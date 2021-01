Guy Ritchie sta proseguendo in Turchia le riprese dello spy-thriller Five Eyes. Il regista ha utilizzato Twitter per condividere un video dal set fornendo ai fan un primo sguardo al cast, con immagini di Jason Statham, Aubrey Plaza, Bugzy Malone e Cary Elwes.

Seconda settimana. Turchia. Alcuni vecchi amici e altri nuovi sul set. #UntitledGuyRitchieFilm @TheBugzyMalone @[email protected]_Elwes

Nel film Statham interpreta Orson Fortune, un agente dell’MI6 incaricato da un’organizzazione di intelligence internazionale denominata “Five Eyes” di rintracciare e fermare la vendita di una nuova tecnologia di armi letali che minaccia di sconvolgere l’ordine mondiale. Costretto suo malgrado a far coppia con l’esperta di tecnologia della CIA Sarah Fidel, Fortune parte per una missione intorno al mondo in cui dovrà usare tutto il suo fascino, ingegno e furtività per rintracciare e infiltrarsi nel mondo del mediatore di armi miliardario Greg Simmonds.

Il cast di “Five Eyes” è completato da Josh Hartnett (30 giorni di buio), Aubrey Plaza (Ingrid Goes West), Cary Elwes (La storia fantastica) e il rapper britannico Bugzy Malone, con l’aggiunta di Hugh Grant in trattative per un ruolo.

Guy Ritchie è regista e produttore di “Five Eyes” e ha messo anche mano a precedenti bozze della sceneggiatura scritte da Ivan Atkinson e Marn Davies, già sceneggiatori del crime The Gentlemen di Ritchie e di Wrath of Man (precedentemente noto come “Cash Truck”), altro film che vede riuniti Ritchie e Statham; si tratta di un thriller d’azione in arrivo nel 2021, remake di un film francese, che vede Statham nei panni di H, un personaggio freddo e misterioso che lavora per una società di trasporto valori responsabile del trasferimento settimanale di centinaia di milioni di dollari in quel di Los Angeles. Ritchie e Statham hanno collaborato anche in Lock & Stock – Pazzi scatenati, Snatch – Lo strappo e Revolver.

“Five Eyes” sarà prodotto da Ivan Atkinson e da Bill Block per Miramax, lo studio che sta finanziano integralmente il progetto.

Fonte: Twitter