Foto di famiglia: nuove clip in italiano, colonna sonora e dove guardare il film di Ryôta Nakano (Al cinema)

Dal 19 ottobre nei cinema italiani con Officine Ubu Foto di famiglia (The Asadas), la commedia giapponese diretta da Ryôta Nakano (Her Love Boils Bathwater), un’incredibile storia vera che ha commosso tutto il mondo ed entusiasmato più di un milione di spettatori in Giappone. Il film racconta l’emozionante storia vera del fotografo Masashi Asada che, grazie al potere della fotografia, ha riportato il sorriso sui volti di molte persone.

Tutto ha inizio in casa Asada, una famiglia unita dove tutti hanno un sogno nel cassetto: il padre avrebbe voluto fare il pompiere, il fratello maggiore il pilota di Formula 1 e la madre si è sempre immaginata come la moglie di un gangster della Yakuza. Masashi, dotato di una spiccata passione per la fotografia, ha un’intuizione folgorante: ritrarre la propria famiglia ricreando tutte le vite che avrebbero voluto vivere. Grazie a questi scatti, Masashi diventa un fotografo affermato e stimato, la cui peculiarità è ritrarre con originalità non solo la sua, ma numerose altre famiglie del paese, regalando loro ricordi indelebili. Il ragazzo si trova però costretto a interrompere il suo lavoro quando il Giappone viene colpito dal drammatico terremoto del 2011. Intenzionato a fare qualcosa di utile, si unisce a un gruppo di volontari che svolgono una missione unica nel suo genere: “salvare” le foto e gli album di famiglia smarriti nel crollo delle case, recuperandoli e restituendoli ai legittimi proprietari. Grazie al lavoro dei volontari, in pochi mesi sono state restituite ai proprietari più di 60.000 foto: i ricordi lasciati dai dispersi assumono per i sopravvissuti un valore inestimabile e il racconto di questa impresa fa il giro del mondo.

Foto di famiglia – Trama e cast

La trama ufficiale: Nella famiglia Asada tutti hanno un sogno nel cassetto: il padre avrebbe voluto fare il pompiere, il fratello maggiore il pilota di Formula 1 e la madre si è sempre immaginata come la moglie di un gangster della Yakuza! Masashi, il figlio minore, grazie ai sogni della famiglia riesce a realizzare il suo: affermarsi come fotografo, specializzandosi nel ritrarre con originalità altre famiglie, regalando loro ricordi indelebili. La carriera di Masashi subisce però un arresto quando il Giappone viene colpito dal terremoto del 2011. Intenzionato a fare qualcosa di utile, si unisce a un gruppo di volontari in un’importante missione: recuperare le foto e gli album di famiglia andati perduti nel crollo delle case e restituirli ai proprietari. Foto di famiglia racconta l’incredibile storia vera di Masashi Asada, che grazie al potere della fotografia, ha riportato il sorriso sui volti di molte persone.

Il cast: Kazunari Ninomiya, Jun Fubuki, Yuira Gotô, Mitsuru Hirata, Nobue Iketani, Ryûto Iwata, Yukiya Kitamura, Haru Kuroki, Tsubasa Nakagawa, Maho Nonami, Masaki Suda, Satoshi Tsumabuki, Makiko Watanabe.

Foto di famiglia – Trailer e video

La storia vera dietro al film

Foto di famiglia si ispira a una storia vera: quella del fotografo giapponese Masashi Asada. Più precisamente, si ispira a due libri fotografici le cui rispettive tematiche potrebbero essere così riassunte: la natura dei legami che intrecciano una famiglia e il potere ineguagliabile della fotografia.

Il primo album in questione riunisce le foto di famiglia. E non una qualsiasi: quello del fotografo stesso! In queste fotografie, che trasmettono umorismo e gioia di stare insieme, il fotografo, suo fratello e i loro genitori sono una volta travestiti da vigili del fuoco, un’altra da membri di un gruppo rock, motociclisti o ladri, per vivere con il sorriso tutte le vite che avrebbero potuto o avrebbero voluto avere.

Nel secondo album che ha ispirato il film, Masashi Asada racconta la sua esperienza con un gruppo di volontari in seguito allo tsunami che ha colpito il Giappone orientale nel marzo 2011. Di fronte a una simile catastrofe, come potrebbe un fotografo aiutare le persone? Questa è la domanda che si è posto Masashi Asada, fino a quando non ha incontrato un giovane che stava

svolgendo un lavoro a dir poco inaspettato.

La sua missione: “salvare” le foto e gli album di famiglia perduti nel crollo delle case recuperandoli, pulendoli e restituendoli ai proprietari. Così, il fotografo diventato anche volontario, ha smesso di scattare foto, e ha iniziato a osservare quelle degli altri: foto di famiglia scattate da persone anonime, foto di classe, foto delle vacanze…

L’unica traccia lasciata dai dispersi, il cui valore era diventato inestimabile, tanto più preziose di tutti i beni che si possono possedere. Grazie al lavoro dei volontari, in pochi mesi sono state restituite ai proprietari più di 60.000 foto! La sorprendente storia di Masashi Asada, costellata di momenti di gioia condivisa, solidarietà e immancabile ottimismo, ha emozionato più di un milione di spettatori in Giappone.

Elenco sale dove guardare il film

Foto di famiglia – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Takashi Watanabe eseguite dalla band giapponese THE SKA FLAMES .

eseguite dalla band giapponese . Gli SKA FLAMES sono stati una delle prime band giapponesi di Ska e hanno recentemente festeggiato il loro 30° anniversario. Il loro primo album “Ska Fever” ha stabilito il punto di riferimento per l’enorme scena che seguirà. Successivamente hanno suonato e portato in Giappone alcuni dei migliori artisti reggae del mondo, tra cui Prince Buster, The Skatalites, e hanno registrato con Laurel Aitken, Lester Sterling e Roland Alphonso.

1. A family photo – Takashi Watanabe performed by THE SKA FLAMES

2. A father’s dream-fireman – Takashi Watanabe

3. Break time for Masashi and Hiroyuki – Takashi Watanabe

4. The ASADAS – Takashi Watanabe performed by THE SKA FLAMES

5. A mother’s dream- wife of YAKUZA – Takashi Watanabe

6. The trouble of boys from The ASADAS – Takashi Watanabe

7. Apart from the family – Takashi Watanabe

8. A little strange dining table of The ASADAS – Takashi Watanabe

9. A brother with a full of color – Takashi Watanabe

10. Cutting out of the life – Takashi Watanabe

11. Award commemoration – Takashi Watanabe

12. Things what we can do – Takashi Watanabe

13. Waiting for a full blooming of Sakura – Takashi Watanabe

14. The first step. The first photo exhibition – Takashi Watanabe

15. The place where photos keeping – Takashi Watanabe

16. A broken cover – Takashi Watanabe

17. A phone call doesn’t get reached – Takashi Watanabe

18. Shadow photo of the daughter – Takashi Watanabe

19. Cleaning up photos – Takashi Watanabe

20. Happy crying – Takashi Watanabe

21. Heading to Iwate! – Takashi Watanabe

22- Behind the camera – Takashi Watanabe

23. The power to live – Takashi Watanabe

24. ‘S Wonderful(The ASADAS Ending theme) – THE SKA FLAMES

La colonna sonora di “Foto di famiglia” è disponibile su Amazon.

Foto di famiglia – Foto e poster