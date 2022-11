Fortuna Granda: trailer e anticipazioni del film documentario al cinema dal 24 novembre

Dal 24 novembre nei cinema d’Italia con Trent Film Fortuna Granda, film documentario di Alberto Gottardo & Francesca Sironi vincitore del Premio Solinas Miglior Documentario per il Cinema 2020.

Fortuna Granda – Trama e protagonisti

La trama ufficiale: Un mondo chiuso, circondato dall’acqua, dove tutti gli abitanti lavorano nella raccolta

delle vongole. È Goro, in fondo al Delta del Po. Qui vivono i protagonisti di “Fortuna granda”, un gruppo di adolescenti iscritti a un istituto professionale aperto per combattere la dispersione scolastica. I ragazzi si muovono cercando il proprio spazio dentro un destino che sembra già determinato. È con i loro occhi che il film guarda alla comunità degli adulti, ai padri che li aspettano in laguna, alla scuola che prova a trattenerli, a un futuro che pare lì da sempre.

Protagonisti: Alessandro, Gioele, Matteo e Samuel hanno 16 anni. Vanno in barca a pescare da quando ne hanno cinque. «Siamo nati in acqua», dicono in un dialogo del film. Eppure frequentano una scuola che prova a insegnare loro quello stesso mestiere, nel tentativo di tenerli sui banchi, di far loro frequentare gli studi almeno fino al diploma. «Considerate le alternative, perché non si sa mai», dicono i maestri. Ma il confronto non è semplice. Nel film i quattro amici percorrono traiettorie diverse, accomunate dalla consapevolezza del privilegio di un lavoro all’aperto, nella natura, in un territorio altrimenti difficile per i giovani. È nelle contraddizioni di questo desiderio che il film segue i ragazzi fino all’esame di fine anno, con tutti i significati che per ognuno di loro avrà.

Fortuna Granda – trailer e video

Scheda tecnica

Titolo: Fortuna granda

(titoli di lavorazione: Verso spiaggia, La roba)

Lingua: Goranto, Italiano

Durata in minuti: 73

Regia: Alberto Gottardo e Francesca Sironi

Produzione: Somewhere studio

Produttori: Alberto Gottardo e Francesca Sironi

Soggetto: Alberto Gottardo e Francesca Sironi

Sceneggiatura: Francesca Sironi con Alberto Gottardo

Fotografia: Alberto Gottardo con Marco Davolio

Montaggio: Alberto Gottardo e Francesca Sironi, con la supervisione di Emiliano Battista

Suono: Vacuum studio; Bruno Germano e Giorgio Ghisleni; fonici aggiuntivi Giampiero Musio e

Luca Discenza

Note di regia

“Fortuna granda” è nato nel 2017: ci trovavamo nel Delta del Po per un reportage sugli adolescenti della provincia di Ferrara quando siamo arrivati a Goro e abbiamo intravisto i confini di una comunità unica, chiusa sia geograficamente (ci arriva una sola strada), che economicamente (per via della ricchezza delle vongole, arrivata negli anni ‘80). Poco dopo abbiamo scoperto il record di dispersione scolastica del paese. Avanzando su queste domande abbiamo incontrato il corso avviato da Giovanni Lolli, e la classe Pesca dell’Istituto professionale. Alessandro, Gioele, Matteo e Samuel sono diventati subito i protagonisti del film, al primo incontro. Abbiamo iniziato le riprese con il solo desiderio di ascoltarli. Non ci interessava analizzare i ragazzi, studiarli. È piuttosto nell’adesione alla voce dei protagonisti, al loro punto di vista, che abbiamo voluto dare forma al film. Il Delta che abbiamo visto insieme a loro non è paesaggio: è abitudine, muro o gioco. Per questo non abbiamo cercato di estetizzare il contesto naturale. O la scuola, che è complessa, anti-retorica, non ha posizioni facili. Abbiamo lavorato così, costruendo spazi di fiducia, confrontandoci continuamente con l’esperienza, senza precostruzioni. Nel riflettere sulla rappresentazione, durante le riprese e il montaggio, ci sono stati però elementi che non abbiamo mai messo in discussione. Fra questi il dialetto: la possibilità di usare la lingua madre, il Goranto, è stata fin da subito centrale nel nostro rapporto. [Alberto Gottardo & Francesca Sironi]

Alberto Gottardo & Francesca Sironi – Note biografiche

Registi di documentari e autori di storie, Alberto Gottardo e Francesca Sironi lavorano come duo dall’estate del 2015. Seguono una ricerca comune sul presente, che unisce i loro percorsi: Alberto la fotografia – ha studiato alla City University di New York e al master in Fotografia della CFP Bauer di Milano, dove ora insegna; Francesca la scrittura – ha scritto dal 2012 al settimanale L’Espresso, occupandosi di inchieste e feature stories; nel 2020 ha scritto un saggio per ragazzi sulla violenza di genere. Il loro primo documentario è un film d’inchiesta sul riciclaggio di denaro nel mercato dell’arte: “Follow the paintings”. Presentato ai Dig Awards e trasmesso da Sky Atlantic, il film riceve ampia attenzione dalla stampa. Nel 2019 torna in tour, con dibattiti al Maxxi e alla Triennale. A luglio 2019 esce “Marghe e Giulia, crescere in diretta”. Il documentario viene selezionato a “Visioni Italiane” della Cineteca di Bologna, presentato al DOKLeipzig film market e mandato in onda su Sky Atlantic; è distribuito da DAFilms. All’inizio di aprile del 2020 decidono di portare un approccio d’autore nel primo ospedale che ha affrontato la pandemia in Europa. Il risultato è il corto documentario “Lodi primo soccorso”, andato in onda su BBC World, Sky Italia e l’Internazionale. Collaborano con”Iosonouncane” per le colonne sonore originali. Per “Iosonouncane” hanno realizzato nel 2021 “Caravan”, cortometraggio d’artista selezionato

in concorso al Lago Film Festival e distribuito da Nexo+.

Fortuna Granda – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del cantautore sardo Jacopo Incani noto con lo pseudonimo “Iosonouncane”. “Fortuna Granda” è una nuova collaborazione fra il duo di registi e “Iosonouncane”, che ha composto anche le colonne sonore di “Follow the paintings”, selezionato ai Dig Awards, distribuito da Sky Atlantic; “Marghe e Giulia, crescere in diretta”, in concorso a Visioni Italiane della Cineteca di Bologna nel 2020, distribuito da Sky e DAFilms; “Lodi primo soccorso”, per BBC World, Sky e l’Internazionale. Nel 2021 insieme hanno realizzato “Caravan”, cortometraggio di introduzione a IRA, selezionato al Lago Film Festival 2022 e distribuito da Nexo+.

Fortuna Granda – Foto e poster