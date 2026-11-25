Quattro serie TV per chi ha amato La Casa di Carta: Lupin, Leverage, Hustle e Kaleidoscope, tra travestimenti, squadre di specialisti e rapine raccontate fuori ordine.

Se hai amato La Casa di Carta non puoi perderti queste 4 serie TV: sono anche meglio

Da Lupin a Kaleidoscope, quattro serie TV riprendono il gusto per i colpi imprevedibili della Casa di Carta e lo sviluppano con personaggi e formule diverse.

In Lupin contano i travestimenti e una vendetta personale. Leverage e Hustle fanno della squadra il motore di ogni raggiro, mentre Kaleidoscope mette in discussione perfino l’ordine degli episodi. Quale potrebbe piacerti di più dipende da cosa ti teneva davanti allo schermo nella serie spagnola: il carisma di chi guida il colpo, l’intesa fra complici o la voglia di ricomporre gli indizi.

Lupin, il colpo più riuscito è farsi sottovalutare

Omar Sy interpreta Assane Diop, un ladro gentiluomo che si ispira alle avventure di Arsène Lupin. Il suo interesse per un prezioso collier nasce da una vicenda familiare: suo padre era stato accusato di averlo rubato. Da quella ferita prende forma la ricerca della verità. Assane si muove in un mondo in cui il travestimento funziona anche perché chi incontra tende a vedere il ruolo che si aspetta di trovare.

Se nella Casa di Carta ti divertivano i momenti in cui il Professore sembrava prevedere la reazione altrui, qui ritrovi un piacere simile su scala più intima. La serie francese fa leva sul carisma di Assane e sul peso che le sue scelte hanno sulle persone a cui tiene. Il colpo acquista interesse perché mette in gioco la sua storia familiare, anche quando la scena ha la leggerezza di un trucco ben riuscito.

Scena illustrativa di una squadra riunita

Leverage e Hustle, due modi di giocare di squadra

In Leverage, l’ex investigatore assicurativo Nate Ford, interpretato da Timothy Hutton, guida un gruppo che usa le proprie abilità per aiutare persone danneggiate da avversari più potenti. Parker è la ladra, Hardison il tecnico, mentre Sophie ed Eliot portano competenze diverse. La serie funziona quando si vede come quelle specialità si incastrano, o quando qualcuno deve compensare l’errore di un compagno. È la scelta più vicina allo spirito di squadra della banda del Professore.

Hustle guarda soprattutto al piacere della truffa raccontata come un numero di prestigio. Il gruppo britannico guidato da Mickey Bricks, interpretato da Adrian Lester, punta su bersagli la cui avidità li rende vulnerabili. Poi la serie sposta l’attenzione dello spettatore, che può credere di aver già capito il gioco. Il suo gusto particolare sta nel cambio di prospettiva, quando un dettaglio apparentemente secondario rilegge ciò che si è appena visto.

Kaleidoscope, la rapina cambia con l’ordine degli episodi

In Kaleidoscope, Leo Pap, interpretato da Giancarlo Esposito, riunisce una squadra per rubare obbligazioni per sette miliardi di dollari. Il tratto distintivo è la struttura. I primi sette episodi, identificati da nomi di colori, possono presentarsi in ordini diversi. Netflix ha pensato l’episodio bianco come finale comune, quello in cui si vede il colpo. L’ordine cambia così il momento in cui scopri le motivazioni o le conseguenze delle scelte dei personaggi.

Se la tua parte preferita della Casa di Carta era immaginare il pezzo mancante del piano, partirei da qui. Se invece ti affezionavi soprattutto ai personaggi, sceglierei Lupin per seguire un protagonista o Leverage per ritrovare una squadra. Hustle resta la scelta per chi vuole lasciarsi ingannare per un episodio e, a rivelazione avvenuta, ripensare alla prima scena con il sorriso.