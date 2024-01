Five Nights at Freddy’s 2: Josh Hutcherson conferma sequel ufficialmente in sviluppo

Five Nights at Freddy’s 2 si farà, a confermarlo il suo protagonista l’attore Josh Hutcherson che in una recente intervista ha confermato che Blumhouse sta sviluppando un sequel per il riuscito adattamento cinematografico di uno dei più popolari videogiochi horror di sempre.

Five Nights at Freddy’s ci ha messo oltre un decennio per approdare sul grande schermo, ma visto il successo del film che ha incassato 295 milioni di dollari nel mondo da un budget di 20 milioni, Blumhouse ha messo un sequel in lavorazione in tem,pi strettissimi, così stretti che lo studio spera di girarlo entro la fine dell’anno per un’uscita ad Halloween 2024.

Josh Hutcherson conferma Blumhouse al lavoro su Five Nights at Freddy’s 2

Hutcherson ha recentemente condiviso un aggiornamento su “Five Nights at Freddy’s 2”:

So che in questo momento stanno definendo la storia e vogliono iniziare il prima possibile. Ovviamente, i fan sono fantastici e accaniti. Per me farne parte è stato fantastico e fenomenale…Speravamo che il pubblico lo accogliesse bene. Ma non penso che qualcuno, anche dalla nostra parte, si aspettasse davvero un tale riscontro. Muoio dalla voglia di tornare sul set. Emma Tammi, la nostra regista, è stata fantastica ed è stato un mondo davvero divertente in cui recitare. Sono entusiasta di vedere cosa faranno con il prossimo.

Lo sviluppo dell’adattamento cinematografico di “Five Nights at Freddy’s” è iniziato nell’aprile 2015 sotto la direzione della Warner Bros. Pictures. Roy Lee, David Katzenberg e Seth Grahame-Smith (Dark Shadows) avrebbero dovuto produrlo, con Gil Kenan (Ghostbusters: Minaccia glaciale) annunciato come regista e co-autore della sceneggiatura. Dopo numerosi ritardi nella produzione, Kenan si è dimesso dal progetto e l’ulteriore sviluppo del film è stato trasferito dalla Warner Bros. alla Blumhouse Productions di Jason Blum. Chris Columbus (Pixels) è stato assunto per dirigere e come co-autore della sceneggiatura, lasciando infine il progetto e sostituito da Emma Tammi nell’ottobre 2022.

“Five Nights at Freddy’s” è stato distribuito negli Stati Uniti sia in streaming su Peacock che nelle sale con Universal Pictures. Il film nonostante l’impegno profuso nel rendere il film un thriller sovrannaturale per tutti, no ha avuto una buona acccoglienza dalla critica, mentre i fan lo hanno trasformato in un successo globale, rendendolo il film di Blumhouse con il maggior incasso mondiale, arrivando a scalzare lo Split di M. Night Shyamalan.

Vedremo Josh Hutcherson prossimamente al fianco di di Jason Stathma nel thriller d’azione The Beekeeper, nei cinema italiani dl’11 gennaio..

Fonte: Variety