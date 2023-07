Finchè notte non ci separi: via alle riprese del film con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano

Pilar Fogliati, dopo l’exploit del suo primo film da protagonista e regista (Romantiche), che le è valso il Nastro d’Argento e due Globi d’Oro, e Filippo Scicchitano, attore rivelazione di Scialla! (Francesco Bruni, 2011) e al cinema dal 19 luglio con Cattiva Coscienza, danno vita ad una brillante commedia dolce amara, Finché notte non ci separi.

Una prima notte di nozze che si tramuterà in un viaggio notturno capace di far riflettere – tra una risata e l’altra – sul matrimonio, i suoi compromessi e sull’eterno mistero dell’amore. Una notte ricca di incontri e di sorprese per le strade di una Roma segreta e affascinante.

Il cast è completato da con Valerio Bilello, Claudio Colica, Neva Leoni, Grazia Schiavo, Armando De Razza e con la partecipazione di Francesco Pannofino, Lucia Ocone, Giorgio Tirabassi.

Alla regia Riccardo Antonaroli, che torna dietro la macchina da presa dopo il fortunato film d’esordio La Svolta (2022) riabbracciando quella commedia che gli valse il Nastro d’Argento con il cortometraggio Cani di razza (2017).

“Finché notte non ci separi”, prodotto da Rodeo Drive e Life Cinema, è tratto dalla commedia israeliana Honeymood di Talya Lavie, presentato al BFI London Film Festival, al Tribeca Film Festival e in concorso alla 67esima edizione del Taormina Film Fest.

Le riprese del film si svolgeranno a Roma e dureranno fino alla prima settimana di agosto, per una durata complessiva di 6 settimane.

Pilar Fogliati – Note biografiche

Pilar Fogliati, classe 1992, si diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Esordisce sul grande schermo nel 2016 come protagonista del film di Fausto Brizzi, Forever Young.

È approdata in televisione partecipando a diverse produzioni Rai di successo come Che Dio ci aiuti e Non dirlo al mio capo, raggiungendo il successo come protagonista della quarta e quinta stagione di Un passo dal cielo, in cui interpreta Emma Giorgi.

Nel 2015, su Canale 5, ha interpretato Betta nella miniserie tv Il Bosco mentre, l’anno successivo, l’abbiamo vista in Fuoco amico TF45 – Eroe per amore nel ruolo di Giulia De Santis.

Ha recitato la parte della milanese Samira affianco a Ludovica Comello in Extravergine, pink comedy di Fox Life. Ha condotto, nel 2019, insieme ad Achille Lauro, Extra Factor, e, a febbraio 2020, è stata la protagonista femminile della commedia romantica Mai scherzare con le stelle in onda su Rai 1.

Nel 2021 è stata la protagonista del podcast fictional comico prodotto da Virginia Valsecchi, Sbagliata. È stata protagonista della fiction Rai diretta da Riccardo Donna, Cuori. Una serie tv ambientata alla fine degli anni ‘60, nel reparto di cardiochirurgia delle Molinette di Torino, ai tempi del primo trapianto cardiaco.

Nella primavera del 2022 è stata al cinema con il nuovo film di Riccardo Milani, Corro da te, affianco a Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. A dicembre 2022 ha debuttato come protagonista su Netflix nella serie prodotta da Lux Vide e diretta da Davide Mardegan e Clemente De Muro, Odio Il Natale. Nel 2023 ha debuttato alla regia con Romantiche, commedia che la vede anche protagonista in quattro diversi ruoli.