordi individuali, spesso coperti da riservatezza. Per questo, quando si prova a capire “quanto guadagnano davvero” i ballerini, serve prudenza. Si può parlare di una forchetta, si possono ricordare le indiscrezioni più ricorrenti, ma non assegnare una cifra precisa a ogni maestro. Anche perché la permanenza nel programma cambia da una stagione all’altra, così come il ruolo accanto al concorrente famoso.

Contratti diversi: pesano esperienza, notorietà e ruolo in pista

I contratti dei maestri di ballo non sarebbero tutti uguali. Secondo le ricostruzioni disponibili, a fare la differenza possono essere l’esperienza televisiva, gli anni nel cast, la popolarità presso il pubblico e il peso avuto nelle edizioni precedenti. Un professionista appena arrivato, insomma, potrebbe avere condizioni diverse rispetto a un volto ormai conosciuto dagli spettatori del sabato sera. In tv funziona così, e non solo in tv.

C’è poi il ruolo nel programma. Alcuni maestri seguono concorrenti con percorsi più difficili, altri finiscono al centro del racconto della trasmissione: rivalità in giuria, storie personali, tensioni durante le prove. Tutto entra nella macchina televisiva di Ballando con le Stelle.

Nell’ottobre 2026, il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, è intervenuto sulle indiscrezioni sui compensi, spiegando che spese e cachet erano in linea con il budget previsto e con le edizioni precedenti. Una precisazione sul quadro complessivo, non sulle singole cifre.

Una settimana di prove tra coreografie, allenamenti e concorrenti da seguire

Ridurre il lavoro dei ballerini professionisti alla diretta del sabato sera sarebbe sbagliato. La puntata dura qualche ora, ma la preparazione comincia molto prima. Sale prova, musica da scegliere, passi da adattare, esercizi ripetuti fino allo sfinimento. Ogni coppia deve arrivare in pista con una coreografia pensata sulle capacità del concorrente, che spesso parte da zero o quasi. Ed è lì che per il maestro comincia la parte più delicata.

Un tango, un valzer o una samba non si possono semplicemente “insegnare” come in una scuola di danza. Devono reggere la televisione, davanti alla giuria di Ballando con le Stelle, al pubblico in studio e ai telespettatori a casa. Il maestro corregge postura, ritmo, tenuta scenica, espressione del volto.

A volte deve anche tirare su il morale di chi, dopo ore di prove, si scoraggia. “Non tutti arrivano con la stessa resistenza fisica”, raccontano spesso i protagonisti nelle clip mandate in onda prima delle esibizioni. Ed è proprio lì, tra una pausa e una discussione a bordo sala, che si vede la parte meno patinata del lavoro.

Dai cachet Rai agli extra: social, spettacoli e ospitate tv

Il compenso legato a Ballando con le Stelle non chiude, per molti professionisti, il discorso sulle entrate. Negli anni alcuni maestri sono diventati veri personaggi televisivi, con un seguito sui social network, partecipazioni a programmi Rai e Mediaset, serate, stage, spettacoli dal vivo e collaborazioni commerciali. Sono attività diverse dal cachet della trasmissione e vanno tenute separate. Un post sponsorizzato, un tour teatrale o una lezione speciale in una scuola di danza non fanno parte del contratto della prima serata del sabato.

Lo stesso vale, con proporzioni diverse, per i concorrenti famosi. Anche in quel caso le cifre cambiano in base alla notorietà, alla durata della partecipazione e alla forza mediatica del nome in gara. Alcune indiscrezioni parlano di cachet da decine di migliaia di euro per i personaggi più conosciuti, ma anche qui manca una comunicazione ufficiale sui singoli accordi.

Resta il dato più concreto: dietro una coreografia di pochi minuti c’è una macchina fatta di prove, autori, costumi, musica, tecnici e professionisti della danza. I 4.000 euro a puntata, quindi, restano una stima ricorrente, non una cifra certificata.