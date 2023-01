The Boogeyman di Stephen King ha una data di uscita, Universal abbandona il biopic su Madonna con Julia Garner

Il film biografico su Madonna in sviluppo alla Universal Pictures è stato cancellato. Il progetto aveva già una protagonista, l’attrice Julia Garner nota per il ruolo di Ruth Langmore nella serie tv Ozark, che le è valso tre Emmy e un Golden Globe come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. Garner era stata designata al ruolo di protagonista battendo una folta schiera di avversarie, tra cui diverse cantanti professioniste e la collega Florence Pugh (Midsommar – Il villaggio dei dannati, Don’t Worry Darling), la Yelena Belova del film Black Widow e della miniserie tv Hawkeye di Disney+.

La notizia arriva dopo l’annuncio che Madonna intraprenderà un tour mondiale di 35 città, denominato The Celebration Tour, che prenderà il via il 15 luglio. Madonna stessa era stata designata alla regia del suo biopic, dopo che la cantante aveva bocciato Blonde Ambition, una precedente sceneggiatura di Elyse Hollander acquisita da Universal. Madonna si è detta l’unica in grado di raccontare la sua vita, e lo studio sembrava appoggiarla al cento per cento, ma ora questo grande tour pare abbia avuto la priorità. Madonna aveva anche collaborato alla stesura di un paio di prime bozze delle sceneggiatura, inizialmente con il premio Oscar Diablo Cody (Juno) e successivamente con Erin Cressida Wilson (La ragazza del treno).

Il film avrebbe seguito i primi giorni dell’artista, la creazione della sua immagine provocatoria, la sua reinvenzione perpetua e sarebbe culminato nel celeberrimo tour “Blonde Ambition del 1990″ . Parlando del film, Madonna ha detto che sperava di “ trasmettere l’incredibile viaggio che la vita mi ha posto davanti come artista, musicista, ballerina – un essere umano che cerca di farsi strada in questo mondo. Il fulcro di questo film sarà sempre la musica. La musica mi ha fatto andare avanti e l’arte mi ha tenuto in vita. Ci sono così tante storie non raccontate e stimolanti, e chi meglio di me può raccontarle? È essenziale condividere la corsa sulle montagne russe della mia vita con la mia voce e la mia visione.”

Madonna darà il via al suo nuovo tour dalla Rogers Arena di Vancouver con successive tappe a Detroit, Chicago, New York, Miami, Los Angeles, Boston, Cleveland, Denver e altre città nordamericane, seguite da una tappa in Europa in 11 città che inizierà il 14 ottobre.

Fonte: Deadline

L’adattamento cinematografico del racconto The Boogeyman di Stephen King in lavorazione da diversi anni, è entrato nella fase di produzione un anno fa ed era nato come progetto streaming in uscita sul canale Hulu. Ora apprendiamo dal sito Deadline che il film horror diretto da Rob Savage (Host) approderà invece nei cinema il 2 giugno 2023 grazie ad una proiezione che ha entusiasmato i dirigenti dello studio. Puntando al risultato dell’horror Smile della Paramount, diventato un successo a sorpresa al box office con incassi che hanno superato i 200 milioni nel mondo, “The Boogeyman” ha seguito il medesimo iter dell’Evil Dead Rise (La casa – Il risveglio del male) di Sam Raimi, che a seguito di una proiezione di prova galvanizzante è passato da un’uscita in streaming ad essere distribuito nelle sale il 20 aprile.

“The Boogeyman” è interpretato da Chris Messina (Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), Sophie Thatcher (The Book of Boba Fett), Vivien Lyra Blair (Bird Box), Marin Ireland (The Umbrella Academy), Madison Hu (Voyagers) e David Dastmalchian, meglio noto come Abner Krill / Polka-Dot Man del The Suicide Squad – Missione suicida di James Gunn. Il racconto “The Boogeyman” è stato originariamente pubblicato sulla rivista Cavalier nel 1973, poi nel 1978 nella prima raccolta di King intitolata “A volte ritornano” (Night Shift) con il titolo “Babau” nell’edizione italiana. “The Boogeyman” è stato già adattato in un film da Jeff C. Schiro nel 1982 e rappresentato all’Edinburgh Festival Fringe come uno spettacolo teatrale diretto dall’attore televisivo David Oakes. Nel 2010 il regista irlandese Gerard Lough lo ha adattato in un corto di 27 minuti.

Lo sviluppo del film è stato annunciato nel 2018 con gli sceneggiatori Scott Beck (A Quiet Place – Un posto tranquillo) e Bryan Woods (65). Nel settembre 2019, Beck e Woods hanno rivelato che stavano ancora lavorando al progetto alla 20th Century Fox nonostante il suo acquisto da parte della Disney e il cambio di nome in 20th Century Studios. La bozza più recente è stata scritta da Akela Cooper (Malignant) e Mark Heyman (Il cigno nero). “The Boogeyman” è prodotto da Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen di 21 Laps, con Scott Beck e Bryan Woods (“A Quiet Place”) ed Emily Morris come produttori esecutivi.

