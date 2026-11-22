La grande bellezza di Paolo Sorrentino è l’unico film italiano nella classifica BBC dei cento migliori titoli del XXI secolo votati da critici internazionali.

Il film del 2013, con Toni Servillo nei panni di Jep Gambardella, occupa il 64° posto nella selezione di BBC Culture, guidata da Mulholland Drive. Il riconoscimento arriva da un sondaggio condotto tra 177 critici di 36 Paesi e si aggiunge ai premi internazionali conquistati dall’opera, tra cui l’Oscar 2014. Un risultato significativo, che racconta tanto la fortuna di Sorrentino all’estero quanto la presenza limitata del cinema italiano nelle graduatorie globali.

Il 64° posto tra i 100 film più importanti dal 2000 in poi

Nella classifica di BBC Culture, nata dai voti di 177 critici cinematografici di 36 Paesi, La grande bellezza si piazza al 64° posto tra i cento migliori film realizzati dal 2000 in avanti. Ogni critico ha indicato dieci titoli.

Da quelle preferenze è uscita una lista molto larga, che tiene insieme cinema d’autore, animazione, produzioni asiatiche, europee e americane. In cima c’è Mulholland Drive di David Lynch, seguito da In the Mood for Love di Wong Kar-wai e da Il petroliere di Paul Thomas Anderson. Più giù, ma dentro una selezione di peso, il film di Sorrentino resta l’unica presenza italiana.

Un dettaglio che dettaglio non è. “È un riconoscimento che pesa, anche per come arriva: da uno sguardo esterno”, hanno osservato negli anni diversi commentatori del settore, leggendo quel piazzamento come una conferma della forza internazionale dell’opera.

Jep Gambardella, Roma decadente e i premi che hanno convinto il mondo

Uscito nel 2013, La grande bellezza segue Jep Gambardella, giornalista mondano e scrittore mai davvero in pace con il proprio talento. Lo interpreta un Toni Servillo asciutto, ironico, spesso fermo davanti al rumore che gli gira intorno. Il film passa tra terrazze romane, palazzi storici, feste notturne, cardinali, nobiltà stanca e artisti in cerca di attenzione. Tutto filtra dallo sguardo di Jep.

Disincantato, a tratti tagliente. La Roma decadente raccontata da Sorrentino non fa solo da sfondo: è un personaggio vero e proprio. Bella, consumata, monumentale, piena di vuoti.

Quel racconto ha convinto l’Academy, che nel 2014 gli ha assegnato l’Oscar come miglior film straniero, categoria oggi chiamata miglior film internazionale. Sono arrivati anche il Golden Globe e il BAFTA, sempre nella stessa categoria. Premi che, almeno per una stagione, hanno riportato il cinema italiano al centro della scena mondiale.

Il confronto con il New York Times e il posto stretto dell’Italia nelle classifiche mondiali

Il piazzamento della Grande bellezza nella classifica BBC dice anche altro: il cinema italiano contemporaneo fatica a trovare spazio nelle grandi graduatorie internazionali. Il confronto con la lista pubblicata dal New York Times nel 2025 va nella stessa direzione, anche se con un titolo diverso. In quel caso, tra i cento migliori film del XXI secolo, il film italiano più in vista è Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, arrivato al 37° posto.

Ambientato nell’estate del 1983 in Lombardia, con Timothée Chalamet e Armie Hammer, il film ha avuto un forte percorso internazionale e diverse candidature agli Oscar. Due classifiche, due metodi, due risultati.

Ma il quadro cambia poco: pochi titoli italiani riescono a entrare con continuità nel canone globale recente, anche quando raccolgono premi, distribuzione e attenzione critica. Per questo il 64° posto assegnato dalla BBC a Sorrentino non è solo una curiosità da cinefili. È anche una misura concreta di quanto sia difficile restare visibili nel cinema mondiale dopo il successo di una stagione.