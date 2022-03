Florence Pugh e Julia Garner in lizza per il ruolo di protagonista nel biopic su Madonna

Film Weird: The Al Yankovic Story - nuova foto di Evan Rachel Wood come Madonna nel biopic con Daniel Radcliffe

Florence Pugh (Black Widow, Midsommar, Hawkeye) e Julia Garner (Ozark, Noi siamo infinito, The Last Exorcism) sono ufficialmente in pole position nella short list che include le attrici in lizza per il ruolo di Madonna in un nuovo film biografico sulla “Regina del Pop” attualmente in fase di sviluppo per Universal con la stessa Madonna alla regia.

Il sito The Hollywood Reporter riporta anche altri nomi inclusi in questa lista di potenziali protagoniste che includono Alexa Demie (Euphoria, Waves – Le onde della vita), l’australiana Odessa Young (The Stand, Arrivederci professore) e la scozzese Emma Laird (Mayor of Kingstown ). Secondo quanto riferito la short list include anche un paio di cantanti professioniste, la cantautrice di origine albanese Bebe Rexha, la cui esperienza come attrice include un ruolo di doppiatrice in Pupazzi alla riscossa e un ruolo recitato nella commedia Queenpins: Le regine dei coupon e Sky Ferreira che ha recitato in Baby Driver – Il genio della fuga, Lords of Chaos e American Woman.

Pare che il processo di audizione per queste attrici sia “estenuante”, si è arrivati a 11 ore al giorno di sessioni di coreografia con il coreografo di Madonna e la stessa Madonna, oltre ad audizioni di canto. Il ruolo richiede un mix di talenti non semplice da condensare in una sola persona che dovrà essere materialmente in grado di fare tutto.

Questo nuovo film arriva dopo Blonde Ambition, la sceneggiatura di Elyse Hollander acquisita da Universal e poi cassata dalla stessa Madonna; la cantante, regista e attrice pensa che solo lei sia in grado di raccontare la sua vita e lo studio sembra appoggiarla al cento per cento dopo aver accantonato definitivamente il progetto “Blonde Ambition”. Diablo Cody (Juno) stava originariamente scrivendo la sceneggiatura, ma è stata sostituita da Erin Cressida Wilson (La ragazza del treno). Secondo quanto riferito, il film si conclude con il tour Blonde Ambition del cantante del 1990, ma questo potrebbe cambiare poiché la sceneggiatura è ancora in fase di sviluppo.

Universal spera che un film su Madonna possa bissare successi recenti come Bohemian Rhapsody e Rocketman. Madonna produrrà il biopic insieme ad Amy Pascal, produttrice del dramma The Post, dei nuovi film di Spider-Man e degli spin-off di Venom. Pascal produrrà tramite la sua società di produzione Pascal Pictures con Sara Zambreno e Guy Oseary che saranno i produttori esecutivi. I dirigenti della Universal Erik Baiers e Lexi Barta supervisioneranno il progetto per conto dello studio.

Madonna ha spiegato perché ha voluto dirigere di persona u film che racconta la sua vita e carriera:

Voglio trasmettere l’incredibile viaggio che la vita mi ha posto davanti come artista, musicista, ballerina – un essere umano che cerca di farsi strada in questo mondo. Il fulcro di questo film sarà sempre la musica. La musica mi ha fatto andare avanti e l’arte mi ha tenuto in vita. Ci sono così tante storie non raccontate e stimolanti, e chi meglio di me può raccontarle? È essenziale condividere la corsa sulle montagne russe della mia vita con la mia voce e la mia visione.

“Madonna è l’ultima icona, filantropa, artista e ribelle. Con il suo dono singolare di creare arte tanto accessibile quanto oltre i confini, ha plasmato la nostra cultura in un modo che pochissimi altri hanno saputo fare”, ha detto Donna Langley di Universal. “È un incredibile onore per tutti alla Universal lavorare al fianco di lei, Diablo e Amy per portare per la prima volta al pubblico e ai fan devoti di tutto il mondo la sua storia non edulcorata”.

“Questo film è un vero lavoro d’amore per me”, ha aggiunto Pascal. “Conosco Madonna da quando abbiamo realizzato insieme “Ragazze Vincenti”, e non riesco a immaginare niente di più emozionante che collaborare con lei per portare la sua vera storia di vita sul grande schermo con Donna e i nostri partner alla Universal.”

Madonna ha diversi crediti cinematografici come attrice, mentre come sceneggiatrice ha scritto la commedia Sacro e Profano e il dramma biografico W.E. – Edward e Wallis, entrambe pellicole dirette dall’icona pop.