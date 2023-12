Annunciate le nomination ai Golden Globe 2024, per il cinema guida il blockbuster Barbie con nove nomination, seguono Oppenheimer, Killers of the Flower Moon e Povere creature!

Le nomination ai Golden Globe 2024 per il cinema sono state annunciate, il blockbuster Barbie guida la classifica con nove nomination nella categoria cinema, seguita da otto per Oppenheimer e sette a parimerito Killers of the Flower Moon di Scorsese e Povere creature! di Yorgos Lanthimos.

Per il Miglior film in lingua straniera Io Capitano di Matteo Garrone se la dovrà vedere con l’acclamato e pluripremiato dramma legale francese Anatomia di una caduta recente trionfatore agli European Film Awards.

Netflix e Warner Bros. dominano le candidiature con il primo che ha ottenuto 13 nomination per il cinema e 15 per la tv e Warner (tramite HBO e Max) ne ha registrati17 per la tv e 12 per il cinema.

Le nomination per il cinema hanno incluso anche una nuova categoria per i film evento e le loro performance al box-office. Per rientrare nella categoria i film dovranno avere “un incasso al botteghino totale/lordo di 150 milioni di dollari, di cui 100 milioni di dollari provenienti dal botteghino nazionale degli Stati Uniti, e/ o ottenere un numero adeguato di spettatori nello streaming digitale riconosciuti da fonti attendibili del settore”.

Di seguito è possibile visualizzare l’elenco completo dei candidati per il cinema ai Golden Globe 2024.

MIGLIOR FILM DRAMMATICO

“Oppenheimer”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Past Lives”

“The Zone of Interest”

“Anatomia di una caduta”

MIGLIOR FILM O COMMEDIA MUSICALE

“Barbie”

“Povere creature!”

“American Fiction”

“The Holdovers”

“May December”

“Air”

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“Il ragazo e l’airone”

“Elemental”

“Super Mario Bros. – Il Film”

“Wish”

“Suzume”

MIGLIOR PERFORMANCE AL BOX-OFFICE

“Barbie”

“Oppenheimer”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

“Guardiani della Galassia Vol. 3”

“Super mario Bors. – Il Film”

“John Wick: Chapter 4”

“Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1”

“Taylor Swift: The Eras Tour”

MIGLIOR FILM IN LINGUA STRANIERA

“Anatomia di una caduta” (Francia)

“The Zone of Interest” (Regno Unito)

“Society of the Snow” (Spagna)

“Fallen Leaves” (Finlandia)

“Past Lives” (Stati Uniti)

“Io capitano” (Italia)

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO

Bradley Cooper, “Maestro”

Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Leonardo DiCaprio, “Killers of the Flower Moon”

Colman Domingo, “Rustin”

Andrew Scott, “All of Us Strangers”

Barry Keoghan, “Saltburn”

MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO

Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”

Carey Mulligan, “Maestro”

Sandra Hüller, “Anatomia di una caduta”

Annette Bening, “Nyad”

Greta Lee, “Past Lives”

Cailee Spaeny, “Priscilla”

MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE



Emma Stone, “Povere creature!”

Margot Robbie, “Barbie”

Natalie Portman, “May December”

Fantasia Barrino, “The Color Purple”

Alma Pöysti, “Fallen Leaves”

Jennifer Lawrence, “Fidanzata in affitto”

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE

Jeffrey Wright, “American Fiction”

Paul Giamatti, “The Holdovers – Lezioni di vita”

Matt Damon, “Air”

Joaquin Phoenix, “Beau ha paura”

Timothée Chalamet, “Wonka”

Nicolas Cage, “Dream Scenario”

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA



Emily Blunt, “Oppenheimer”

Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers – Lezioni di vita”

Danielle Brooks, “The Color Purple”

Julianne Moore, “May December”

Jodie Foster, “Nyad – Oltre l’oceano”

Rosamund Pike, “Saltburn”

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA



Ryan Gosling, “Barbie”

Robert DeNiro, “Killers of the Flower Moon”

Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

Charles Melton, “May December”

William Dafoe, “Poor Things”

Mark Ruffalo, “Poor Things”

MIGLIOR REGISTA

Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”

Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Greta Gerwig, “Barbie”

Yorgos Lanthimos, “Povere creature!”

Bradley Cooper, “Maestro”

Celine Song, “Past Lives”

MIGLIORE SCENEGGIATURA



Greta Gerwig and Noah Baumbach, “Barbie”

Tony McNamara, “Povere creature!”

Celine Song, “Past Lives”

Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Eric Roth and Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”

Justine Triet and Arthur Harari, “Anatomia di una caduta”

MIGLIORE COLONNA SONORA



Ludwig Göransson, “Oppenheimer”

Robbie Robertson, “Killers of the Flower Moon”

Mica Levi, “The Zone of Interest”

Daniel Pemberton, “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Jerskin Fendrix, “Povere creature!”

Joe Hisaishi, “Il ragazzo e l’airone”

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

“What Was I Made For?” – Billie Eilish and Finneas O’Connell (from “Barbie”)

“Dance the Night” by Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson and Andrew Wyatt (from “Barbie”)

“Addicted to Romance” by Bruce Springsteen (from “She Came to Me”)

“Road to Freedom” by Lenny Kravitz (from “Rustin”)

“Peaches” by Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond and John Spiker (from “Super Mario Bros. – Il Film”)

“I’m Just Ken” by Andrew Wyatt and Mark Ronson (from “Barbie”)