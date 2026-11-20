Ogni Vigilia di Natale, Una poltrona per due torna su Italia 1 e riunisce davanti alla televisione generazioni di spettatori italiani affezionati alla commedia.

Il film diretto da John Landis, con Eddie Murphy e Dan Aykroyd, non fu concepito per diventare un appuntamento fisso del 24 dicembre. Eppure, tra passaggi televisivi, ascolti e nostalgia, la sua presenza durante le feste si è trasformata in un rito familiare. Per capire perché proprio quella sera bisogna ripercorrere una tradizione nata poco alla volta, molto dopo l’uscita al cinema.

Dall’uscita nelle sale alla tv: la lunga strada verso il 24 dicembre

Una poltrona per due, titolo italiano di Trading Places, uscì negli Stati Uniti nel giugno 1983 e arrivò nei cinema italiani nel gennaio 1984. Non era stato pensato come un classico film natalizio, anche se la storia si muove tra addobbi, feste aziendali e strade d’inverno. Al centro ci sono Louis Winthorpe III, agente di cambio ricco e rispettato, e Billy Ray Valentine, uomo di strada trascinato suo malgrado in una scommessa crudele organizzata dai milionari Randolph e Mortimer Duke.

Il Natale fa da sfondo, certo. Ma il cuore del film è altrove: una satira tagliente sulla finanza, sui privilegi e sui pregiudizi. In Italia la prima messa in onda televisiva risale al 9 aprile 1986, su Canale 5. Allora nessuno avrebbe immaginato un legame così stretto con la Vigilia. Era una commedia americana di successo, brillante e cattiva quanto basta. Non ancora un appuntamento di famiglia.

La svolta degli anni Novanta e l’appuntamento fisso su Italia 1 dal 2012

Il rapporto tra Una poltrona per due e il Natale italiano è nato un passo alla volta, senza un piano studiato a tavolino. Dopo il passaggio su Canale 5, il film continuò a girare sulle reti Mediaset e arrivò su Italia 1 il 25 dicembre 1989.

Negli anni Novanta la sua presenza durante le feste divenne sempre più frequente, fino alla prima messa in onda proprio la sera della Vigilia, il 24 dicembre 1998. Anche lì, però, non era ancora una regola. In alcune stagioni andò in onda a Natale, in altre in giorni diversi.

La svolta vera arrivò nel 2012, quando Italia 1 cominciò a proporlo ogni anno il 24 dicembre, facendone una presenza attesa del palinsesto. Una scelta semplice, ma azzeccata. Come ha spiegato in passato Laura Casarotto, direttrice di Italia 1, durante le feste anche gli adulti cercano storie già conosciute, quasi rassicuranti. “Si vuole sentire raccontare sempre la stessa storia”, ha detto, sintetizzando bene il legame affettivo nato attorno al film.

Ascolti, nostalgia e rituali domestici: perché il pubblico continua a sceglierlo

Il motivo per cui Una poltrona per due va in onda ogni Vigilia di Natale non sta in una scelta artistica di John Landis, né in un’origine produttiva legata alle feste. Sta soprattutto nel pubblico. Il film continua a funzionare perché è riconoscibile, ha un ritmo ancora vivo e tiene insieme comicità, rivalsa e critica sociale senza appesantirsi.

Per una rete televisiva, poi, puntare su un titolo già amato e disponibile è una scelta sicura: costa meno di molte novità e garantisce attenzione. Ma il nodo è soprattutto domestico, quasi intimo. C’è chi lo guarda dall’inizio, chi lo lascia in sottofondo mentre prepara il cenone, chi aspetta la scena della Borsa merci o le battute di Eddie Murphy.

Sui social, ogni dicembre, tornano commenti, meme e citazioni. Negli Stati Uniti il film resta una commedia simbolo degli anni Ottanta; in Italia è diventato altro: un’abitudine collettiva. Non serve chiedersi come finirà. Lo sappiamo già. Ed è proprio per questo che, ogni 24 dicembre, molti tornano a guardarlo.