Forrest Gump, le 5 curiosità che (di sicuro) non conosci sul film con Tom Hanks

Ci sono film che riescono a toccare le corde del nostro animo e a restare indimenticati, per sempre. Forrest Gump, film iconico del 1994, diretto da Robert Zemeckis, è un cult che è valso a Tom Hanks il Premio Oscar come miglior attore protagonista nel 1995, per la seconda volta, dopo averlo già ottenuto con Philadelphia, l’anno precedente.

Ma di statuette, questa commovente pellicola ne ha portate a casa ben sei, con 13 nomination agli Oscar. Un successo incredibile che ancora oggi è bello rivedere, perché ricco di insegnamenti da tenere sempre a mente. «La vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita», diceva Forrest in una delle scene iniziali del film.

Ed è una metafora che ancora oggi suona azzeccata, in quanto vera e specchio di come la nostra esistenza sia imprevedibile. Forrest Gump è la storia di un uomo nato con difficoltà a livello cognitivo che durante un viaggio incredibile, guidato dall’amore, dall’entusiasmo e da un’ inarrestabile positività, riesce a realizzare innumerevoli e grandiose imprese.

Riuscirà infatti a convertirsi in un eroe di guerra, milionario e campione di football e col suo cuore generoso, sarà anche un grande benefattore. Gump riuscirà a incontrare personalità importanti come J.F. Kennedy, Richard Nixon, Elvis Presley, John Lennon.

Ma forse, ci sono ancora delle curiosità che non conosci su questa splendida opera cinematografica.

Dalla panchina alla corsa di Forrest, 5 curiosità che non sai sul film

Forse non tutti lo sanno, ma la panchina su cui Forrest siede durante la messa in onda del film, e da cui racconta l’incredibile storia della sua vita, era in fibra di vetro ed era sita a Chippewa Square, a Savannah, in Georgia.

Tuttavia, per impedire che qualcuno decidesse di rubarla oppure creare una serie di danni, è stata trasferita in un altro luogo di Savannah. Attualmente, è possibile ammirarla al Museo di Storia della suddetta città in Georgia.

Chi ha visto il film sa benissimo che una scena cult dell’opera è proprio Forrest che corre attraversando gli Stati Uniti, impiegando oltre tre anni. A ispirare questa scena è stato un fatto realmente occorso, ossia la corsa di Louis Michael Figueroa dal New Jersey a San Francisco, per supportare l’American Cancer Society. Questo evento si verificò 43 anni fa, quando Figueroa aveva solo 16 anni.

Un’altra curiosità è che Tom Hanks, diversamente da Forrest, non sarebbe affatto un amante del jogging.

Altra curiosità è che per costruire il personaggio interpretato da Hanks, non si sarebbe cercata ispirazione in una persona in particolare, ma in più soggetti. Tra questi, anche un amico di Winston Groom, autore del libro da cui è tratto il film.

Un dettaglio curioso è anche che la Bubba Gump Shrimp Company Restaurant and Market esiste anche nel mondo reale, ed è un franchising che si occupa di ristorazione di pesce.