Dopo la tappa a Venezia 80 (Selezione Ufficiale), dal 14 febbraio 2024 nei cinema d’Italia con 01 Distribution Finalmente l’Alba, il nuovo film di Saverio Costanzo (L’amica geniale).

“Finalmente l’alba” è il viaggio lungo una notte di una ragazza (Rebecca Antonaci) che, nella Cinecittà degli anni 50, diventa la protagonista di ore per lei memorabili che da ragazza la trasformeranno in donna.

Il cast include anche Lily James, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher (nei panni di Alida Valli) e Willem Dafoe. Il cast è completato da Rachel Sennott. Anna Manuelli , Marco Gambino, Paul Boche, Benjamin Stender, Alexia Murray, Eric Alexander, Andrea Ottavi, Gabriele Falsetta, Fabiola Morabito, Enzo Casertano, Giuseppe Brunetti, Michele Melega, Carmen Pommella. Elena Stefanuto.

Finalmente l’alba – Video backstage ufficiale

Note di regia

Inizialmente volevo scrivere un film sull’omicidio della giovanissima Wilma Montesi, avvenuto nell’aprile del 1953 e che rappresentò per l’Italia il primo caso di assassinio mediatico. La stampa speculò sulla vicenda, che coinvolgeva personalità della politica e dello spettacolo, e nel pubblico nacque un’ossessione che presto diventò indifferenza. Dalle cronache scomparve la vittima per fare posto alla passerella dei suoi possibili carnefici. Poi, come accade spesso scrivendo, l’idea iniziale è cambiata e piuttosto che far morire l’innocente ne ho cercato il riscatto. Mi piace infatti pensare che Finalmente l’alba sia un film sul riscatto dei semplici, degli ingenui, di chi è ancora capace di guardare il mondo con stupore. La protagonista Mimosa è un foglio bianco, su cui ognuno dei personaggi in cui s’imbatte scrive la sua storia, senza paura di essere giudicato. Mimosa è una ragazza semplice, una giovanissima comparsa di Cinecittà che nella Roma degli anni 50 accetta l’invito mondano di un gruppo di attori americani e con loro trascorre una notte infinta. Ne uscirà diversa, all’alba, scoprendo che il coraggio non serve a ripagare le aspettative degli altri, ma a scoprire chi siamo. [Saverio Costanzo]

Finalmente l’alba – Le clip ufficiali

Saverio Costanzo – Note biografiche

Saverio Costanzo nasce a Roma il 28 settembre 1975. Private è il suo primo lungometraggio. Il film ha vinto nel 2004 il Pardo d’Oro e il premio per il Miglior attore protagonista al Festival Internazionale di Locarno ed è stato venduto in più di 25 paesi.

Nell’estate del 2006 realizza il film In memoria di me, il suo secondo lungometraggio, girato sull’Isola San Giorgio Maggiore a Venezia. La pellicola è stata selezionata in concorso alla Berlinale nel 2007.

Il 2010 è l’anno del suo terzo lungometraggio, La solitudine dei numeri primi, tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Giordano, che ha venduto oltre due milioni di copie in Italia ed è stato tradotto in più di trenta lingue. Il film ha partecipato in concorso alla 67. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Nel 2014 dirige Hungry Hearts con protagonisti Alba Rohrwacher e Adam Driver. Il film è stato presentato in concorso alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia dove ha vinto due Coppe Volpi per le interpretazioni dei due protagonisti.

Il regista dirige poi per Sky Cinema l’adattamento italiano di In Treatment Stagione 1, 2 e 3, l’omonima serie HBO tratta dal format israeliano creato da Hagai Levi.

Nel 2018 e nel 2020 ha scritto e diretto la prima e seconda stagione della serie Rai-HBO L’amica geniale, tratta dalla tetralogia di Elena Ferrante, firmando la sceneggiatura anche della terza e quarta stagione della serie.