Stasera in tv: “Fortress: La fortezza” con Bruce Willis su Italia 1

Fortress, su Italia 1 il cyberthriller d’azione che vede protagonista Bruce Willis diretto dal regista James Cullen Bressack (Beyond the Law – L’infiltrato) e affiancato dal Jesse Metcalfe (Escape Plan 2), Chad Michael Murray (One Tree Hill) e Shannen Doherty (Streghe).

Fortress – Cast e personaggi

Jesse Metcalfe – Paul

Bruce Willis – Robert

Chad Michael Murray – Balzary

Kelly Greyson – Kate

Ser’Darius Blain – Ulysses

Katalina Viteri – Sophia

Shannen Doherty – Dobbs

Lauren McCord – Garner

Michael Sirow – Blain

Sean Kanan – Vlad

Daniel Salinas González – Viktor

Natalie Burn – Sandra

Luillo Ruiz – Jones

Trae Ireland – Jack

Canyon Prince – McNiell

Eric West – Matthews

Luis Da Silva Jr. – Axel

John D. Hickman – Drake

Leslee Emmett – Marcia

Kaleina Cordova – Ava

Fortress – Trama e trailer

In questo cyberthriller d’azione, Bruce Willis interpreta Robert, un agente della CIA in pensione che vive in una remota località segreta nel mezzo della natura selvaggia. Un giorno suo figlio che non vede da anni raggiunge la località per fargli visita, ma Balzary (Chad Michael Murray), nemico di lunga data di Robert lo ha seguito. Gli uomini della squadra d’assalto di Balzary prendono d’assalto il posto, costringendo padre e figlio a rifugiarsi in un bunker hi-tech. Ma le pareti d’acciaio e le armi di ultima generazione di cui è dotato il bunker basteranno a fermare la sete di vendetta di Balzary?

Curiosità sul film

Il regista James Cullen Bressack (Beyond the Law – L’infiltrato, Blood Lake – L’attacco delle lamprede killer) dirige “Fortress – La fortezza” da una sceneggiatura di Alan Horsnail da una storia di Emile Hirsch & Randall Emmett ((Fortress: Sniper’s Eye).

Il regista James Cullen Bressack appare nel film in un cameo: è l’autista del Balzary di Chad Michael Murray.

Le riprese sono iniziate il 3 maggio 2021 a Porto Rico. Il film è stato annunciato lo stesso giorno come prima parte di due film con Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray e Kelly Greyson.

Il secondo film, intitolato Fortress: Sniper’s Eye, è stato girato contemporaneamente al primo. La produzione si è conclusa il 3 novembre 2021. Il 15 maggio 2021, il regista James Cullen Bressack ha dichiarato che le riprese del primo film erano terminate.

Una delle guardie militari in uniforme indossa una toppa con la bandiera americana al contrario sul braccio sinistro. Il campo blu dovrebbe essere rivolto verso la parte anteriore.

Fortress – la colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Timothy Stuart Jones aka Tim Jones (Chuck, Human Target, Beast of Burden, Survive the Game, Hide and Seek, Backtrace, Office Uprising) con Miles Bergsma che ha fornito musiche addizionali.

aka (Chuck, Human Target, Beast of Burden, Survive the Game, Hide and Seek, Backtrace, Office Uprising) con che ha fornito musiche addizionali. La colonna sonora include i brani “Weirdo” di Lindsey Jenningz & Printz Board, “Hot For a Min” di Captain Qubz, “Zero Gravity” di Dono.

1. Opening (1:11)

2. Fortress (1:37)

3. Paul Michaels (1:56)

4. Let’s Move Out (1:46)

5. Selling Dad (4:37)

6. Through the Fence (5:07)

7. Photos (6:01)

8. After You (2:30)

9. Backstory (1:42)

10. Bazooka Trouble (1:41)

11. Balzari Makes Contact (3:59)

12. Virtual Treasure Chest (1:56)

13. Team Neutralized – Timothy Stuart Jones & Miles Bergsma (1:13)

14. That Kind of Day (2:03)

15. Be Strong (1:26)

16. What Were You Talking About (1:09)

17. Boss Fight (2:42)

18. You Guys Ok? (0:50)

19. Let Bruce Drive (1:54)

20. Lights Out! – Timothy Stuart Jones & Miles Bergsma (12:15)

La colonna sonora di “The Fortress – La fortezza” è disponibile su Amazon.