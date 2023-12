Foglie al vento: le clip italiane e dove vedere il film di Kaurismaki premiato a Cannes (Al cinema dal 21 dicembre)

Dopo il Premio della Giuria a Cannes 2023 e le due candidature ai Golden Globe 2024 (miglior attrice in un film commedia o musicale ad Alma Pöysti e miglior film straniero) arriva nei cinema italiani dal 21 dicembre con Lucky Red Foglie al vento, il nuovo film del regista finlandese Aki Kaurismäki.

La trama ufficiale: Due persone sole (Alma Pöysti e Jussi Vatanen) si incontrano per caso una notte a Helsinki. È l’ultima occasione per trovare il primo, unico e definitivo amore della loro vita. Il percorso è però intralciato dall’alcolismo di lui, dai numeri di telefono persi, dal non conoscere nomi o indirizzi reciproci e dalla tendenza generale della vita a porre ostacoli a chi cerca la propria felicità.