Foglie al vento: la colonna sonora del film di Aki Kaurismaki (Al cinema)

Presentato in concorso al Festival di Cannes, dove ha vinto il Premio della Giuria, ha debuttato nei cinema italiani con Lucky Red Foglie al vento (Fallen Leaves), il nuovo film del regista finlandese Aki Kaurismäki.

Anche se finora mi sono fatto una reputazione discutibile girando soprattutto film violenti e irrilevanti, ho finalmente deciso, tormentato da tutte le guerre insensate, inutili e criminali, di scrivere una storia sui temi attraverso i quali l’umanità potrebbe avere un futuro: l’anelito all’amore, alla solidarietà, alla speranza e al rispetto per gli altri, la natura e tutto ciò che è vivo o morto. A condizione che il soggetto lo meriti. In questo film faccio disinvoltamente un piccolo plauso ai miei dei, Bresson, Ozu e Chaplin, ma sono comunque l’unico responsabile di questo catastrofico fallimento! – Aki Kaurismäki

Foglie al vento – La colonna sonora del film

A seguire vi proponiamo la colonna sonora del film composta da brani di artisti vari. In primis il duo musicale finlandese disco d’oro Maustetytöt e poi nomi noti in patria come Olavi Virta, acclamato ai suoi tempi come il “Re” del tango finlandese; il rocker finlandese Rauli Somerjoki e la band Sqürl con il brano “The Dead Don’t Die” scritto da Jim Jarmusch & Carter Logan e incluso nella colonna sonora della zombie-comedy I morti non muoiono di Jim Jarmush. Gli Sqürl nascono a New York da un’idea di Jarmusch e Logan. Era il 2009, anno in cui iniziava la carriera discografica del regista americano che – a volte con gli Sqürl, a volte in collaborazione con Jozef Van Wissem – ha registrato una serie di soundtrack “costruite su chitarre psichedeliche distorte, loop, feedback e dark-folk destrutturato”.

“Syntynyt suruun ja puettu pettymyksin” del duo finlandese Maustetytöt

Il duo musicale finlandese Maustetytöt, composto dalle sorelle Anna Karjalainen (chitarra) e Kaisa Karjalainen (tastiere), è un gruppo post-rock über indie attivo in Finlandia dal 2017 con tre album pubblicati: “Kaikki tiet vievät Peltolaan” (2019), “Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä” (2021) e “Maailman onnellisin kansa” (2023).

Tutti gli album del duo sono entrati nella classifica dei più venduti, hanno ottenuto il disco d’oro e nel 2020 hanno vinto agli Emmy Awards il premio per il Gruppo dell’anno e quello per il Miglior artista rock. Sono una delle band più popolari e seguite in Finlandia.

Il due appare in “Foglie al vento”, con un’esibizione live del brano “Syntynyt suruun ja puettu pettymyksin” (traduzione letterale “nata nel dolore e vestita di delusione”), in una scena in perfetto stile Kaursimaki, poeticamente rock, in cui il commento musicale del duo porta dentro il cuore della storia.

Le altre canzoni del film…

Takedan kehtolaulu (Traditional) – Toshitake Shinohara

Get On – Hurriganes & Toni Buckman

Syyspihlajan alla – Janne Hyytiäinen

Serenade – Mika Nikander

Mambo Italiano – Olavi Virta

Arrabal amargo – Carlos Gardel

Sinfonia n.6 (Pyotr Ilyich Tchaikovsky) eseguita da Yevgeni Mravinsky & Leningrad Philharmonic Orchestra

The Dead Don’t Die – Sqürl

Etkö uskalla mua rakastaa – Helena Siltanen

Aamuöiseen sateeseen (Early Mornin’ Rain) – Rauli Somerjoki

Kylmä rakkaus – Olavi Virta

Arpiset haavat – Rauli Somerjoki

Kuolleet Lehdet (Les Feuilles Mortes) – Olavi Virta